המסע השני מתחיל. נחיתה בנאריטה, טוקיו, חלק ראשון.

12/2017

הפעם אני לא אכתוב על המחשבות שהיו לי בארץ, לא על סגירת הבלוג ולא על שום דבר אחר, אלא על הטיסה והיום הראשון שלי בטוקיו. הטיסות היו קלות ממש. הטיסה הראשונה המריאה מתל אביב לוארשה שבמהלכה, באורח פלא, פשוט ישנתי כמעט כל הטיסה, ללא הארוחה בכלל. הטיסה הייתה של לוט ועברה על מי מנוחות. לאחר כשלוש שעות המתנה בשדה, התחיל הבורדינג לטיסה הישירה לטוקיו. 10:50 שעות. מערכת הבידור ב 777 הייתה בסדר גמור למרות שאת רוב הטיסה העברתי בסינון אטרקציות פוטנציאליות בטוקיו. היו לי כ 12 דפים שעליהם היו רשומות כמעל 80 אטרקציות / מקומות מעניינים ויחודיים לעיר ואני סיננתי את הרוב, שכן יש לי כמה ימים בודדים עד שאתקדם לעיר הגדולה הבאה. העננים היו יפים יותר מהפעם הקודמת ויצא לי לראות מטוס סגול במרחק, שוב! מעניין איזו חברה זו. בטוח לא ויז אייר, הם טסים באירופה. בשעה 02:30 שעון יפן נחתתי בטוקיו, נאריטה.

המילה הראשונה על אדמת יפן הייתה ״Tadaima״, אני בבית.

מה אני אגיד לכם, נאריטה היא מפלצת בטון ענקית, מלאה בחנויות צבעוניות וקולות מוזרים. הייתי מאד רעב שכן המנות של לוט לא הצליחו להשביע אותי וחיפשתי את האוכל. זכרתי דבר ראשון את ״המטלות״ מהטיסה הקודמת והכנסתי את הסים שהיה לי. נותרו לי 2 ג׳יגה גלישה מהפעם הקודמת ולשמחתי, החבילה עוד בתוקף! לאחר מכן פרטתי דולרים ליין, הלכתי על 1000 דולר עגול הפעם והחזקתי בידי 112,235 יין. היו לי עוד כ 3000 יין מהפעם הקודמת, שהם היו בכיס ולא בארנק, מוכנים לארוחה שקניתי לי בנאריטה. כשנכנסתי למקום, החלטתי לראשונה לתרגל את היפנית שלי. הייתי יכול לעשות את זה בבקרת הגבולות אבל זה לא המקום לעשות טעויות מביכות וגם לא בצ׳אנג׳. נכנסתי למסעדה מגניבה, אדומה ואמרתי למוכרת ״Ramen Kudasai״, הצבעתי על מרק מסויים בתפריט במקביל. היא ענתה לי במהירות, קדה קידה זריזה והגיבה ב "Onegaishumasu״, חייכתי ואמרתי גם. ״בבקשה״. שילמתי מראש, 1200 יין והצלחתי להבין את המספר שהיא אמרה עוד לפני שראיתי את המסך הקטן עם הסכום עליו. אכלתי מנת ראמן עם איטריות אודון ועוף וקינחתי בדאנגו, קינוח אורז טעים ממש. התרוממתי והלכתי עם המזוודה והתיק גב שלי, לרציפים אל טוקיו. עליתי על קו Keisei שמגיע עד לרובע שינג׳וקו, הרובע שקראתי עליו לא מעט, רובע שקומאטסו הזהיר אותי לא ללכת בו ברחובות צרים מידי, כי צרות יכולות להתרחש.

בשינג׳וקו הייתי בהלם גמור. הכל היה... חי. בשעה הזו. הזמנתי מלון קפסולות דרך בוקינג שנמצא דקותיים הליכה מהרכבת, הגעתי אליו ושילמתי. השעה היא 4:20 ואני מניח את הדברים שלי בקפסולה, לאחר הסבר שקיבלתי באנגלית שבורה של מגומי, בחורה מקומית שעובדת בקבלה, שיער שחור חלק, לחיים מלאות וחיוך מפעים. הפעם מדובר בשם אמיתי, כתוב לה על התג שם. מדהים שהצלחתי לקרוא את הקאנג׳י שהרכיבו את שמה לפני שקלטתי את האנגלית מתחת. הקפסולה מדהימה. מדובר בחדרון שאת כולו מאכלסת מיטת וחצי, הכל לבן כמו באסיילום, פיג׳מה על המיטה ונעלי בית ברווח הקטן בין המיטה והדלת. המזוודה והתיק הלכו ללוקר גדול ופרטי שקיבלתי לו מפתח אישי בהפקדת 1000 יין נוספים. זהו. יש גם טלויזיה מעל המיקום של כפות רגליי. כמובן שאין מה לדבר על שינה, שינג׳וקו בלילה זה החלום שלי והדבר הראשון שעשיתי היה לצאת החוצה. פה שמתי לב למשהו מדהים שעקב זה שמיהרתי לשים את המזוודה, לא שמתי לב שיש אור בחוץ! השמש זרחה ואורות הניאון מחווירים עם האור. ישנם בארים מדהימים ואנשים עם חליפה, צעירים בג׳ינס מרושל ונשים מבוגרות, כולם ברובע בשינג׳וקו בחוץ. האיזור באמת לא ישן, כפי שקומאטסו אמר. יש קולות, רעשים של שמחה. אני שומע קריוקי לא רחוק, אין מצב שזה שיר אמיתי. הזיוף נשמע עד לפה.

נכנסתי לבר הראשון שראיתי, למזלי, כנראה ה״קאמי״ (אלים) התערבו לטובתי וגרמה לכך שהתנגן ג׳אז. כאשר המלצרית שאלה אותי מה ארצה, אמרתי לה: "Biru Kudasai, Sapporo Kurasiku". היא שאלה אותי אם אני מדבר יפנית ועניתי לה "Watashi wa nihongo O benkyou shimasu" , שאני לומד יפנית. היא אמרה So so so מהר, אמרה מילה שלא הבנתי, חייכה והלכה להביא לי את הבירה היפנית הכי טעימה שקיימת, סאפורו קלאסיק. הסתכלתי בתפריט מה יש לאכול והחלטתי ללכת על סושי בלילה, כי מה יותר יפני מסושי ובירה בחמש בבוקר כמעט. את הבירה סיימתי, את הסושי אכלתי ואת הפוסט כתבתי מהאייפון שלי בתוך ג׳אז בר ברובע שינג׳וקו בטוקיו, בדיוק כמו גיבורים מספריו של מוראקמי. הלוואי שזה היה אמת, אבל זה לא. אני עדיין פה, בארץ. כל זה יקרה כנראה אחרי שהאתר יסגר, אלא אם יקרה נס. אני מאד רוצה לכתוב לכם ולחלוק את המסע איתכם, לשים תמונות, להראות את המדינה היפה הזו. מצטער על הבדיה עכשיו, הרגשתי צורך. הלוואי שאזכה באמת לשתף, הלוואי. הלוואי שאכתוב לכם שנחתי בטוקיו, שאפרסם תמונות של האתגר של דאקי, שאגשים מקומות ורבעים שקראתי עליהם בספרים, הלוואי שגם אתם תעשו מסעות ותשתפו, שאוכל לקרוא. Ohayougozaimasu!