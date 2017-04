4/2017

פרויקט וזה...

פשטות

תעשו הכל פשוט. ופשוט תעשו הכל. אל תשחקו בקקי. אל תלכו מסביב. תעשו תכל'ס. נטו. קל. פשוט. תגידו מה שאתם רוצים ולא מה שרוצים לשמוע, אל תחשבו יותר מידי, תעשו מה שאתם רוצים ואוהבים.

less is more. זה הדבר הכי טוב וממלא שיש.

תהיו הציור הזה





או שיר כזה

או how is you life today של פורקיופיין טרי או שירו של האנס של הבילויים.

תהיו גדולים בפשטות שלכם.