8/2017

המסע אל ארץ השמש העולה, חלק שביעי ואחרון: פרידה, דמעות, ספרים.

שעות הבוקר האחרון שלי בעיר לא הוגנות. זה לא הוגן שהחל משעת ההתעוררות שלי ישנה ספירה לאחור ובעוד פחות מחצי יממה גופי יהיה בגובה 12 קילומטר מעל יפן ובעוד כשעתיים נוספות, מחוץ לשטחה לחלוטין. איך אפשר להסכים עם זה. אי אפשר לקבל את זה. זה לא פייר בשום דרך ואני לא מוכן לקבל זאת, גם אם חותמת הנוטריון תוכיח אחרת. לא הסכמתי עם המצב אבל הבנתי שאני ביפן לשמונה ימים ושמונה ימים בלבד בשלב זה. האמת שהיה דיון להישאר עוד יומיים במעמד הזמנת הטיסה אבל חלק בי דאג מהחבינה הכספית. כן מאמין שהייתי מתנהל נכון והכל היה מסתדר אבל כשהלב יודע שאחזור ליפן, היומיים הללו לא באמת משנים יותר מידי. הבוקר התחיל רגיל. האמת אני אפילו לא זוכר אם אכלתי משהו או לא. לא היה לי חשק לצלם. התמונה של הארוחה מפסטיבל הבירה עם יוקי הייתה התמונה האחרונה שצילמתי במצלמה ביפן. ביום הזה הייתי כבוי. נזכרתי, כן אכלתי. אכלתי ראמן במיסוטה דונאטסו. ראמן טעים כל כך. השעה היית 9:40 וכשסיימתי, הדברים שלי היו ארוזים. הכל היה במלון, עליתי לחדר והלכתי לכבס. אני לא אוהב לקחת כביסה מלוכלכת הביתה ולכן כיבסתי. 300 ין. שמתי במייבש ובסיום, דבר לא היה יבש. פיצלתי את הבגדים לשני מייבשים ודבר לא היה יבש עדיין. שמתי את הדברים הלחים שלי בשקיות במזוודה, את תיק הדארת׳ ויידר שלי שמתי מעל המזוודה ויצאתי אל הלובי של המלון. החזרתי את המפתחות והחדר, בצורה מאד מונוטונית שכן הגוף שלי התחיל להיכנס לסטרס של החזרה ארצה. לא רציתי. לא לא לא לא לא. הלכתי שוב למיסטר דונאט פשוט כי היה לי שעה וחצי - שעתיים לשבת ואז לקחת רכבת. קניתי כרטיס בעזרתו של אדם מבוגר מפני שהדמעות הציפו את עיני ולא ידעתי מה אני קונה כבר. New chitose airport, זה השם של היעד הסופי. יש קו רכבת שמתחיל מהשדה תעופה, עובר בכמה ערים ובסאפורו גם ואז מגיע לאוטארו. הייתי בכל הקו, מתחילתו ועד סופו. יאפ. הכרטיס נקנה ב 11:30. התיישבתי שם בלי מטרה. כתבתי פוסט. פירסמתי אותו. הנה הוא שוב:

״השעה 11:53 שעון יפן, אני יושב במיסטר דונאט, שני דונאטס מולי וקפה קר. עלה 590 יין. בעוד פחות משעה יש לי רכבת לצ׳יטוסה, עיר קטנה כחצי שעה נסיעה מסאפורו ששם אני מגיע לשדה התעופה החדש בצ׳יטוסה, עולה על מטוס להונג קונג והלאה. סה״כ, מעל 24 שעות בדרכים, מעל 16 באוויר. אני מסתכל על הכרטיס ביד שלי, 1070 יין, מבוגר אחד. אני שולח הודעה לידידה, אומר לה שזהו. היא ישנה עדיין. הדמעות מתחילות לזלוג. אני לא מוכן ללכת!!! אני לא מוכן לעזוב את יפן. חרשתי את סאפורו, הייתי באוטארו, במקדש, ראיתי כבשים, גרתי במלון, טיילתי ערב שלם עם יוקי היפנית. זה לא פייר. לא פייר שנגמר עכשיו. אני נשבע שלא אחליף אפילו יין אחד בחזרה לדולרים, אני אחזור, אחזור ליפן, אחרוש את טוקיו וקיוטו ואוסאקה והירושימה ואוקינאווה וקובה וטקמטסו ונגסקי ופוקושימה ואסיים את המסע בהוקאידו, סאפורו היפה והאהובה שלי, עיר פלאית שנתנה לי בשבוע אחד כל כך, כל כך הרבה. כוסאמק אני שוב בוכה. מסתכלים עליי כמו על זר מפגר. איך אני יכול להיכנס לחנות או לקנות משהו בלי לשמוע ״אריגטו-גזאי-מאסו״ שזה תודה בצורה מנומסת וקידה, ולהשיב באותן מילים, קידה וחיוך. להתראות סאפורו יפה שלי, עזרת לי להגשים חלום. הגשמת. אני אחזור, מבטיח, נשבע! אני אחזור לפארקים ולטבע שלך ולכבשים ולרובע סוסוקינו ולהכל. אני אכתוב עלייך, סאפורו היפה שלי. להיתראות, עוד אשוב, אני.״ לאחר שפירסמתי את הפוסט, כל החוקים בטלו וכל הסכרים קרסו. הדמעות זלגו באמוק, בשיגעון לא אנושי ופרצופי היה מלוח מדמעות, ניסיתי לשלוט בעצמי ולא הצלחתי, הסתתרתי בין כפות ידיי אבל ראיתי זוגות עיניים מציצות לכיווני. מה להם ולזר הזה שבוכה באמצע בית קפה? מה להם ולו? התייפחתי שם. בכיתי ולא האמנתי. לא האמנתי שאני חייב לסיים את כל זה. אני יודע שאני אדם בוגר ועליי להבין זאת אבל הבכי שלי היה של ילד, של ילד שלקחו לו משהו שהוא אוהב ללא הסבר (או הסבר שלא מתקבל על הדעת) ובכיתי, סירבתי להאמין כל כך. אולי זה בכי של ילד שאיבד את סבו האהוב ולא מוכן להשלים עם העובדה הזו גם. זו גם אפשרות. גם בכי כזה. זה באמת לא משנה מה הבכי. דבר לא שינה. אכלתי את הדונטס בדממה. גם קפה. סיגריה אחרי סיגריה. לא אכפת לי מכלום. אני מסתכל על נקודות נקודות בבית הקפה. האנשים שקופים בעיני וגם המציאות שקופה. הדמעות שלי הן הדבר היחידי שנראה. העדפתי להיות יחד עם קיזוקי מאשר לחזור ארצה. הרגשתי רע. הסבל היה בל יתואר. בכיס הקטן היו דולרים, בארנק אלפי ין. זעפתי וכעסתי, לא ידעתי איך להתמודד. התמונה היא פשוטה, ברורה ומובנת. יושב גבר שנושק לגיל 30, זיפים על פניו וסימני עייפות ניכרים בו, בוכה, חופן את פניו בידיו ורועד בבית קפה, אלפי קילומטרים מהבית. זה השלב שלא הזיז לי מכלום. שידברו וירכלו, שהאישה הכי יפה, מושא חלומותיי, חכמה כשד תראה אותי ותחשוב לעצמה, מה אני ומי אני, לא אכפת לי. התפרקתי שם סופית. הייתי שניות מליפול על הרצפה ולצרוח. הבנתי שכדי לחזור ליפן שוב, בגדול, לתמיד, אני צריך לאסוף את כל הכוחות שלי, להרים את עצמי, כן כן, את גוש הדמעות והזיעה והכעס והרעד הזה ולגרור את עצמי אל עבר קרון הרכבת ולעזוב את סאפורו. לעזוב את סאפורו. לעזוב את סאפורו. לעזוב. את. סאפורו. לעזאזל. סאפורו שלי. איך זה הגיוני בכלל... לעזוב. נכנסתי לרכבת. התיישבתי וכיוונתי את המושבים ככה שאי אשב מול הדלת. לפני ישבו כמה סארארי מן בחליפות, אולי הם נוסעים לצ׳יטוסה כדי לעבוד, אולי הם טסים לחו״ל לעבוד שכן לחלקם הייתה מזוודה. אולי אחד מהם גם טס לתל אביב. מי יודע. זה לא באמת עניין אותי, הסטרס הנפשי שלי היה בעיצומו, הסתכלתי מהחלון כשאני נשען עליו והדמעות זלגו בדממה. הגוף שלי קצת רעד, ראיתי אנשים מסתכלים עליי ודבר לא הזיז לי. אני עוזב את המקום הכי יפה שקיים, את המדינה הפלאית הזו. אני מנסה לחייך איכשהו מבעד לדמעות ולא מצליח. נשאר לי ג׳יגה וחצי בחבילת הגלישה שלי וכ3-4 שעות בלבד ביפן. נכנסתי ליו-טיוב מהנייד שלי והתחלתי לשמוע את השיר Firework של קייטי פרי בלופ אין סופי. שיר יפה, מסר יפה ומוזיקה יפה למרות שלא מדובר בסגנון שאני אוהב, השיר הזה הוא יצירת אומנות בעיני. הערים עוברות, קיטה הירושימה (Kita Hiroshima), אניווה (Eniwa), צ׳יטוסה (Chitose), שדה התעופה. לקחתי כמה תמונות מהדרך, שלחתי ליוקי מייל שאני בוכה וקורס מהעזיבה. ראיתי מטוסי קרב ממריאים. מראה לא שיגרתי בהוקאידו השקטה. אני יורד שם, מכרטס את הכרטיס ברכבת, ביקשתי מהכרטיסנית שתכרטס ידנית כי רציתי את הכרטיס למזכרת והיא עשתה זאת. מכרו סאמפורו (אוכל מזוייף) יפיפה ברציף אבל החלטתי לקנות למעלה. איזו טעות. פשוט לא היה. הסתובבתי בשדה, קניתי קצת ממתקים, עישנתי ושתיתי מיץ. אכלתי ראמן עם אטריות אודון, היה טעים. ינקתי את זה כיפני אמיתי, השליטה שלי במקלות האכילה שודרגה לדרגת כמעט אומנות, הרגשתי שנולדתי עם זוג מקלות אכילה בידיי. אני מאד אוהב את האצות ששמים בראמן. הביצה גם. הביצים שם כתומות ממש. יש להן טעם נפלא. סיגריה אחרונה על אדמת יפן. זו אפילו לא Sebun-Suta. סתם באלישג לבן מגולגל. סאיונרה הוקאידו, האי שלי. סאיונרה סאפורו, העיר שלי. סאיונרה מיסוטה דונאטסו, פצ׳ינקו, ביק קמרה, היטסוג׳יגאוקה, נקג׳ימה פארק, טוהו-ליין, פוקוזומי, מריומה פארק, מוזיאון הבירה, רובע סוסוקינו, כלבים קטנים, עורבים מפחידים, מאכלי ים, אוטארו, קריוקי האימה, כבשים, סיגריות ובירה ומוזיקה ברקע. הרגשתי כמו כל דמויותיו של מוראקמי בשמונת הימים הללו... כמו טורו (אוקאדה ו וואטנבה) והאג׳ימה וקפקא ונקאטה הזקן, טאקהשי, טנגו, אושיקאווה, צוקורו... דיברתי עם חתולים לעזאזל! דיברתי עם חתול. חיכיתי להמראה, להונג קונג. המראנו, המטוס רעד מלא. האישה לצידי ראתה הארי פוטס 5 שעות. כל הזמן ראיתי את הרשע הזה במסך שלה. שתיתי המון יין בטיסה רק כדי להירגע מהסטרס של העזיבה. בגלל רוחות עזות המטוס עשה סיבובים מעל הונג קונק עד שנחת. את החלק האחרון בטיסה אתם קראתם, על ההקאות במטוס וכו אבל זה לא הסיום שלי. לא. הסיום שלי שונה. הסיום של המסע שלי ייגמר בהונג קונג ולא בישראל. הסיום המושלם למסע המושלם שלי מתרחש בחנות ספרים קטנה בשדה התעופה של הונג קונג. כשחיפשתי לי ספר לקנות, ראיתי במקרה ספר של מוראקמי שלא מצאתי באף מקום. ספר משנות ה 70. Hear the wind sing. הספר הראשון שלו. ברגע שתפסתי את הספר ראיתי גם את Pinball 73, הספר השני שלו! רצתי לקופה והקופאית אמרה לי שיש מבצע ואם אקנה ספר שלישי אקבל במתנה את הרביעי. ״יש לך עוד ספרים של מוראקמי?״, ״כן״. היא הובילה אותי ולקחתי את הספר ״צוקורו טזאקי חסר הצבע ושנת העלייה לרגל, למרות שקראתי אותו ויש לי אותו. במקרה לחלוטין, ראיתי ספר חדש שרק יצא, "Men without women" וכמובן שחטפתי אותו. התחדשתי בשלושה ספרים חדשים של מורקמי הארוקי במהלך המסע בעקבות הספרים של מוראקמי הארוקי! זה בלתי נתפס. פה אני אסיים את המסע שלי. עשיתי את זה. בגדול. .Adorable התיק שלי שרניתי ביפן, המזוודה שלי ועליונית, במידה ויהיה קר. מיץ!

מנת הפרידה שלי בשדה התעופה בצ׳יטוסה.

באוויר, להתראות יפה שלי! להתראות, נתראה בקרוב!

הסיום הנפלא, האוצר החדש שלי. התחלתי את המסע בעקבות הספרים שקראתי וסיימתי את המסע עם ספרים חדשים של אותו הסופר. להתראות, יפן!

נכתב על ידי , 17/8/2017 23:29