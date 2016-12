מלאו כאן את כתובת האימייל

12/2016

אדרנלין

אדרנלין הוא הסם שלי. אני עוברת מהופעה להופעה, באוניברסיטה, במשפחה,

בפורומים ציבוריים שונים. הזמן יחסי. הוא חולף במשק כנפיים הטופח על פני כשאני

חוצה עוד קו גמר, לא עוצרת, ממשיכה למירוץ הבא. בתור הדוברת הראשית בברית אני

מקבלת מידע מוקדם על שמות התאומים, רק אני, חתומה על סודיות מלאה, עומדת בגבורה אל

מול תחקירים צולבים של בני המשפחה שבוחנים כל שריר בפני כשהם טומנים לי פחים 'אל

תגלי, רק תגידי אם אהבת'; 'האם השמות קשורים זה לזה?; 'שמות מוזרים? מוכרים?'. הפנים

שלי הם ספר פתוח, ובדרך כלל אני גרועה מאוד בשמירת סודות. אבל הפעם פי חתום, אני ממשטרת את תגובות שרירי הפנים. לא משחררת מידע, ורק חושפת את הסוד בפני הכהנת הגדולה, מנחת שי למי שלא תוכל

להגיע. כל אחד צריך כוהנת מוודה משלו. אני ממסגרת תמונה שצייר הבן בגיל שלוש של

שני ילדים זהים משחקים כדורגל, חיוך רחב על פניהם, רגליהם מרחפות בתיאום. מה

יודעים ילדים בני שלוש על ילדיהם העתידיים. אל תשתי לפני שתדברי, מונע ממני השותף

כוסית של עראק משובח, אבל כשאני גומרת לדבר ומחבקת את הבן ואת אשתו, הבת מזכירה לי

שאני נוסעת מהאירוע ישר לתת הרצאה שהבטחתי מזמן, ואני מוותרת גם על הכוסית (השניה)

של אחרי, עוברת בבית להחליף את התלבושת של אם אבי התאומים, ולהחליף גם את הדף עם

ראשי הפרקים שהכנתי לברית עם זה של ההרצאה הפומבית הבאה.

ההרצאה מתקיימת בעיר ילדותי. במבצע מורכב אנחנו מתכננות חילופין:

אחותי תסיע את הורי מהברית הביתה ומשם להרצאה, ואני אביא עמי את הנכדות שיעברו

אליה לביקור חנוכה. אני מגיעה לאולם ההרצאה המתוכנן בערך רבע שעה לפני הזמן. הקור הצורב

בחוץ מבריח אותנו פנימה, ואני פולשת למבואה עם שני כסאות ילדים לרכב, שני תיקים

ושתי בנות קטנות סקרניות שפוערות עיניים גדולות ולא מפסיקות לשאול: מה זה הרצאה,

איפה יהיו כל האנשים, איפה את, על מה את מדברת. איש חמור סבר יוצא מהמשרד ונועץ

מבט ביקורתי בשובל הבלאגן שנגרר אחרי שכולל שתי ילדות פעוטות. מה זה, הוא שואל ומחווה

בידו בתנועה רחבה על הילדות, על התיקים הפזורים על הרצפה ועל כסאות הרכב. הו, זה

שום דבר, אני מסבירה, תיכף תגיע אחותי ותקח את הכל. אני רואה אותו מתקשח, פניו

עוטות את ההבעה הברורה הזו של חשיבות עצמית וחינוך הזולת: אי אפשר, הוא אומר. יש

כאן הערב הרצאה חשובה, מגיעים המון אנשים ואין מקום לכל זה. אני מודה שחיכיתי לרגע

הבא ודי התענגתי עליו. אני יודעת, אני אומרת לו, אני המרצה. אדרנלין הוא סם נפלא.





