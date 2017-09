9/2017

אני רוצה לבנות את עצמי

אני לא אוהבת את האדם שהפכתי אליו.

אני רוצה לשנות, ולא יודעת איך.

כבד לי, לא נוח לי בעור של עצמי, והאישיות שלי all over the place.

אני בתחתית של התחתית, מכל בחינה אפשרית.

הבריאות שלי בזבל, העולם הפנימי שלי נראה כמו אחרי מלחמה,

המוח שלי עושה דברים מוזרים שאף אחד לא יכול להסביר לי.

איך משנים?

איך משנים הכל?

מאיפה להתחיל בכלל?

אני יודעת שאסור לי להתחיל מהגוף שלי, אבל מאיפה בנפש מתחילים לנקות?



אני רוצה להתחיל לנקות.

אולי אפשר להתחיל בלקבוע שעת שינה ושעת קימה קבועות.

הנה רעיון.