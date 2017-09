Few hours left.

היום הזה הוא בסימן למידה. סימן למידה מההתחלה ועד סופו. רק כדי לסבר את האוזן, שלשום בלילה לא ישנתי ומאד פחדתי לא להתעורר מוקדם היום. כשחזרתי בשעה 17 הביתה מהעבודה אתמול, קרסתי לשינה עד השעה 21:30 ולאחר מכן הכרחתי את עצמי להירדם בשעה 00:30 כדי להתעורר ב 8. כך קרה. התעוררתי, ארוחת בוקר, מקלחת. נפלא. אז מה ציפה לי היום? 3 ״פגישות״. הפגישה הראשונה בשעה 9, השנייה בשעה 10 והשלישית בשעה 16. בשעה 9 הייתי אמור להיפגש עם קומטסו, בשעה 10 עם המורה הפרטי החדש לשיעור נסיון, שיעור ראשון ובשעה 16 עם קפקא, חברי הצעיר וגאון השפות. נפגשתי עם קומטסו בשעה 9:10, הוא התנצל והסביר שהוא דיבר עם מישהו אחר מישראל. עברנו למצלמה מהר והתחלנו לדבר. הוא רצה קודם כל להציג את עצמו והסביר שהוא כומר, אישתו כומר גם ושהם מיעוט ביפן, פחות מאחוז אחד. הוא התחיל לספר לי שהוא ביקר בארץ, על משפחתו והילדים שלו. האנגלית שלו בעלת אוצר מילים די עשיר, מבטא חזק והוא מדבר יפה. הוא מרבה להתנצל ולדבר על רגשות. כל השיחה הוא הסביר לי שהיפנים הם עם של לב ולא רציונל. הוא התנצל המון על פשעי הנוצרים כלפי היהודים, אמר שהוא מאמין שכל ישראלי/יהודי הוא ילדו של אלוהים ושאנחנו העם הנבחר. זה הפתיע אותי כי אני לא מסכים איתו ואני לא חושב במונחים הללו בכלל. המשכנו לדבר עוד קצת, סיפרתי לו על עצמי ולמה בחרתי בשפה הזו, סיפרתי לו על מה למדתי והוא סיפר לי על הרצונות שלו כאדם. דיברנו עוד על רגשות של עמים, הוא אמר לי שהישראלים מרגישים עצב ואכזבה על העבר, תסכול. הסברתי לו יפה מאד שברחוב הישראלי מרגישים בעיקר שנאה וכעס וגם בורות אבל גם שלל דברים חיוביים אחרים. שרוב הישראלים כבר עזבו את טראומות העבר ועם הפנים קדימה ודאגתי להסביר לו שאני מדבר על עצמי בלבד ולא מתיימר להציג את שאר ילדי האל, בעיניו. נפרדנו ב 9:57 וקבענו להיפגש בפעם הבאה באותה השעה באותו היום. אבדוק את הזמינות שלי ואראה איך ומה ניתן לעשות, איך אפשר להתקדם לשיחה שתתן לי ערך מוסך על התרבות / שפה היפנית. מגיעה השעה הגורלית, השעה 10. בדיוק ב 10:00 מתקבלת הודעה מהמורה, "?Can I call you", כמובן! אני כבר מוכן, המצלמה על פניי שוב ואחרי 3 דקות מנוחה משיחה לשיחה, המורה מתקשר. הוא מתחיל ישר דיאלוג ביפנית ולמרות שהבנתי את כולו (שלום, מה שלומך, נעים להכיר אותך) רק הנהנתי וגמגמתי ״שלום״. התרגשות... חח חייבים לתת למורה שם! אממ... טנגו. (Tengo) - כמו המורה מ 1q84. עברנו להכרות קצרה באנגלית, הוא הסביר על עצמו ואני על עצמי. הוא שאל אותי מה המטרה שלי בלימודי היפנית, האם זה ללמוד את השפה בצורה טובה, האם זה למטרת עבודה ספציפית, האם זה למטרת טיול. הסברתי לו שאני רוצה ללמוד שם. שאני רוצה לדעת יפנית ברמה שאני לא צריך לתרגם דבר. שיש לי ספר של מוראקמי ביפנית ואני רוצה לקרוא אותו, ביפנית. כמו שאני קורא בעברית, ברוסית ובאנגלית. לדעת מושלם. הוא חייך ויצאנו לדרך. הוא דיבר הרבה יפנית לפני שעבר לאנגלית, כנראה כדי שהמילים יקלטו במוחי. הוא פתח מסמך משותף בין שנינו, סוג של מחברת משותפת. הוא התחיל לכתוב שם. כותב ואני קורא. התחלנו מהשיעור הבסיסי ביותר. A is B. הוא לקח עט, אמר ביפנית ״זה העט שלי״, התחלנו לדבר על החלקים של המשפט, על החלקיקים הקטנים שמרכיבים את המשפט. הוא נתן לי להגיד משפט, החמיא כשצדקתי ותיקן ברגישות כשטעיתי. הוא הסביר מה בא אחרי מה, איך נבנה משפט ואיך שואלים דברים. הוא פונה אליי עם התוספת סאן (さん) לשם שלי, בנימוס והסבר רב. כשטעיתי במשהו, גם משהו מאד פשוט כמו להתבלבל בין MO ל NO שמגיע אחרי אני (הבנתי ש NO מסמל בעלות על משהו) הוא תיקן אותי בצורה מצויינת. זה היה מעולה. השיעור נגמר לאחר חצי שעה בלבד, לצערי הרב... אמרתי לו שאני ארכוש עוד שיעורים. מחכה בהתרגשות! מיד אחרי השיעור נסעתי לחנות כלי כתיבה, הדפסתי את החוברת ששלחו לי במייל לפני כחודש (382 עמודים!) ואכין את השיעורי בית שהוא נתן לי. 25 עמודים בחוברת! נפלא! החוברת מודפסת, העט מוכן ואני גם. ארסנל הלמידה היפני שלי עצום! יש לי קלסר ובו 4 מחברות (מחברת לקורס האינטרנטי, מחברת לאוצר המילים, מחברת תרגול כתיבת אותיות ומחברת צהובה שבא התאמנתי עם האג׳ימה) ועכשיו חוברת של 190 עמודים דו צדדיים. נפלא. אין מקום בתיק! בזמן שהייתי בחנות כלי הכתיבה, קפקא הקדים את הפגישה בשעה ולכן ב 15 כבר דיברנו. עשינו חזרה על הצבעים והשתמשנו בדברים בעלי צבע זהה כדי לזכור צבעים. למשל, חזיר זה ורוד, חציל זה סגול, ביצי-דגים זה כתום וכן הלאה. עשיתי לו טבלה מקבילה בעברית. לצערי הוא היה חייב ללכת אחרי חצי שעה אבל קבענו למחר שנשב שעה. דיברנו על האיום הקוראני שוב מעל יפן. הוא נראה מודאג. הם באמת מפחדים. מזעזע. אני מקווה שיהיה שקט שם ושיפסיקו לשלוח טילים מעל הוקאידו היפה שלי, נדפקו לגמרי שם בצפון קוריאה, מה זה. מקווה לדבר עם קפקא מחר. החברה הירושלמית (ההיא מהפוסט על הבגידה) שלחה לי הודעה מלאה בכועסים ושאני כבר לא מגיע. זה נכון. אני נעלם. אני באמת לא הייתי שם מלא זמן. אין לי זמן. אני עובד כדי לחסוך כסף ואני לומד את השפה. אין לי זמן לבילויים. ותאמינו לי כל כך שאני רוצה ירוק איכותי וקצת וודקה כדי להירדם כמו תינוק שמנמן בלילה. אני רוצה את זה. פשוט הזמן, הזמן. אני אצור גם לזה זמן. כשהלמידה תיכנס לשיגרה מושלמת, אני אפנה לי ערב אחד של פינוק, שמגיע לי, אחרי כל העבודה הקשה. כן כן כן! קצת מהחוברת: (2 העמודים הראשונים של שיעורי הבית)











