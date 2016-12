12/2016

?Happy New Year

טוב, אז היום האחרון בשנה הגיע, ולמרות שיש לי המון דברים לכתוב עליהם - למען הסדר הטוב, אני אכתוב על אותו תאריך שהגיע לו (וסליחה על חוסר המקוריות). האמת היא שברוב השנים לא מצאתי את עצמי 'חוגג' בצורה כזו או אחרת בליל הסילבסטר, הן בגלל שברוב הפעמים הוא נופל על יום כלשהו באמצע השבוע, והן מסיבות אחרות. כמדומני שגם בבלוג הזה, במרבית השנים - לא טרחתי לציין את התאריך הזה בצורה כזו או אחרת. עם זאת, השנה אני מגיע ליום הזה עם זיכרונות קצת שונים, ובהכרח לא טובים. לפני בדיוק שנה, בדיוק בתאריך הזה - הגעתי למיון פסיכיאטרי, ואושפזתי במחלקה סגורה. אותו אשפוז ממש לא היה הראשון בחיים שלי (וכנראה שגם לא האחרון), אבל עבורי - הוא בהחלט יזכֵר היטב לעוד שנים רבות (אם אני בכלל אחיה עד אז), וזה למרות שיש לאותו אשפוז 'תחרות' קשה בהשוואה לאשפוזים קודמים. אני מתלבט האם ועד כמה להקדים ולתת רקע למה שהביא אותי למיון פסיכיאטרי באותו לילה כל כך אומלל. קדמה לכך תקופה - כמעט היחידה בחיי - של בערך חודשיים, בה הרגשתי טוב, באמת טוב. אחרי כל כך הרבה מאמצים מצידי, סוף כל סוף ההשקעה האדירה שלי התחילה להניב פירות (כך לפחות היה נדמה לי), ומצאתי את עצמי הרבה יותר יציב מבעבר. אך כמו שאומר המשפט הידוע: TOO GOOD TO BE TRUE - כך היה גם הפעם. ביום בהיר אחד, מצאתי את עצמי חוזר - בלי סיבה נראית לעין - לעומק הקושי ולעומק הכאב, ועבודה קשה ומפרכת של הרבה מאוד שנים - הושלכה לפח האשפה בִן רגע - ללא דבר מסוים שהתרחש, ובעיקר - ללא שליטה שלי. ואני עוד לא ידעתי שאני עתיד להיכנס למציאות קשה ומורכבת הרבה יותר מזו שהייתה מוכרת לי עד כה (שגם היא הייתה בלתי נסבלת לחלוטין). במשך חודשיים נלחמתי בשיניים להמשיך ולתפקד - כמה שרק ניתן - במסגרת ההוסטל, בלי לפגוע בעצמי. אבל אותה מציאות הייתה חזקה הרבה יותר מכל עזרה שצוות ההוסטל ניסה להושיט לי, ובעיקר - חזקה הרבה יותר ממני. בשבוע האחרון של שנת 2015, מצאתי את עצמי על הקצה של הקצה, מנסה להילחם בכל הכוח במציאות ההזויה הזו, שחזרה אלי כמו משום-מקום. כבר הייתה לי הפנייה למיון מהפסיכיאטרית של ההוסטל, אבל ניסיתי למשוך עוד קצת ועוד קצת - בעיקר מתוך ידיעה שאשפוז לא באמת יעזור לי, ממש כפי שכל האשפוזים הקודמים לא עזרו, ואפילו הזיקו. ביום חמישי, ה - 31/12/2015 - נשברתי באופן סופי. באותו יום כל כך קשה, עוד הספקתי לעבור במפעל המוגן בשעות הבוקר, אבל אחרי בערך חצי שעה - יצאתי משם בחזרה להוסטל. הייתי חולה ומצונן, דבר שלא הוסיף גם הוא להרגשה האיומה שלי. שכבתי במיטה באחד החדרים בהוסטל, עם טירוף בנפש וטירוף בגוף. ביקשתי ממנהל ההוסטל שייתן לי כדור הרגעה מסוים, אבל באותה תקופה - אותו כדור לא היה 'נוכח' במרשם שלי, ומנהל ההוסטל סירב לתת לי אותו. כמה מצחיק שהיום אני מטופל באותו כדור באופן כמעט קבוע. בקופסת הפלסטיק בה מאוחסנות התרופות שלי, נמצאות להן בערך חמש חפיסות של אותו כדור (ועוד אחת בארון הבגדים שלי - בניגוד לחוקים של ההוסטל), ועד שלושה כדורים ליום - ייתנו לי בלי בעיות. צוחק מי שצוחק אחרון, מנהל הוסטל נכבד... בשעות הערב של אותו יום חמישי, אחרי שיחת טלפון בוכיה למנהל ההוסטל - נסעתי - בליווי מדריך - לחדר המיון הפסיכיאטרי הקרוב, מצויד באותה הפנייה שרופאת ההוסטל נתנה לי רק כמה ימים קודם לכן. הדבר החיובי היחיד שהיה בכך שהגעתי ביום האחרן של השנה, היה העובדה שבניגוד לפעמים קודמות - חדר המיון היה ריק מאנשים (אולי כולם יצאו לבלות? ). בעוד שבפעמים הקודמות מצאתי את עצמי מחכה שעתיים ואפילו שש שעות בתור למיון - הפעם חיכיתי פחות מעשר דקות, ומהר מאוד מצאתי את עצמי בתוך אותה מחלקה סגורה בה הייתי כבר כמה וכמה פעמים. צוות המחלקה זיהה אותי, ו'קיבל את פני', אבל אני לא יכולתי להפסיק לבכות. ואני שוב מוצא את עצמי מתלבט: האם לנסות לתאר מה עברתי בין כותלי המחלקה במהלך התקופה בה שהיתי שם? האם לנסות לשחזר את הרגשות שלי? את הדברים שעברתי? דבר אחד בוודאי היה בולט באשפוז הזה לעומת האשפוזים הקודמים שלי: האורך שלו. בעוד שבאשפוזים קודמים (ואני לא מדבר על אשפוזי יום, בהם שהיתי למעלה מחצי שנה ברצף - בכל פעם) 'גירשו' אותי מהמחלקה - בניגוד לרצוני - אחרי בקושי שבועיים - הפעם הייתי מאושפז במשך קצת יותר מחודש וחצי. מעט מאוד עבור אנשים אחרים שהיו מאושפזים במחלקות סגורות חודשים ואף שנים, אך הרבה מאוד בשבילי. שוב בניגוד לפעמים הקודמות - צוות המחלקה התייחס אלי בצורה הרבה יותר סבלנית ומכילה, וכל בקשה שלי לעזרה - גם אם השעה הייתה אמצע הלילה - זכתה למענה מיידי, באופן שעד היום מעורר אצלי התרגשות. אני קצת סוטה מהנושא, בניסיון להסביר את היחס הכל כך סימפטי וחם שקיבלתי אז - לעומת הפעמים הקודמות. ובכן, לפני שהתחלתי להתגורר בהוסטל, הייתי משוּיך לבית חולים פסיכיאטרי גדול במרכז הארץ, והוא היה הכתובת היחידה שלי למקרים חריגים כאלו ואחרים. באותו בית חולים, כמעט בכל המחלקות - התייחסו אלי בגישה מגעילה ומזלזלת, כזו שרואה במטופלים לא יותר מסמרטוטי רצפה - ואפילו גרוע מכך. מצחיק ועצוב שאפילו בבתי חולים 'רגילים' - היכן שהמטופל לא מגיע עם מחלות נפש כאלו ואחרות - התייחסו אלי הרבה יותר יפה. טוב יעשה משרד הבריאות אם יפטר חצי ממנהלי המחלקות שם (לפחות אלו שכיהנו בתפקיד בשנים שבהן אני הייתי שם), ויביא במקומם כאלה עם קצת יותר סימפטיה לבני אנוש, במיוחד כאלו שנמצאים במשבר נפשי עמוק, והדבר האחרון שהם צריכים לשמוע הן מילות גנאי ופגיעות כאלו ואחרות... כשעברתי להוסטל, התחלתי להגיע לבית חולים אחר, וכבר מהפעם הראשונה - ראיתי שמדובר במשהו שונה. אותו בית חולים הוא קטן יחסית, וממילא פחות עובד כ'פס ייצור'. הרופאים באותו בית חולים - והצוות בכלל - התגלו כאנשים הרבה יותר נחמדים, הרבה יותר מקצועיים, ובעיקר - הרבה יותר אנושיים. ואין דבר שאדם במשבר זקוק לו יותר מחום ואנושיות - לעיתים אפילו יותר מטיפול תרופתי כזה או אחר... באותו אשפוז שהתחיל לו ביום האחרון של השנה - צוות המחלקה התייחס אלי בסבלנות והכלה אין סופיים של ממש - אפילו יותר מהפעמים הקודמות בהן הייתי מאושפז שם. במשך חודש וחצי - שינו לי את הטיפול התרופתי באופן כמעט בלתי פוסק, בניסיון להגיע לאיזון, אפילו מינימלי. לאור הצהרות ואמירות אובדניות שלי לרוב, כמעט ולא נתנו לי לצאת מהמחלקה - אפילו לא לשעה קלה (לשיחה עם הפסיכולוגית שלי, לדוגמה). נוצר מצב שלא ראיתי את הבת שלי במשך למעלה חודש, וגם פגישות רבות עם הפסיכולוגית שלי פספסתי. גם כשנתנו לי לצאת, קבעו עבורי מראש זמני הגעה מוגדרים ומסודרים, וכמעט אף פעם לא נתנו לי לישון מחוץ לכתלי המחלקה - אפילו לא לילה אחד. אירוע מרכזי אחד עולה לי לראש כשאני נזכר בתקופה של אותו אשפוז. היה זה באחד הלילות במחלקה, כאשר למרות כמה וכמה כדורי הרגעה שהעמיסו עלי באותו יום (למעט הטיפול התרופתי השגרתי), מצאתי את עצמי הולך לתחנת האחיות לבקש עזרה - אך הגוף והנפש שלי היו קפואים ומאוּבַּנים מסבל, ולא הצלחתי להוציא אפילו מילה מפה שלי (עוד מציאות שמוכרת לי היטב...). הלכתי חזור ושוב, כאשר בכל 'הפוגה', מצאתי את עצמי שוכב על המיטה בחדר שלי, ובוכה באופן בלתי נשלט. כשכבר נגמרו לי הכוחות לשמור בפנים, מצאתי את עצמי פוסע שוב אל עבר תחנת האחיות, כאשר לא באמת ידעתי איך ומה להגיד. צוות המחלקה פתח לי את הדלת (דלת מיוחדת שיכולה להיפתח רק ע"י איש צוות), והכניס אותי לתחנת האחיות. ושם - כמו שכבר כל כך הרבה שנים לא עשיתי - פשוט התחרפנתי. התחלתי לצרוח ולבכות ולדפוק את הראש בקיר - בטירוף בלתי נשלט וחסר גבולות (לפחות מבחינתי). אנשי המחלקה שהיו שם באותו רגע - שכמובן לא היו רגילים לראות את 'טל השקט' מתפרע ככה - היו המומים, וברגעים הראשונים - הם לא באמת ידעו מה לעשות. נשכבתי על הרצפה והמשכתי לצרוח, ואיכשהו הם הצליחו להרגיע אותי. אחת האחיות הביאה לי כוס מים, ואני - רועד כולי (ולא רק בגלל הסערה הרגשית) - איכשהו שתיתי את התכולה של אותה כוס. לאחר מכן, מצאתי את עצמי שוכב בחדר בידוד - עדיין רועד, עדיין נסער, ועדיין בוכה - ברמה שמילים בכלל לא יכולות לתאר. שלחתי הודעה לפסיכולוגית שלי, ובמשפט קצר - שעלול להישמע יומרני ומוגזם - ניסיתי לסכם לה מה אני מרגיש: 'מלחמת עולם שלישית בתוך הנפש שלי'. כפי שכבר כתבתי, ברור לי שזה עלול להיראות מוגזם, אבל עבורי - זה לחלוטין היה אמיתי. לא סתם בחרתי במשפט הזה, ובבקשה - אל תיקחו לי את החוויה, ואל תגידו שמדובר בתיאור מוגזם. אחרי שיחה עם הפסיכיאטר התורן (שנתן לי עוד כדור הרגעה), איכשהו - תשוש ומותש - הלכתי לישון במיטה שלי (ולא בחדר הבידוד). למרות שאותה התפרצות יצרה כל כך הרבה בלאגן, ואולי בעצם דווקא בגלל זה - אני מתגעגע לזה כל כך. אני מתגעגע לאיבוד השליטה הזה, שהלוואי שהיה יוצא גם בצורה חיצונית - במקום להטריף אותי מבפנים. זה היה מאוד קשה ואפילו מפחיד, ועם זאת - זה היה טוב. כל כך טוב... הלוואי שאני אצליח לעשות את זה שוב, לא מתוך תכנון - אלא פשוט מתוך נקודת שבירה מסוימת, כזו שלא מסוגלת לשמור יותר בפנים. אתם יודעים, פתאום אני נזכר בעוד משהו שקרה שם, בין כתלי המחלקה. הייתה שם בחורה צעירה וחמודה - קטנטונת ממש - שחיבבה אותי. היא הייתה קטנה, לא רק בגיל - אלא גם מבחינה פיזית. היא הייתה רזה ונמוכה, זעירה ממש - ובכל זאת, אפשר לומר שגם אני חיבבתי אותה. היא סיפרה לי שהיא הגיעה למחלקה - בין היתר - בגלל שימוש בסמים. אז זה הרתיע אותי, היום זה רק עוד יותר 'מדליק' אותי... בעיקר בגלל הבדלי הגיל בינינו, שעמדו על כמעט עשור - החלטתי לוותר על הקשר איתה. היא הייתה מאוכזבת מעט, אך בהמשך הסתבר לי שגם ההורים שלה טענו שהיא צעירה מדי עבורי, והתנגדו לכך שנהיה בקשר כלשהו. זעירה, זעירה - אבל היא בהחלט ידעה לעשות בלאגן... כמה וכמה פעמים, ראיתי אותה נלחמת - באלימות פיזית של ממש - עם מטופלות אחרות במחלקה, ולמרות שהיא הייתה קטנטנה - היא לא היססה להשתמש בכוח הפיזי שלה. האחים - שהיו פי שניים ממנה בגודל ובמשקל (וכנראה שגם בשרירים) - נאבקו ונלחמו בה גם הם, בניסיון להביא אותה אל חדר הבידוד, שם היא כמובן נִקשרה למיטה - לפעמים למשך כמה שעות ברצף. בכל המחלקה שמעו את הצרחות הנואשות שלה מאותו חדר בידוד, צרחות בהן היא התחננה שישחררו אותה כבר. אגב, גם פה 'מלוכלך' בהחלט היה לה... אח - חוויות מהמחלקה הסגורה... היא השתחררה לפני, ולמרות שעדיין יש לי את מספר הטלפון שלה - לא יצרתי איתה קשר מאז. עם זאת, אני חייב לציין שכל המאפיינים שאז כל כך הפחידו והרתיעו אותי - היום ממש 'מדליקים' אותי: הסמים, האלימות, הצרחות והקללות - ממש בחורה כלבבי (ואני אומר את זה בשיא הרצינות). מי יודע, אולי זה עוד לא סוף פסוק עבורי בכל הקשור לזוגיות... רציתי לכתוב על נושא מסוים - שקשור גם הוא לאותו אשפוז - אך מצאתי את עצמי מאריך יתר על המידה בדברים אחרים, וכמו שקרה לי כל כך הרבה פעמים - אותו נושא יאלץ לחכות לפוסט משלו. אני מוצא את עצמי מסיים את הפוסט הזה בתחושת פספוס מסוימת; אני מרגיש שלא כתבתי כאן 'פואנה' מסוימת, ובמקום לכתוב על נושא מהותי שמטריד אותי בימים אלה ממש - מצאתי את עצמי חוזר שנה אחורה, אל עבר אותו אשפוז 'חוויתי' - ומתאר אותו לפרטי פרטים (באופן יחסי למה שתכננתי מראש). הנקודה עבורי היא כזו: אולי זה נשמע קטנוני מעט, אבל אני חושב על התאריך הזה של סוף השנה - והדבר היחיד שעולה לי לראש הוא אותו ביקור במיון הפסיכיאטרי, והאשפוז שהגיע לאחריו. לא דברים אחרים ולא זיכרונות אחרים - רק המחשבה הזו. לא תיארתי לעצמי שכאשר היום הזה יגיע, הזכרונות יהיו כל כך חזקים וברורים... כולי תקווה שבעתיד יקרו דברים אחרים - קצת יותר חיוביים - ויתנו לתאריך הזה משמעות יותר משמחת. .(?) HAPPY NEW YEAR

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי חַשׂוּף , 31/12/2016 13:25