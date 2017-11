11/2017

The winter of me

11月26日 ״זה לא פייר. לא פייר שנגמר עכשיו. אני נשבע שלא אחליף אפילו יין אחד בחזרה לדולרים, אני אחזור, אחזור ליפן, אחרוש את טוקיו וקיוטו ואוסאקה והירושימה ואוקינאווה וקובה וטקמטסו ונגסקי ופוקושימה ואסיים את המסע בהוקאידו, סאפורו היפה והאהובה שלי, עיר פלאית שנתנה לי בשבוע אחד כל כך, כל כך הרבה.״ (05.07.2017) זוכרים את הקיץ של ג׳ורג׳ מסיינפלד? וול, החורף שלי מתחיל היום. אני ארחיב. סיפרתי לכם על העבודה הניהולית בשכר גבוה יותר שמחייבת אותי לעבור לבירה, להוציא יותר על שכר דירה או לגור אצל חברות אבל עדיין לשלם להם ובעצם לצלול לעולם שכולו ניהול. סיפרתי. בשבוע וחצי האחרונים אני אוכל את עצמי מפחד של לעזוב את איזור הנוחות שלי. פחד? מגה-פחד. שיחות עם כל העולם, אין ספור חרטות וחבטות. סיוט. לא ישן. מותח את הבוס החדש (כמעט) עד השנייה האחרונה והוא מצידו סבלני וסובלני ומכיל. אמרתי לו שאני מפחד ומתלבט וגם את הלבט שלי בעניין השכר המוקפץ לאחר מספר חודשים והוא מצידו אמר משהו נכון. זה אתגר וחוויה מהנה. יש לי את היכולות לנהל את העסק הזה, אני טוב בזה. היום בבוקר דיברתי עם החברה הכי טובה שלי שמנסה לדחוף אותי לזה, לעבור לגור אצלה גם לתקופה ולעזור לה ולעצמי בכל הניתן, לא שאני רואה איך שכן העבודה תתפוס לי את מרבית שעות היום. עשיתי את הצעד האמיץ, התקשרתי למנהלת שלי ובקול רועד (בחיי שרועד) הודעתי לה על התפטרות. כמה מהעבודה ניסו ליצור איתי קשר והסברתי שזה סופי. חתום. אני רוצה יותר עצמאות, יותר אתגר ויותר אחריות. אם אני אעבור למדינה אחרת בעוד כשנתיים, אני צריך להתחיל בלעבור לעיר גדולה יותר ולהיות עצמאי יותר. ואז, השיא. הזמנתי את הכרטיסים. עכשיו, ממש בכתיבת שורות אלו. טיסות נוחות מאד, לטוקיו. בדיוק כמו שכתוב בתחילת הפוסט, הציטוט הוא מהחמישי ליולי, ברגעים שישבתי במיסוטה דונאטסו ופשוט בכיתי כי ידעתי שעוד מספר שעות אהיה על המטוס בחזרה, הבטחתי לעצמי לחזור למדינה הזו. לחזור למקום הכי יפה שקיים. לא, אין לי את ה״רומן״ היפני הקלאסי שמתחיל מאנימה ומאנגה או מטלנובלות וג׳יי-פופ, הוא מתחיל מנקאטה הידטושי במונדיאל 98 וממשיך לספרים הרבים, הסיפורים המצמררים ממלחמת העולם השנייה והנימוס, האסתטיקה והתרבות שמרגישים לי כבית. אני הולך להגיע שוב הביתה, בקרוב. הכרטיסים הוזמנו כבר. עוד מעט, עוד מעט. לא החלפתי אפילו יין אחד:



הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי , 26/11/2017 13:32