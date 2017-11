הענשה עצמית כנקמה

11/2017

באמת חשבת שזה יעבור בשקט?

באמת חשבת שאתה תגיד מה שבא לך ואני אמשיך להתנהג כאילו שהכל בסדר?

אז דע לך, שדבר כמו מה שאמרת חופר לי עמוק בתוך הפצעים המדממים (תרתי משמע), מעורר מחדש את הטראומה בעוצמות אדירות, ורק גורם לי לרצות למות.

חשבת שאני לא אעשה כלום? טעית - ובגדול.

רציתי שתדע איך אני מעניש את עצמי על מה שעשית, רציתי שתריח את מסיר השומנים שריססתי לעצמי ישר על הפצעים הפתוחים.

רציתי מאוד, אבל דווקא אז הלכת.

נו, טוב; נראה לי שבכל זאת הבנת. ואם לא, אני עוד אגרום לך להבין.

ולא אכפת לי אם תגיד שאתה מצטער. לא, ממש לא אכפת לי.

הפצעים המזוהמים ימשיכו לשרוף כמו אש, והצלקות יישארו, הפיזיות ובעיקר הרגשיות.

ולא אכפת לי שהבטחתי לפסיכולוגית החדשה שאני לא אפגע בעצמי. אתה שובר את הכלים - אני אשבור אותם בחזרה.

ונראה מי מזמין לי משטרה על כמה פצעים מסכנים.

You can go FUCK yourself sideways