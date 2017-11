11/2017

גברים ללא נשים.

מתי אני הפכתי לגברים ללא נשים? מתי התחיל המסע שלי של המיליארד שנה ללא האישה, שנחטפה מידי על ידי מלחים אלוהים יודע לאן, בטח שלא למארסיי ולא אל חוף השנהב, אולי מקומות אחרים כמו אוסלו או בייג׳ינג, מונטריאול או יוהנסבורג. אולי שם, לא חיפשתי. יצא לי להרהר באהבה האחרונה שלי, הזו שהפכה אותי לגברים ללא נשים, שגרמה לי לנצח להבין שזה אבוד. מי היא הייתה? לא, אני לא מצליח להיזכר בה. היא הייתה, היא חייבת להיות כי לפני שהופכים ללהיות גברים ללא נשים, מתאהבים בכל הכח, מאבדים את עצמינו לחיוך היפה והיד החופנת שמעריצה אותנו, עד שהיא נעלמת! נחטפת והופ, למיליארד השנים הבאות, אנחנו הופכים לגברים ללא נשים, גברי החד קרן הבודדים בעולם. אני חושב שלא משנה כמה שאני בודד, העובדה שאני נאמן לדרכי ונאמן אל ההחלטות שלי, לפחות עכשיו, הופכת אותי לחשוב יותר מכל אישה בעיניי עצמי וההחלטה לוותר, לוותר על זוגיות ואהבה היא החלטה נכונה. קשה לי עם נשים, ברוב המקרים מספיקה טעות אחת קטנה כדי שאפרק את כל החבילה ואם כל הכבוד, אני מבין את עצמי הכי טוב שאפשר ובכלל, אדם שיוצא למסעדות ולקולנוע לבד, הוא לא צריך חברה ולא צריך להרשים ולשחק את המשחק. ״אני מובילה ודומיננטית ולא משחקת את המשחק האידיוטי שלכם״, המשפט הכי יפה שבחורה יכולה לומר. ואז היא מוכיחה את ההיפך. עצוב. המתוקה מהעבודה אמרה בצחוק שהיא רוצה לטוס יחד איתי ואני שאלתי אותה ברצינות, מה יש לה לתרום למסע שלי. אמרתי לה שהיא לא סגורה על עצמה וכאשר אני הזמנתי אותה לעשן, היא הסכימה וכאשר הגבוה הופיע, היא העדיפה לדבר איתו ועכשיו הוא פוגע בה(לא פיזית) והיא מוצאת בי, במילים שלי נחמה. מילים זה הכל, היא אמרה ואני אישרתי את מילותיה בהנהון. היא הסתכלה עליי ואמרה שהיא מצטערת ושהיא יודעת שהוא עושה לה רע אבל היא חייבת ״לפצח״ אותו ולהבין אותו. שאלתי אותה מתי מגיע השלב שהיא תזחל אליי והיא אמרה שהיא לא רוצה אבל שזה יקרה, בוודאות. אמרתי לה שאני אסגור את הדלת בפניה ושזו בדיוק הסיבה שאני לא אאפשר לה להתקרב אליי, גם אם אני איש שיחה נפלא. ואת זה היא אישרה, בהנהון. לא, לא באמת אמרתי את זה. גברים ללא נשים לא מדברים ככה, גם אם זה אמת. מה גם, אני גברים ללא נשים קצת ערמומי. אני נזכר בעצמי מלפני כמה שנים, סקס בכמויות, מסיבות ללא הפסקה ו״החיים הטובים״ - היום זה דוחה אותי, היום נשים שנמשכו אליי פעם, מגעילות אותי ודווקא אלו שחשפו את הבלוף של העליבות שלי, זוכות לכבוד הנצחי שלי. היום אני מבין כמה היחסים הללו מיותרים, כמה הן מיותרות בחיים שלי וכמה זה נוח, שקט ורגוע לחיות את החיים כגברים ללא נשים, כמה זה קל ומתגמל להיות גברים ללא נשים. סקס זה קל, העליבות של השגת הסקס מעולם לא הייתה קלה יותר. הויתור על בזבוז הזמן הזה, היא החלק המאתגר. נשים הינן החברות הטובות שלי. בחבורה שלנו, יש לי 3 חברות טובות ושני חברים טובים. יש עוד חברה טובה, בלי חבורה. רק היא ואני. פה זה עוצר. יותר מזה, איני מאפשר לנשיות בחיי. איני רוצה וצריך, ליחסים בין המינים אין מה לתרום לי וסקס הפסיק לאתגר ולעניין אותי מזה זמן מה. אני חי ממחשבות על המסע שלי. אני אוהב את הלבד, אין דבר יותר קסום מזה וכאחד שתמיד רצה אהבה וזוגיות, אני מבין שהלבד הזה הוא הדבר הכי יפה ושום מערכת זוגית לא תהיה טובה עבורי כמו אני עם עצמי. אולי אני לא מובן פה ואולי כשאכתוב ספר אדע להסביר את עצמי טוב יותר אבל בשלב זה תדעו שהכוונה שלי היא הבדידות הטהורה, ההתנזרות מסקס, דייטינג, יחסים שהם מעבר לחברות כנה ואמיתית. כל המעבר, אינו חשוב, בוקי סריקי ודברי הבל. לפח הזבל של ההסטוריה שלי. הבדידות מהליבה של הנפש, היא מבעירה אותי יותר מכל רומן סוחף. אני רואה בכל מקום גברים, נואשים ועלובים, רודפים אחרי שאריות של מין, של כוס (סליחה על הביטוי), מתחילים עם כל אחת שיש לה דופק ונשימה, לפעמים מול הפרצוף של הקודמת, הלשון בחוץ, מאפליקציה לאפליקציה וממסיבה למסיבה, הכל כל כך עלוב והנשים, אוי הנשים שנופלות לזה... תנו לי ספר טוב ומוזיקה יפה ואוכל טעים עם חברה טובה, אולי כמו הבחורה החמודה מהעבודה, שהיא בדיוק כמוני, אוהבת את מה שאני אוהב ומבינה ללב ולרגש שלי. אולי יקרה משהו איתה אבל חתמתי, חתמתי להיות גברים ללא נשים ולכן, אני עדיין במצב הרבה יותר טוב ממקודם. אני מסתכל על המרדף מהצד, צוחק בקול רם שאני לא חלק ממנו ויותר מזה, אני די מרוצה מהעובדה והבחירות שלי. לא יכולתי לבקש מתנה יותר טובה לעצמי. לא יכולתי. אולי, היא תקבל סושי הערב. יותר רחוק מזה אני לא אאפשר. אני גברים ללא נשים, מעולם לא הייתי בר מזל יותר. יופי, עכשיו היא נזכרה להתעורר ולשלוח הודעה. ״אולי נצא מחר״ -״מה שבא לך, אני לא מציע יותר״ מקווה שהיא תבין לבד שמיציתי, היא עשתה את הטעות האחרונה והחסד פה נגמר. היא יכולה ללכת אליהם, For all I care, העניין אבד וכבה. היא לא שווה את זה. .Simple as that

