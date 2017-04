4/2017

How the fuck am I supposed to get over you

איך עושים את זה, שמישהו בבקשה יגיד לי כבר.

כמה עוד זמן יעבור עד שאהיה מסוגלת להגיד את המילים "עברתי, התקדמתי הלאה", ואשכרה להתכוון אליהן?

וזה קשה.

כי אתה נמצא בכל מחשבה ובכל זיכרון טוב שלי.

בין אם זה הסקס שאיש מעולם לא הצליח להשתוות ולהתעלות עליך.

ובין אם זה השיחות הארוכות שלנו, שיחות על כלום ושום דבר, ובאותה נשימה ממש, שיחות על הכל ושום פרט לא נשאר בצד.

בין אם זה חיבוקים ארוכים והליכות בכל העיר באמצע הלילה כשכולם ישנים.

ובין אם זה לראות את אותו הסרט בפעם העשירית, ובפעם העשירית תנשק אותי בדיוק באותה הסצנה בסרט.

בין אם זה שהצלחת להפוך את הדעמות שלי לחיוך מאושר.

ובין אם זה שסלחתי לך בלי לחשוב פעמיים בכל פעם שהכאבת ללב שלי.



איך אני ממשיכה הלאה?

איך אני מצליחה להסכים לשים את הכל בצד ולהתמודד עם העובדה שזה לעולם לא יחזור?

אני לא יודעת.



כי אני כל כך מתגעגעת.

כל פאקינג כך.













"I love you"

-"Say that again."

"I love you."