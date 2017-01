1/2017

2017

לא ציפיתי את לזה בכלל. בנתיים מגניב.

יואו אין מצב. איןןן.















אומץ.

תהיו אמיצים. אם גם אתם מרגישים לפעמים שזה נוגס בכבוד שלכם. אתם המודעים למה שקורה ולבחירות ואחרים לא. נכון הם לא מודעים לצעדים ולתהליך שעברתם עד לקבלת ההחלטה שלכם אבל זה גם לא עניינם. גם אם אתם מרגישים האדם הקטן כשאתם הגדול בגלל החוסר מודעות שלהם...אין מה לעשות. Ignorance is bliss והמודעים והחכמים נולדו לסבול יותר.



תשלחו הודעה, תזמו, נסו משהו חדש בכל יום, stand up for yousef, אתגרו את עצמכם ואחרים.

סביר להניח שלא הרבה יקרה רוב הפעמים, אבל במעט הפעמים שמשהו יקרה זה יהיה גדול. גם לטוב וגם לרע. תהיו מוכנים.

זה עבד לי

עריכה: אה כן! ולומד לשחרר ולעזוב.