כשאני מדבר אלייך, כל מה שאני אומר, תמיד, גורר אחריו את כל מה שהרגשתי אי פעם לגבי מה שאני מגיב עליו. זה לא פשוט להסביר, כשאני אומר משפטים, למה אני מתכוון. בשביל זה צריך להכיר אותי. צריך להבין אותי. צריך לראות מאיפה אני מגיע ומה עברתי, ומה אני חושב נכון ולא נכון, מה אני אוהב בבני אדם ומה אני מוקיע. אני חושב שלכל בן אדם יש עומק. יש כאלה שלא מבטאים אותו. יש כאלה שלא מעריכים אותו בעצמם, יש כאלה שחושבים שזה משהו שצריך להשאיר למחברת כשכתובים למגירה ובחוץ, ברחוב, הם ערסים מן המניין. גם כאלה דברים פגשתי. מאוד מאוד חשוב, לא להניח שום דבר לגבי בן אדם, כשרוצים להכיר אותו באמת. העולם האנושי כל כך מורכב ומלא בפרטים, שההנחות הכי בסיסיות וברורות מאליו לעיתים קרובות מתגלות כשגויות. חשוב לשאול שאלות בצורה נכונה, חשוב לנסות להבין מאיפה הבן אדם בא. אנשים כותבים זה בכלל עם מיוחד בתוך המין האנושי. אם הייתי צריך לנחש משהו לגבי אחוז האוכלוסיה שעושה את הדבר המוזר הזה, לכתוב לגבי עצמו, הייתי אומר שאלה אנשים שמנסים יותר. אנשים שהחוויה חשובה להם. אנשים שהעולם יקר להם. הייתי אומר שאני מחבב את האנשים האלה, בממוצע, יותר. לעיתים קרובות שכשמדברים עם אנשים על עומק, על החוויות שלהם עם אנשים ועל העולם, בייחוד אנשים עם עבר תיכוני-יסודי-צבאי דומה לשלי, הם מגלים לי שהם לא אוהבים אנשים. הם לא חושבים שיש אנשים עמוקים. וכל מי שכן, לא בהישג ידם. ממש חבל לי, כי זה כל כך שונה מהפרספקטיבה שלי על העניין. הם פה. בכל מקום. במכולת, בבית ספר, יושבים לידנו בתחנת אוטובוס. יש להם כל כך הרבה מה לספר, לכל האנשים האלה. עולם עשיר ומדהים ביופיו של פרטים שאני בחיים לא הייתי שם לב אליהם בלעדיהם, של צורות דיבור ומחשבות quirkיות והווי שאני אצטרך a life time כדי להכיל. צריך לשים לב אליהם. ולשים לב זה לא קל. אני חי בחברה מנוכרת, שבה האנשים שיושבים בתחנות אוטובוס מרגישים אי נעימות לדבר אחד עם השני סתם. כשאני עובר ליד אנשים שאני רואה הרבה בשכונה ואומר להם בוקר טוב, הרוב, בהתחלה, הסתכלו עלי כאילו אני מוזר. הדוגמאות אינסופיות. אנחנו כבר לא רגילים שאינטרקציה בין אנשים שלא מכירים שמטרתה להיות חביב ונחמד אחד לשני, היא דבר שבשגרה. אז ברור שהמחשבה שכל מי שמסביבנו אידיוט ולא חושב על כלום could creep into our minds! הדבר הכי הזוי, שיש מצב שזה בדיוק מה שכל ״האידיוטים״ מסביבנו גם חושבים. ומכל הדברים האלה, אפשר רק להגיד, שאנחנו לא רגילים שאנשים מבינים אותנו. אנחנו לא רגילים לפגוש אנשים שאכפת להם. אנחנו לא רגילים לאנשים שמסתכלים בגובה העיניים עם מבט של i dare you עם קריצת תיגר שרוצים למשוך אותנו קדימה, שנשתפר. אנשים רגילים להיות מנומנסים and to drift through life. איפה החיבור העמוק, בגובה העיניים, האכפתי, בין אנשים? בהשראת האחד והיחידה, Petrichor



