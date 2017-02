מלאו כאן את כתובת האימייל

2/2017

בקיץ הזה תלבשי לבן: המלצות לסרטי חתונות

אז אחרי שעונת החתונות הקודמת, לפחות שלי, נגמרה ונקברה סופית וקצת לפני שבטח תתחיל לה עונה חדשה, לכל מי שמתגעגע לרומנטיקה מהולה בקיטש בתוספת צ'ק שמן מדי ולתחושת love is in the air הרשימה הזאת מוקדשת לכם

*החתונה היוונית שלי/ My Big Fat Greek Wedding

בקצרה: טולה היא רווקה מדוכאת בת 30 שעובדת במסעדה היוונית של משפחתה שמאסה בחייה כמו שהם. בתגובה היא עוברת מייק אובר פנימי וחיצוני ומתפטרת מהעסק המשפחתי,

היא מתחילה לצאת עם איאן והכל זורם על מי מנוחות עד שהמשפחה האיטלקית הקטנה והשקטה שלו פוגשת את המשפחה היוונית הגדולה והרועשת שלה.

למה כן: כי זה פשוט סרט טוב שמצליח להיות רומנטי מבלי ליפול ליותר מדי קלישאות

ציטוט לפנתיאון:

"my cousins have two volumes: loud and louder"

"you're engaged, we never think this would happen for you. Never. Taki, didn't we say that?"





*מארגנת החתונות/the wedding planner

בקצרה: מרי היא מארגנת חתונות טוטאלית לעבודתה, בזמן שהיא עסוקה בלתכנן לנשואים לעתיד את היום המושלם חיי האהבה שלה אפעס, שואפים לאפס

עד שבוקר אחד, ממש כמו באגדות הקסומות רופא יפה תואר מציל את הנעל שלה, הבעיה היא שלרופא כבר יש כלה לעתיד משלו, שאת החתונה שלהם, כמה מפתיע, מרי אמורה לתכנן

למה כן: רומנטיקה קלאסית וציפייה בלתי פוסקת לסוף טוב ודי ידוע מראש האמת אבל זה כמו שוקולד: מנה מדודה של רומנטיקה עטופה בקלישאה היא דבר טעים ואף מומלץ.

ציטוט לפנתיאון:

"you saved my shoe, my life!"





*מסיבת רווקות/bridesmaids

בקצרה: החיים של אנני הם בלאגן בלתי נגמר: המאפיה שלה ניסגרה, פיטרו אותה מהעבודה הנוכחית, זרקו אותה מהדירה שלה וחייה האהבה שלה בקנטים שלא נאמר פתאטים.

כשחברתה הטובה ליליאן מודיעה לה שהיא מתחתנת היא באמת עושה מאמצים לשמוח בשמחתה ומנסה להתחרות בחברה החדשה והנוצצת שלה ללא הצלחה יתרה או בכלל אבל כן מצליחה להביך את עצמה בכל ניסיון מחדש

למה כן: כי זה מצחיק

ציטוט לפנתיאון:

"He was sweet and nice and cute, so naturally I ran as fast as I could"





*אהבה קולומביאנית

בקצרה: 3 חברי ילדות שמסרבים להתבגר ולהשלים עם הסטטוס שלהם בחיים: עומר שלא סגור על זה שהוא רוצה להישאר בנישואים הטריים שלו, מנסה להימנע מילדים וחושב על איך לעזוב את הבית בלי לגרום לאשתו למות בדרך , אורי שמציע נישואין ונתקע בין בת זוגו לבין הכבוד הפגוע של אבא שלו וזידאן שצורך זונות ומחפש אחר אהבת האמת שלו כי הוא בטוח שזה מה שיציל אותו ממוות למה כן: מיד אחרי הצרחה הלא ברורה של זידאן הסרט מתחיל בחתונה שנגמרת באסון טראגי וממשיך עם עוד חתונה שניגמרת באסון מפואר לא פחות. חוץ מזה שמריאנו בתור רב מסטול בחופה זה לא רק נשמע מצחיק

ציטוט לפנתיאון:

"חנייה זה כמו... מים במדבר" "בהתחלה כשאתה יוצא עם מישהי היא בתחתית הטבלה, היא באה אחרי המשפחה, החבר'ה ואפילו הכדורסל בשבת. ואז הקשר מתקדם והיא עולה במעלה הטבלה, ואחרי שלוש וחצי שנים אתה יודע איפה אני? -לוקחת אליפות? -אני הפועל בני סכנין!"





*החתונה של החבר שלי/My Best Friend's Wedding בקצרה: ג'וליאן מבינה שהיא אוהבת את החבר הכי טוב שלה בדיוק אחרי שהוא מזמין אותה לחתונה שלו ומחליטה לטוס לשם במטרה להרוס את החתונה ולגרום לו להבין שהוא והכלה לעתיד לא מתאימים ושהוא בעצם צריך להיות איתה ועושה הכל כולל לנסות להביך את הכלה הצעירה והעשירה לעתיד שאגב, ביקשה ממנה להיות השושבינה שלה בזמן קריוקי, ועוד נסיונות סכסוך בלתי פוסקים בין הנשואים לעתיד ושאר ירקות

למה כן: ג'וליה רוברטס במיטבה זאת סיבה מספקת להכל ציטוט לפנתיאון:

"Life goes on. maybe there won't be marriage, maybe there won't be sex, but, by god, there'll be dancing."





נקודת קאלט:

*הנסיכה הקסומה/The princess bride

בקצרה: סבא בא לשמור על נכדו החולה ומקריא לו ספר שמדבר על בחור עני שמאוהב בבחורה עשירה ויוצא למסע הכולל "סיוף, היאבקות, עינויים, נקמה, ענקים, מפלצות, מרדפים, בריחות, אהבה אמיתית, ניסים" חזרה מעולם המתים וגם איניגו מונטויה אחד במטרה להשיג ממון בשביל שיוכל להיות ראוי לה עד רגע ההתאחדות הבלתי נמנע. ולא, זה ממש לא ספר נשיקות. למה כן: למה לא? זה סרט קאלט היסטרי והנאה מובטחת.

ציטוט לפנתיאון:

"My name is Inigo Montoya. You killed my father, prepare to die."



ואם אתה כבר עמוק בתוך קדחת החתונות תנו הצצה גם ב:

קלולס, לדפוק חתונה, הדייט שלי לחתונה, אמריקן פאי3, 27 שמלות, יומני הנסיכה2, הרווקה, יומני הנסיכה 2, החתונה הגדולה

