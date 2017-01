1/2017

עבודה טובה וחברים

החלק הכי טוב של עבודה, זה שלא אכפת לי שאף אחד מהחברים שלי לא דיבר איתי כבר שבוע, שנראה שברגע שאני מפסיק להתאמץ וget off the grid for a while אף אחד לא נראה כאילו אכפת לו ולא מחפש אותי. מחר אני חוזר למקום טוב עם אנשים טובים שמספק לי אחלה אנרגיות, וזה עושה לי את הסופ"ש שמח.