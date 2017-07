7/2017

I feel fantastic and I'm still alive

While you're dying I'll be still alive





אז היינו אצל רופא נשים, והוא היה מודאג יותר מהtsh שלי ולא מההריון.

די מצחיק.

קיבלתי הפניה לבדוק את הבלוטה הבעייתית, וכבר יש לי תור לרופאת משפחה מחר,

אז אני רוצה לשאול אותה לאן היא ממליצה לי ללכת.



ראיתי בשבוע האחרון יותר רופאים משראיתי בכל החצי השנה האחרונה.



-

התמכרתי ל-Ori and the blind forest, זה משחק כל כך מדהים.

קניתי המון משחקים בסאמר סייל של סטים, וזה המשחק היחיד שממש כבש אותי בצורה הזו.

הגראפיקה, המוזיקה, העלילה... הכל כל כך מהפנט.



-

לפעמים אני מסתכלת עלייך ואני מקבלת את ההרגשה הזו...

אני נפעמת בכל פעם מחדש ממך.



-

And when you're dead I will be still alive

Still alive

Still alive