ואם אין פיתרון?

1/2017

אני מתבונן על הפוסטים האחרונים שכתבתי כאן, וכמעט מסרב להאמין שהדברים הללו אכן יצאו מהנפש שלי.

תמיד ניסיתי להיאחז בעובדה שגם אם אני מאוד סובל, בוחן המציאות שלי איכשהו נותר תקין יחסית במהלך רוב הזמן.

נכון שמדי יום ביומו אני חווה מחשבות שרוב האנשים יכנו אותן 'פרנואידיות', אבל במחשבות על אותם 'אנשים קטנים' - אין ספק שחציתי גבול מסוים.

מחשבות על כך שאנשים ייפגעו בי, או יתפסו אותי - מלוות אותי באופן כמעט קבוע; כך, למשל, אני עדיין זוכר כיצד המוכר בחנות הבגדים כעס עלי כשביקשתי להחזיר חולצה שעה אחרי שקניתי אותה - ואני עדיין מפחד שהוא איכשהו ימצא אותי ויתעלל בי למוות.

חלפו למעלה מ - 3 שנים מאז אותו ביקור מפוקפק בחנות הבגדים, אבל הזיכרון עודנו חזק במיוחד, ואותו אירוע כמו ממשיך להתרחש ברגע זה ממש.

האירוע הזה הינו אחד מתוך אין ספור אירועים אחרים, ואני משתדל לא לשתף אנשים אחרים במחשבות הללו, מתוך ידיעה ברורה שזה יגרור מצידם גיחוך, או לגלוג אחר.

עם כל הסבל שהמחשבות הללו גורמות לי, עם השנים - איכשהו למדתי להתמודד איתן, וגם אם אני אכן מפחד למוות מהנקמה שאני כ"כ חושש ממנה - הצד השפוי שבי מצליח לשכנע את טל הקטן שאלו רק מחשבות, ועם כמה שהאירוע היה מפחיד - הוא לא יגרור תגובה כל כך קיצונית מהצד השני.

להגיד שטל הקטן נרגע מהאמירות הללו? לא ממש; הוא נותר מפוחד מאוד, והוא ממשיך לחיות עם ידיעה ברורה שאיש לא יוכל להציל אותו מנקמות כאלו - כאשר הללו יתרחשו.

אין לי נחמה מהותית עבור טל הקטן בנוגע למחשבות הללו, אבל המחשבות עם 'האנשים הקטנים' הכניסו אותי - ואת המערכת כולה -לפאניקה של ממש.

כפי שכתבתי באחד הפוסטים הקודמים, הכל התחיל משיחת חולין תמימה עם חבר במפעל המוגן.

עם זאת, התכנים שעלו באותה שיחה לא היו תמימים כלל וכלל.

הם גרמו לי להסתובב בפחד משתק, כמו גם פחד לשתף אנשים אחרים.

רציתי מאוד לשתף את העובדת הסוציאלית של ההוסטל, אבל היא לא הייתה באותו יום, ועם שאר הצוות - כנראה שאין לי קשר מספיק טוב בשביל לשתף במחשבות הזויות כל כך...

בבוקר שלמחרת הייתי אצל הפסיכולוגית שלי, והיא - שידעה על הדברים עוד משיחת טלפון בלילה שלפני - נלחצה באופן שהפתיע אותי עד מאוד.

הייתי עמוק בתוך העולם שלי, ולא ראיתי סיבה מהותית ללחץ שלה; 'איך את לא רואה שהשקע הזה מיועד לחשמל איתו אנשים קטנים? איך את לא רואה שהתמונה הזו מיועדת להכות איתה אנשים קטנים בראשם הקטן והשברירי? איך את לא רואה את האנשים הקטנים בכלל, ואיך את מתעלמת מהסבל העצום שלהם?'.

הייתי בטוח לחלוטין בקיומם של אותם אנשים קטנים, ובעיני - היא זאת שהייתה לא בסדר בכך שהיא לא רואה אותם.

היא - וכל האחרים...

מכאן הדרך לחדר של הפסיכיאטר הייתה קצרה. הוא, כמובן, חשש לקיומו של מצב פסיכוטי, ולחץ עלי שאפנה לאשפוז.

בהמשך של אותו יום רביעי, אני ניסיתי לשכוח מקיומם של אותם אנשים קטנים, אבל מהר מאוד הסתבר לי שהמידע אודות המצב שלי המשיך לעבור בין הגורמים השונים.

הפסיכולוגית שלי עבדה שעות נוספות, ומיהרה לעדכן את העובדת הסוציאלית שלי ואת מנהל ההוסטל, כך ששקט - כבר לא היה לי - לא מהאנשים הקטנים ולא בכלל.

בצעד חריג יחסית, ביום רביעי בלילה ישנתי בהוסטל (במקום בדירה שלי), ובבוקרו של יום חמישי - נפגשתי שוב עם אותה עובדת סוציאלית.

הייתי שקוע אז עמוק בתוך העולם שלי, והיא כמעט ולא הייתה מוכנה לנהל איתי שיחה.

למרות המצב הכל כך הזוי שהייתי שקוע בו, סירבתי לפנות לאשפוז.

אותו קול שפוי שאיכשהו עוד היה בי - נעלם לחלוטין, והייתי משוכנע שכל הרצון הזה לגרום לי להתאשפז - הוא קונספירציה אחת גדולה.

אולי רוצים שהאנשים הקטנים בהוסטל ימותו, ולכן מאלצים אותי לפנות לאשפוז - כדי שלא יהיה מי שיציל אותם?

אולי רוצים לגרום לי לשכוח את התפקיד שלי, ולבטל אותו (!)?

ואם אני כבר כן ניסיתי - בצורה כזו או אחרת - לפנות לאשפוז - כל כך הרבה דברים מנעו ממני לעשות את זה.

בתוך הראש שלי כבר ראיתי נחיל של מיליוני אנשים קטנים, שיכביד עלי ויימנע ממני - בכוח פיזי של ממש - להפקיר אותו, ולפנות לעזרה...

פחדתי מנקמה של אותם אנשים קטנים, על כך שעזבתי והפקרתי אותם, והעזתי לטפל בעצמי - בזמן שאני אמור וחייב לטפל בהם...

בתוך כל הטירוף הזה - לא יכולתי להפסיק להשתוקק לכך שהחיים שלי יסתיימו כבר.

כמה אפשר להעמיס עלי?

כמה?

הכתפיים הדקיקות שלי נשברו כבר ממזמן, ולא ברור לי מי לעזאזל חושב שאני מסוגל לעמוד בכל כך הרבה סבל...

את השבת העברתי בהוסטל - כשאני ממשיך להיות על הגבול.

אגב כך, ניסיתי לדבר עם דייר אחר אודות אותם אנשים קטנים - וכמובן שהוא לא הפסיק לצחוק עלי...

וכאן יש לי אמירה ברורה ונוקבת.

גם אם זה היה נראה מצחיק ומגוחך - לא המצאתי כאן שום דבר.

הכל היה אמיתי לחלוטין עבורי, ולצחוק עלי - זה ממש לא עוזר.

גם אותה עובדת סוציאלית שהתרעמה עלי אחרי שאמרתי שגם במפעל ה'מוגן' הורגים אנשים קטנים, ולכן אני לא יכול ללכת לשם - עשתה טעות מבחינתי.

כן, זה נראה הזוי ומטורף, אבל לפחות באותם רגעים - זה היה לחלוטין אמיתי עבורי.

האם את בעצמך היית הולכת למקום שבו היית מרגישה בסיכון ממשי? אני מתאר לעצמי שלא.

לכן - גם אם זה נראה לך הזוי ותלוש לחלוטין מהמציאות - אנא ממך - תני לי את המרחב שאני זקוק לו, גם אם זה אומר להישאר בהוסטל במשך כמה ימים...

תאמיני לי שזה לא כיף לי, כל המצב ההזוי הזה, ותאמיני לי שאני לא שולט בזה...

במהלך יום שבת עצמו, המחשבות אודות אותם אנשים קטנים, פחתו להן בהדרגה, ולכאורה דברים חזרו לשגרה.

למה רק לכאורה? כי אני לא צריך את אותם אנשים קטנים בשביל להרגיש רע; המצב שלי היה איום ונורא גם לפני כן - וכך הוא גם חזר להיות לאחר מכן...

הרגשתי כאילו שעברה עלי שיירה של טנקים, ורמסה לי את הנפש לחלוטין.

הרגשתי שאני זקוק לחודש של מנוחה, רק כדי להתאושש מכל הטירוף הזה של אותם אנשים קטנים, ושל מצב שהוא לפחות על פניו - פסיכוטי.

אבל לא קיבלתי מנוחה, וגם לא הקלה; שטל ירגיש טוב? חס ושלום!

נשארתי לישון בהוסטל, אבל ההקלה הכה מיוחלת - מיאנה להגיע...

הייתי עייף ותשוש, והרגשתי עצב עמוק ותהומי, כזה שרק חסרים לצידו ערימה של כדורי הרגעה, לצד בקבוק וויסקי טוב, כדי לסיים את הכל - אחת ולתמיד.

ובאיזשהו מקום, קצת הצטערתי על כך שהאנשים הקטנים חלפו מהראש שלי.

כנראה שלהתאבד בגלל קולות ומצב פסיכוטי, זה קצת יותר משכנע מלהתאבד בגלל צעקה של אדם זר ברחוב...

ועם כמה שזה היה בלתי אפשרי עבורי לעזור לאותם אנשים קטנים - נראה לי שזה הרבה יותר בלתי אפשרי לעזור לי.

הלילה שבין שבת לראשון, היה לבן בחציו; אחרי שינה טרופה ורוויה בסיוטים, התעוררתי בערך ב - 2 לפנות בוקר.

הייתי לא רגוע והרגשתי רע מאוד, אבל משום מה, לא הערתי את המדריך שישן בקומה מעלי - ואולי חבל שכך...

כשהציפורים כבר התחילו לצייץ, נרדמתי בחזרה, אל עוד כמה שעות מלאות בסיוטים מטורפים.

התעוררתי בערך בשבע, וכפי שכבר כתבתי - העובדה שהאנשים הקטנים חלפו - לא הקלה עלי בכהוא זה.

המשכתי לסבול, לכאוב, להיות בסערת רגשות מטורפת וללא תחושת זמן (רשימה חלקית בלבד) - וכל זה ללא סיבה נראית לעין.

בעצם, יש סיבה אחת מרכזית לכל הדברים הללו, והיא עונה לשם המאוד לא סימפטי 'טראומה'.

אבל אחרי אין ספור שנים בהן ההורים שלי טפטפו לי ארס ורעל לנפש - לכו תשכנעו אותי שבאמת אפשר לקרוא למה שעברתי 'טראומה'...

בקושי אפשר להמשיל את הסיפור שלי לילד קטן שחטפו לו סוכרייה על מקל - אז לקרוא לזה 'טראומה'?

נו, באמת...

וכאילו שהחיים שלי לא מספיק דבש, לפני שיצאתי למפעל המוגן עוד הספקתי לעשות סבב טלפונים, רק בשביל לגלות שהוצאה לפועל עדיין לא הורידו את רעיון העיקולים מהפרק...

איזו מדינה מפגרת, בחיי.

שילמתי לכם את הכסף 'שלכם' (שאפילו הוא לא באמת הגיע לכם) - תניחו לי כבר.

בגלל שיש לכם קצר בתקשורת עם ביטוח לאומי, אני צריך לשלם בעוגמת נפש ובתשלום כספי של ממש?

באמת, ממש מצאתם עם מי להתעסק...

ביום חמישי אני אאלץ לנסוע עד חיפה (כשאני בכלל גר באיזור הדרום ), כדי לנסות לפתור את כל הסאגה הזו - אחת ולתמיד.

אני אגרום לכם להצטער על כל האטימות שלכם, והאפשרות כיצד זה ייקרה - תלויה בכם.

כשאני אגיע ל'לשכה' שלכם ביום חמישי, מי יודע - אולי אני אצליח לצאת מגדרי, וסוף כל סוף - לעשות קצת בלאגן.

אני מתכוון להשתמש בגאווה רבה בתעודת הנכה שלי, ובעזרתה לדלג על כל התור - גם אם זה לא ימצא חן בעיני האנשים אחרים.

הלוואי שיהיה שם תור ממש גדול, ואני אכנס לפני אנשים אחרים שיחכו שם שעה ויותר...

אם הדברים יסתדרו, ונגיע ל'הסדר' כלשהו - הכל טוב ויפה.

אם הדברים לא יסתדרו - אתם תיאלצו לוותר על החוב הדפוק שלכם, מהסיבה הפשוטה שלא יהיה לכם ממי לגבות אותו.

נבלות בני זונות; אם נהג אוטובוס שעושה לי פרצוץ לא נעים גורם לי למחשבות אובדניות - איך נראה לכם שאני מרגיש עם האיומים המפגרים שלכם?

נראה איך אתם תרגישו כשכבר לא יהיה לכם עם מי לדבר...

אולי לפחות תממנו לי ארון קבורה ומצבה...

מדינה של נבלות.

אבל, אבל אבל...

אוי, אוי, אוי...

כפי שכבר כתבתי, גם אם כל הסיפור הזה אכן יסתדר - אני אמשיך להרגיש רע.

כל אנשי הצוות שעומדים מולי נדחקים לפינה בניסיון לעזור לי.

אף תרופה לא עובדת, וגם אף טיפול שיחתי כזה או אחר לא באמת מועיל לי.

הציעו לי טיפול בנִזעי חשמל, או גראס רפואי - אבל הדרך לשם עוד ארוכה...

ארוכה ורוויה בקשיים בירוקרטיים כאלו ואחרים.

ספק גדול האם אני אגיע לשם, והאמת - נראה לי הרבה יותר אחלה להתאבד עכשיו, אחרי אותה חוויה של 'אנשים קטנים', ועם תיק בהוצאה לפועל.

מה לעשות ש'הוא צעק עלי!' לא באמת תופס...

התלבטתי האם לפרסם כאן שיר כועס ועצבני ומלא בשנאה - או שיר רגוע יחסית, מלא בעצב ותהומי.

החלטתי לבחור באפשרות השנייה, אבל עד כמה שזה יישמע מוזר - שתי האפשרויות מגיעות מאותו מקום, של מצוקה רגשית עמוקה ובלתי נסבלת - כזו שנראה שאין לה פיתרון...

...This music(k) is the ONLY thing that keeps me alive - at least for now

יש לי רומן ארוך מאוד עם השיר המדהים הזה, אולי בהזדמנות (אם תהיה לי אחת כזו) אכתוב על כך.

היו שלום.