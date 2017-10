כעס / המושב שליד המעבר.

10/2017

אז קראתי את הכתבה הזו. אני לא אוהב לקרוא על פסיכולוגיה, היא משעממת אותי. בטח שלא על פסיכולוגיה באתר שהוא סוכנות חדשות ובטח ובטח שלא במדור של נופש! יצא הדבר ונכנסתי לכתבה מפני שדובר שם על טיסות ובתור מי שטס מספר נחמד של פעמים בחיים שלו ותמיד דאג לשבת ליד החלון (חוץ מהטיסה למלטה שנכנעתי לבחורה יפיפיה וחברה טובה שהייתי מאוהב בה והרשיתי לה לשבת ליד החלון) תמיד אני הייתי זה שליד החלון.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5032417,00.html בכל מקרה, אני לחלוטין יושב אך ורק ליד החלון. ברמה כזו שאם אני טס עם חברים והם לוקחים את החלון, אני פשוט אעבור מושב או אשלם יותר ואעבור מחלקה רק כדי לא להיתקע במעבר או באמצע. המחשבה של לטוס (כן, גם שעתיים וחצי למזרח אירופה) כשהנוחות שלי תלוייה בתדירות הטיולים של הנוסעים האחרים מבעיתה אותי, אין סיכוי שאני אטוס בפחד שהאנשים האחרים יפריעו לי מתי שהם ירצו. אם אני רוצה לצאת, אני אצא. אם מישהו ישן שם אז אם כל הכבוד, Tough cookies, סליחה אבל אני אעיר אותך (אפשר לחשוב שאני מהמטיילים... בטיסה של 11 שעות להונג קונג קמתי להשתין פעם אחת) בכתבה נכתב: הפסיכולוגית ד"ר בקי ספלמן טוענת כי "נוסעים שמעדיפים לשבת ליד החלון אוהבים להיות בשליטה. הם נוטים להאמין בתפיסת חיים של 'כל אדם לעצמו', ולעתים קרובות הם מתרגזים בקלות. הם גם מעדיפים לחיות בבועה משלהם. הגיוני להניח שמי שמעדיף את המעבר הם אנשים מאופקים יותר שנוטים פחות להתרגז ויותר מתחשבים באחרים. או שהם סובלים מקלסטרופוביה או בעלי שלפוחית שתן רגישה". התיאור בכתבה הזו הוא מדוייק ביותר. זה מתאר אותי במאת האחוזים. אני מנסה גם לספר לעצמי שאני לא אגואיסט אבל זה שקר. בינינו? אני אגואיסט. אינטרסנט. מי מאיתנו לא. מי שלא, הם סתם ממציאים שקרים נוחים לעצמם. בהמשך נכתב: "מי שמעדיפים את הכיסא שליד החלון נוטים להיות יותר אנוכיים. הם גם פחות חרדתיים, נוסעים מנוסים שמספיק בטוחים בעצמם כדי להפריע לאחרים". אני פשוט אוהב את איך שהכתבה הזו קלעה בול, גם אם זה כתבה במדור נופש באתר חדשות ולא בכתב עת מדעי שעשה מחקר סטטיסטי מעמיק. בכלל, אני מאד כועס בזמן האחרון. החלומות שלי מזעזעים, מככבים שם אנשים מהעבר, במיוחד החבר המהמר שקורא לי בשם החיבה שלי ברוסית. ֿ אני חושב שאני אוותר על הטיסה המתוכננת שלנו, של החבורה שהייתה בחתונה. אני מרגיש שאני לא חלק מהחבורה ולטוס איתם לחו״ל לספו״ש ארוך יהיה בזבוז של כסף. אני מתרחק מהם. אני כמו קאפוקו מהספר החדש של מוראקמי, שמתאר את קווי האופי שלי בצורה יפיפיה. אין לו חברים, לי יש חברה וחצי (אין לי חברים גברים, סילקתי את האחרון מחיי לפני זמן מה) וגם החברות הזו תלוייה על חוט השערה. אתם יודעים, זה קל ככה. חברים זה פחד. פחד לפגוע, לומר משהו לא במקום ולהיפגע. אני באמת מרגיש מאד נוח כשאני חסר חברים. אני שלו יותר. החיסרון היחידי זה שלפעמים בא לי חברה כשאני אוכל אבל תמיד אפשר למצוא בחורה נחמדה ולהזמינה לדייט. זה הימור כי היא יכולה לאכזב (או אני, תלוי בכימיה בינינו) אבל זה עונה על הצורך הרגעי. Now don't ignore me, you won't avoid me You can't miss me, I'm white, blonde-haired and my nose is pointy I'm the bad guy who makes fun of people that die in plane crashes and laughs As long as it ain't happened to him Slim Shady, I'm as crazy as Em -inem and Kim combined - [*kch*] the maniac's in Replacing the doctor cause Dre couldn't make it today He's a little under the weather, so I'm taking his place (Mm-mm-mmm!) Oh, that's Dre with an AK to his face Don't make me kill him too and spray his brains all over the place I told you Dre, you should've kept that thang put away ?I guess that'll teach you not to let me play with it, eh שוב, לא מסכים עם רוב מילות השיר, מעריך עד אין סוף את האמן. זה כבר לפוסט אחר.

