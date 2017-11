11/2017

> הזה

אני וח' חתכנו היום, בעקרון זה בא משנינו, אבל אם להיות כנה קצת יותר מהצד שלו

וככה עדיף ... זה גם ככה לא מוביל לשום מקום

כן, כיף לנו ביחד אבל איך אומרים "יש צחוקים ויש חלאס" ? אז זה משהו בסגנון...





ניתקתי עוד כמה קשרים שהיו צריכים להתנתק



מאמינה שהכל לטובה :)



אני משנה כמה דברים בחיי עכשיו,

גם מי שקרא פה בעבר יודע שעברתי תהליך גיור בצבא אבל לא סיימתי אותו

כלומר, סיימתי חוץ מהבית דין עצמו



והחלטתי לחזור לתהליך, אתן פוש אחרון מהצד שלי בלי לוותר הפעם



so wish me good luck?





ושלום לך נובמבר!

נקווה שהחודש יהיה טוב יותר

.

.

.

.

.









כעבור שעתיים

"אני מתחרט" - ח'