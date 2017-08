8/2017

בשעת ערב שכזו, התיישבתי לי לכתוב כאן, ושוב אני תוהה: איך ומה לכתוב?

עברו עלי כמה ימים מאוד קשים. תחילתם רע מאוד, ההמשך איכשהו קצת יותר סביר, אבל אני עדיין מותש ועייף כל כך.

ביום ראשון קרה משהו שגרם לאח שלי להתעצבן עד מאוד. אמנם הכעס והעצבים שלו לא היו מופנים ישירות כלפי, אבל אני נלחצתי מאוד, והטראומה פשוט לקחה שליטה על כל מילימטר ומילימטר בנפש שלי.

פחדתי כל כך, והרגשתי איך בשבריר שנייה אני חוזר לתקופת הילדות, אז הייתי פגיע, חסר אונים וחסר יכולת להגן על עצמי.

אבא שלי ניסה לרכך את השטח, אך ללא הצלחה.

ברחתי לחדר שלי, ומאחורי דלת נעולה - פגעתי בעצמי כמה שרק יכולתי.

בין לבין, אבא שלי ניסה להיכנס לחדר, בתקווה - חסרת סיכוי - לעודד אותי, ולומר לי שאני לא בהכרח אשם.

אבל אני הדפתי בעוצמה כל ניסיון שכזה, והייתי עסוק בדבר אחד, ובדבר אחד בלבד: אני אשם, ולכן מגיע לי לסבול, ואף למות.

באחת הפעמים שאבא שלי יצא מהחדר, כבר התחלתי לבלוע כדורים, ואז שוב שמעתי דפיקות על הדלת של החדר שלי.

ומי זה היה אם לא שוב אבא שלי?

או אז, אבא שלי אמר שהוא דיבר עם אח שלי, והוא (כלומר, אח שלי) ממש הצטער על מה שקרה; הכעס שלו לא היה מופנה כלפי; הוא לא התכוון לפגוע בי; והוא מודה שהאחרון שאשם בכל הסיטואציה הזו הוא אני.

אבל אוי, אבא ואח יקרים (?)... מה זה כאן קרה?

איחרתם בכמה דקות, והכמה דקות הללו עלולות היו להיות קריטיות.

בזמן שהדמעות הציפו לי את העיניים וחנקו לי את הגרון, אמרתי לאבא שלי מה עשיתי.

הוא - כמעט מיותר לציין - דרש שנפנה לחדר מיון, אבל אני - בניגוד לפעמים הקודמות - הייתי החלטי בדעתי שלא לעשות את זה.

כן, אני מודה ומתוודה שלא ממש התחשק לי לעבור שוב שטיפת קיבה, גם במחיר של סכנה ממשית לחיים שלי (כי הרי בעצם זה מה שרציתי - למות...).

מה גם שלא היה מדובר בהרבה כדורים באופן יחסי (בערך 20), ומניסיון העבר העשיר במיוחד שיש לי בנושא הזה - ידעתי שכמות כזו לא תגרום לי למות (כי הרי גרמו לי להפסיק באמצע), ולכל היותר אני אישן במשך כמה ימים ברצף (מה שיכול להיות מאוד נחמד, לאור כמה שהמציאות שלי קשה ובלתי נסבלת).

אבא שלי התחנן שלפחות אני אנסה להקיא, ואחרי ניסיונות שכנוע רבים - איכשהו הסכמתי.

הלכתי לי לאסלה הקרובה, וכשאני רכוּן מעליה עם פה פתוח - ניסיתי לגרום לעצמי להקיא.

אך רצה הגורל (ואולי אלוהים?), ולמעט מים וקצת מזון שאכלתי לפני כן - לא הקאתי כלום.

הכדורים נשארו עמוק בתוכי, וכבר התחלתי להרגיש את ההשפעה שלהם.

יצאתי מהשירותים נסער ומוצף, ונכנסתי לחדר האמבטיה שנמצא בבית שלנו. או אז בחרתי (שוב) להזיק לעצמי באותה דרך עלומת שם וכל כך מבעיתה שכבר הזכרתי כאן בעבר.

זה שרף כמו אש, וזה פשוט היה כל כך טוב...

כשהרגל שלי שורפת מרוב כאבים, חזרתי לחדר שלי, וניסיתי לישון - סוף כל סוף.

אבל לאבא שלי היו תוכניות אחרות בשבילי; או לפחות - כך הוא חשב.

הוא הפציר בי שוב ושוב לנסוע למיון, אבל אני עמדתי איתן בסירוב שלי, ולא נתתי לו פתח לכך שאני מוכן לזה.

בינתיים, אח שלי ניגש שוב לאבא שלי, ואמר לו כמה שהוא מצטער על מה שקרה, וכמה שהוא 'אוכל את עצמו' בעקבות אותה השתלשלות אירועים כל כך מצערת, ובפרט אחרי ששוב פגעתי בעצמי.

נו, יפה; אז עוד פעם הפכת משטן למלאך. מה חדש פה, בעצם?

נשכבתי על המיטה וניסיתי לישון, אבל אבא שלי לא הפסיק 'לחפור' לי, ובין ניסיונות לשכנע אותי בכל זאת לנסוע למיון, הוא גם טרח לציין בפני שוב ושוב עד כמה אח שלי מצטער על מה שקרה.

...Well, that was just TOO LATE

אחרי בערך שעה של כאבי בטן איומים, כמו גם בחילות קשות (ללא הקאות) - איכשהו הצלחתי להירדם, ולמרבה ההפתעה, הלילה עבר עלי בסדר יחסית. כנראה שישנתי כל כך עמוק (בגלל הכדורים), שלשם שינוי - לא היו לי סיוטים ושאר חלומות בלהות שכאלה.

בבוקר אבא שלי ניגש אלי, ושוב ציין בפני - בטון כמעט מתחנן - שאח שלי אמר שהוא ממש מצטער, והוא לא התכוון לפגוע בי בכלל. אבל אני הייתי כ"כ מטושטש (כנראה מהכדורים), שבקושי הייתי מסוגל לשמוע אותו.

בשעות הצהריים התעוררתי, ושוב אבא שלי מייד ציין את החרטה ואת הסליחה של אח שלי. גם אז, עדיין הייתי מטושטש מדי מכדי להבין ולהפנים את הדברים, בטח אחרי מה שקרה.

שאר היום עבר עלי באימה גמורה, ובשעות אחה"צ שלחתי הודעה למנהל ההוסטל, ובה שאלתי האם אני יכול לחזור ולגור בקהילה - למרות הכל. הוא התקשר אלי בהמשך, והתשובה שלו הייתה חיובית.

קבענו להיפגש בצהריים של היום שלמחרת (שזה בעצם היה אמור להיות היום), ואני רק קיוויתי לקבל חיבוק עוטף ומכיל אחרי מה שקרה.

בהמשך הערב, אבא שלי שוב ניגש אלי, ואמר לי שאח שלי התקשר אליו בזמן שהוא היה בעבודה, ושוב ציין כמה שהוא מצטער ו'אוכל את עצמו' בגלל מה שקרה. בניגוד לפעמים הקודמות, הפעם הייתי מספיק מפוכח בשביל להפנים את הדברים, וניסיתי להבין אותם.

אוקי, אז אח שלי כעס, כנראה כי פגענו לו בנקודה רגישה; אבל הכעס שלו לא היה מופנה כלפי, וכך או כך - הוא מצטער על מה שקרה.

'בא לי לשבור משהו מרוב שאני מתוסכל', אמרתי לאבא שלי. 'למה?', הוא מיהר לשאול אותי.

'כי כבר הודעתי למנהל ההוסטל שאני חוזר'.

כן - אירוע אחד בודד הספיק עבורי בשביל לגרום לי לרצות לחזור להוסטל, והחרטה ובקשת הסליחה לאחר אותו אירוע, הספיקו עבורי כדי לשנות את דעתי ולגרום לי לרצות - ובכן - להישאר בבית...

הייתי כ"כ מתוסכל מהשתלשלות האירועים, ועוד יותר - מכך שהכל קרה בהפרש של כמה דקות: כמה דקות לפני שאבא שלי אמר לי בפעם הראשונה שאח שלי מצטער, בלעתי כדורים; כמה דקות לפני שאבא שלי חזר ואמר לי את זה שוב, עידכנתי את מנהל ההוסטל שאני מעוניין לחזור ולגור שם.

התלבטתי רבות האם בכל זאת לחזור לשם, והחלטתי לחכות להיום בבוקר, ואז להחליט.

התעוררתי אחרי שינה טובה יחסית (אם כי עדיין רוויה בסיוטים), והחלטתי כן לחזור להוסטל, עם ולמרות הכל.

אמא שלי כבר הסיעה אותי לתחנת האוטובוס הקרובה, אבל שם - בחום ובשמש היוקדת - שיניתי את דעתי, ועליתי על טרמפ בדרכי חזרה הבייתה. עידכנתי את העובדת הסוציאלית שאני לא אגיע היום, והיא אמרה שניפגש מחר.

אז כן - מחר בשעה 12:30 בצהריים יש לי פגישה איתה ועם המנהל של המפעל המוגן, פגישה שעל פניו אמורה להוות פגישת סיכום לתקופה בה הייתי בשתי המסגרות הללו (ההוסטל והמפעל המוגן), וכנראה שהיא אכן תהיה כזו, ולא תקבל תפנית של 'אני כן רוצה לחזור להוסטל'...

נכון לעכשיו, החלטתי כן לחזור הבייתה, בתקווה גדולה שאותו אירוע היה חד פעמי, והוא לא יחזור על עצמו.

מחר בבוקר אני אסע למפעל המוגן בשביל הפגישה, ולאחר מכן כנראה שאחזור הבייתה (ולא להוסטל).

אני מאוד מקווה שאני לא אתחרט על הצעד הזה בהמשך.

ערב נעים לכם.