4/2017

אז כבר כמה חודשים שלא הייתי פה, חייב להודות שגם לא ניסיתי לכתוב

הרבה קורה איתי, באמת, יותר מכל תקופה אחרת בחיים שלי

אני מתקדם בעבודה. אני ממשיך בצורה אינטנסיבית עם הטיפול וחייב לאמר שיש תוצאות. ממשיך להשתפר בווינג צ'אן, אולי אפילו אגש למבחן חגורה בקרוב ואקבל את החגורה הראשונה שלי. אפילו לומד גרמנית אחרי שנים שרציתי ולא ניסיתי ואנסה אפילו לעבור ללמוד שם בשנה הבאה. קניתי גיטרה חדשה, המדהימה ביותר משלושת הבובות שיש לי כרגע ואני מרגיש שאני ממשיך להשתפר. קעקוע חדש יהיה גם בקרוב. אולי בגלל שקורה איתי הרבה אני מרגיש הרבה פעמים שאני נעצר ומרגיש כאילו לא עשיתי כלום. אולי כבר כלכך התרגלתי לחוסר מעש וחוסר תנועה בחיים שלי שכשקורה כלכך הרבה אני נבהל. אבל לפחות לא מוותר.

אני גם מרגיש שהמצב הנפשי שלי משתפר. אני לא יכול לאמר שאני שמח, עדיין לא שם. אבל אני בהחלט מרגיש שאני לוקח דברים יותר בפרופורציה ולמרות שבדידות היא עדיין עניין מרכזי אצלי, אני לא נותן לזה לעצור אותי. אני מניח שאני גם לא מתרגל לזה שאנשים רוצים להיות בקרבתי, כנראה עדיין מדימוי עצמי לא ברור, אבל גם זה יעבור.

עברו לדעתי חודשיים מאז שאני ואלי נפרדנו. הייתי דיי מאוכזב, לא פגשתי בחורה שכלכך נמשכתי אליה לפניה, חשבתי שבאמת יהיה לנו קשר עמוק כמו שרציתי, אבל זה לא קרה, ובאופן מפתיע אני לא מאשים את עצמי כמו בדרך כלל שמערכות יחסים כאלה לא עובדות. מי יודע, אולי אני כן מתחיל להעריך את עצמי.

א, החבר הכי קרוב אלי דיי השתגע, אז אין לי באמת עם מי לדבר כרגע. אבל בניגוד לתקופות שונות, אני מרגיש שאני מוכן למערכות יחסים חדשות ולא מאמין שהמצב הנוכחי ישאר.

Shit, is this what being optimistic feels like?

Rorschach out.

Ps

Dark souls is over, i feel so fucking empty

Can't wait to become a barrer of the accursed darksign.

Oh and maybe i should start writing in English, i express myself better.

Funny how i just suddenly remembered about this blog and had inspiration to write