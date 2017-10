10/2017

כיבושים וחלומות, ספרים ומזימות, כסף ומחשבות.

יש לי חלומות מיניים לאחרונה. אני מתנזר ממין. אני באמת מתנזר ואני לא יודע אם אני מסוגל בכלל לחזור לתקופת הפורענות שלי, שבה הייתי יכול להיות ביממה עם יותר מבחורה אחת, להתפרע ללא שינה ולחיות רק על סיגריות, קפה ונהיגה במהירות גבוהה. היום זה שונה. אני חושב שמעל שנה ללא סקס ורק אחרי יפן בחורה אדירה אחת ירדה לי וזהו. אולי פה ושם היו אקטים. בקטנה. אני מתגעגע ללצוד, לתפוס, לדלוק ולזיין כל הלילה. מצד שני, אני מתנסה בדברים חדשים בצד הזה, אולי קצת ״נתפס״ או ״ניצוד״, או באופן כללי, ראש יותר פתוח. זה לא פוסט על סקס - אלא על החלומות. חלמתי על כמה אנשים מהעבר שלי. כמה בחורות אמיתיות שהייתי במערכת יחסית מינית או זוגית איתן ולאחר שהקשר תם בכל צורה אפשרית, המתוקות מבקרות אותי בחלומות. אנחנו לא שוכבים בחלום, הן בעיקר שואלות שאלות לא נוחות או יורקות אש אל נשמתי וצוחקות לאחר מעשה. מרגש. רעות. היום אחרי העבודה ישבתי באוטובוס ליד מישהי שנתנה לי ספר כלשהו לצלם. היא נרדמה לידי. היא יפיפיה והיא אמרה שהיא אוהבת כשאני אוכל לידה. היא רוסיה, מאד הטעם שלי בפנים, בחיוך ובמבנה גוף. היא גבוהה ממני ב 1-2 ס״מ לדעתי, יש לה שיניים מדהימות וחיוך שובה. בנסיעה, היא פקדה עליי להעיף את התיק על ידי הפקודה ״זוז״ וזה היה נחמד ומשעשע, מעניין מאיזה מקום זה בא אצלה. היא אמרה את זה עם חיוך כמובן. היא ישנה כל הנסיעה ורגלה צמודה לשלי. היו רגעים שהיא נשענה עליי בעוד אני כתבתי בטלפון פרקים וכותרות לספר שלי אחרי שסיימתי לקרוא ספר (ארחיב למטה יותר בפוסט הזה). היה לי ממש נעים. אני מרגיש כמו בן 17 שרוצה להזמין את מלכת הכיתה לדייט אבל משקשק. ככה מרגיש לי, אני קצת איבדתי את הביטחון ואת היכולת לתקשר עם נשים. מצד שני, למה לי? אני מת לעוף מפה. אני לא רוצה לזיין סתם ואז לשבור למישהי את הלב או סתם להיות דוש. אני לא אשאר במדינה הזו. אני לא רוצה מערכת יחסים עם מישהי שרואה את עתידה בישראל כי זה רק יוביל לשיברון לב. האם באמת משתלם לי לצאת עם בחורה שרואה את עתידה פה בעוד שאני לחלוטין לא? אז אני אמשיך לראות את היפיפיה החמודה והכובשת הזו כל יום ואחייך ואנהל סמול טוק איתה ואתמוגג מהחיוך מהול הדומיננטיות שלה אבל לא יותר מזה, גם כי אני לא בטוח שאני זוכר איך וגם כי אין טעם, אני לא רואה רצון לזוגיות. מה שכן, הייתי מוכן לחלוטין לוותר על סיגריות עבורה. יש לי רעיון לספר שני (הראשון עוד רחוק מלהיכתב) - את הספר השני אני רוצה לפרסם כראשון וביפנית. כלומר, אכתוב לעצמי בעברית ואז אעשה עבודה (כנראה בעזרת אנשי מקצוע) כדי לכתוב אותו ביפנית. זה ייקח כמה שנים לפחות. למה לא חשבתי על זה בגיל 22, סעמק. הרעיון קוסם לי, גם השם של הגיבורה, גם הדמויות מסביב. זה יהיה מאד אישי וכואב. אני יודע שלא אצליח ליצור בחיים יצירת מופת כואבת כמו יער נורווגי אבל אעשה הכל כדי להתקרב לשם, יומרני הא? לדמיין שאתקרב ליער נורווגי. לעזאזל עם זה, ללא החלומות מה שווים חיי. לעבוד במשרד כל היום או באיזו חברת הייטק משול מבחינתי להתאבדות, גם אם ישלמו לי 5 ספרות הנושקות ל 6 בחודש. אז דיברנו על כיבושים, חלומות, ספרים, כסף, מחשבות ועכשיו למזימות. האמת שאין לי מזימות כרגע, אני פשוט אוהב את המילה הזו. מזימות. אני זומם מזימות. אני תמיד זומם מזימות. לרוב זה מזימות קונדס חמודות של ילד המתעלל באחותו (אין לי אחות) או חבר שמציק בחינניות. מישהי קוראת לי My Nigger וזה נעים לי. חזרתי לשמוע המון מוזיקה שחורה. נפלא. אני עשיתי לה קרניים של פלייבור פלייב ולפעמים אני סתם צועק "FLAVOR FLAVVVVVE" (מי שלא מכיר את פלייבור או ניו יורק, תתביישו לכם) - בכלל, כמו שקריס רוק אמר, צריך לחסל את פלייבור פלייב. אה! סיימתי היום את הספר השני בטטרולוגיה של מוראקמי (רוח, פינבול, מרדף הכבשה(!), לרקוד, לרקוד, לרקוד) - מחר אתחיל לקרוא את הספר החדש שלו, Men Without Women, אני מתרגש, זה אחד מארבעת הספרים שקניתי בהונג-קונג. אני שונא את מה שאני מרגיש כשאני קורא אותו. התאפקתי לא לבכות ליד הבחורה היפיפיה באוטובוס שתוארה למעלה כי תמיד יש לי דמעות בסיום הספרים שלי. גאד הוא גאון. פשוט גאון. כמה שהייתי רוצה לאכול איתו ארוחת צהריים, אי שם בקיוטו או אולי באוטארו הקטנה על החוף - כן אני רוצה לחזור לעיירונת הזו כי היא מטריפה! הפעם אני אשיר בקריוקי האימה גם אם לעצמי בלבד. I been praised and labeled as crazy My mother wasn't able to raise me Full of crazy rage An angry teenager Nothing could change me back Gangsta rap made me act like a maniac I was boosting So influenced by music I used it as an excuse to do shit Ooh I was stupid No one could tell me nothing Hip hop overwhelmed me To the point where it had me in a whole 'nother realm It was like isolating myself was healthy It felt like we was on welfare but wealthy Compelled me to excel when school had failed me Expelled me And when the principal would tell me I was nothing And I wouldn't amount to shit I made my first million and counted it Now look at it A fucking -out that quit Stupid as shit Rich as fuck And proud of it ...Thats why

אני מאד אוהב את הקטע הזה, הקול של הזמר יחד עם המוזיקה של השיר בעל המסרים הלא נכונים בעיני. בכלל, רוב המוזיקה השחורה שולחת מסרים שאני מתנגד אליהם מאד (פשע, סמים קשים, אונס, מיזוגניה, זנות, אלימות, רצח) ועדיין, יש פה סוג של הפרדה ברורה בין האמן לאומנות או יותר נכון, בין הטעם המוזיקלי שלי ואל המציאות. אבל זה לפוסט אחר כולל הרחבה על הכוונה שלי.

נכתב על ידי , 18/10/2017 00:36