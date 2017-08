המסע אל ארץ השמש העולה, חלק חמישי: קיפודי ים קטנים, הסיפור הראשון נכתב, קריוקי האימה!

8/2017

ביום השישי שלי בסאפורו שלי הרגשתי בבית. הרגשתי שהאוויר הנקי והטהור של סאפורו הוא האוויר שלי, שאני חולק את גורלה של העיר וגם אם זה חצוף או יומרני מצידי, הרגשתי כמו ״ספוראי״ אמיתי, כזה שיכול לצאת מגבולות עירו ברכבת בבוקר ולחזור בערב אל הבית, אל הבירה הקרה והסיגריה המנחמת, אל קו הרקיע שמסביר לי באיתנותו שהנה, פה הבית, גם אם אינו הכי מפואר ואינו הכי גדול ואינו הכי מתקדם, פה ביתך ולכאן תשוב ודווקא בגלל זה, החלטתי לצאת בבוקר מן העיר היפיפיה שלי, סאפורו-שי שלי, בירת האי הצפוני הוקאידו וליסוע אל Otaru, אוטרו, עיר קטנה על גדולתיו של מפרץ אישיקארי (Ishikari bay). רציתי לראות ים. פשוט לראות את הים שמקיף את אהבת חיי, ארץ הארכיפלג, הפצ׳ינקו (מה זה? חכו לפרק הבא, זה דבר אדיר!), המוראקמי, נגויה ושיבויה וטאקמצו, ארץ שורדת האטום ורעידות האדמה, ארץ העוצמה והכבוד, חוד החנית של האנושות, פאזל לא מורכב שכמותך.

עוד לפני ההחלטה לינסוע, שכן מאתמול בערב כל המידע הרלוונטי בידי ותחנת Sapporo Station הפכה לבית השני שלי, הלכתי אל הבנק להחליף כסף. החלטתי להחליף 300 דולר נוספים מפני שלא נשאר לי הרבה זמן ביפן ולהשאיר עוד 300 דולר בכיס ואת האשראי לגיבוי. התחלתי לחפש בנק ברחוב והגעתי אליו. מסתבר שזה לא בנק. זה... לא יודע. בניין. עם לובי. ואדם אחד בתוכו. ללא ספות וללא כלום. פשוט לובי ענק, אפור עם מעליות ללא שום דבר אחר, ללא שילוט או הסבר. שאלתי את האיש הנחמד היכן נמצא הבנק הקרוב על מנת שאוכל להחליף את הדולרים שלי ל יין-ים, כמובן באדיבות גוגל-טרנסלייט והאיש יצא עימי מהבניין, הוביל אותי כ100 מטר עד אשר הגענו אל רמזור, האיש הנחמד כיוון אותי עם ידו וחיוכו וחזר ללובי השומם שלו (לשנייה הוא הזכיר לי את הגנרל שמשחק שחמט). חציתי את הרמזור המתקתק בתיקתוקיו הקצביים והגעתי אל הבנק. גברת האקמדה (Khakamada) קצוצת השיער (היא נראית ממש דומה לפוליטיקאית הרוסית קצוצת השיער ממוצא יפני, אירינה האקמדה ולכן החלטתי לקרוא לה כך) חייכה אליי וסימנה לי לשבת. התיישבתי מולה בגאווה, שלפתי את האייפון וכתבתי לה במילים הללו: "Good morning, I would like to change 300 dollars to Japanese Yen". לא יכולתי להוסיף Please כי לא היה מקום על המסך! היא חייכה אליי, אמרה Hai (כן) וסימנה לי לשבת בצד מספר דקות. לאחר כחמש דקות היא קראה לי לשוב לעמדה שלה, שמה בפניי טופס קטן אשר דרש ממני מילוי פרטים אישיים כולל שמי המלא ומספר הדרכון שלי, לדעתי גם את שם המדינה שלי. מילאתי את הכל וגברת האקמדה לקחה את הדולרים מהיד שלי, שלחה אותי שוב לשבת באיזור ההמתנה מספר דקות. הגברת קוראת לי שוב, מחזירה לי 2 שטרות של 100 דולר בטענה שהם לא טובים, ישנים. ידוע שיש שטר חדש למאה דולר ושהשטר הישן עדיין נחשב לחוקי. בכל מקרה הגברת לא הייתה מוכנה לפרוט לי את ה 200 דולר הללו ולמזלי, מתוך ה 300 שהיו בכיס שלי, 200 היו בשטרות חדשים ולכן הוצאתי אותם. נותרתי עם 300 דולר בכיס וקצת חששתי שאולי לא אצליח לפרוט אותם ביפן למרות שבצ׳אנג׳ הקודם, למיטב ידיעתי, כן פרטו לי. חזרתי לשבת בצד בעוד היא הלכה לפנים הבנק לכמה דקות, חזרה וזימנה אותי שוב לדלפק שלה. הפעם הייתה בידה צלוחית כזו שבה שכבו מעל 30,000 יין בשטרות ומטבעות (מספיק 3 שטרות של 10,000 יין כ״א כדי להגיע ל 30,000) ולקחתי את הכסף, הודיתי לה והיא קדה לי קידה, שלפה מתנה קטנה ונתנה לי. נייר טישיו עם אנימציה חמודה עליו. מדהים.

הנה המתנה החמודה שקיבלתי אחרי + הטופס של הבנק:

(סליחה על האיכות, צולם בטלפון)





הרעב התחיל קצת לכרסם בי והחלטתי ללכת למיסוטה האהוב עליי, במרחק הליכה כדי להתחיל את היום עם משהו מתוק. המחברות כתיבה היו בתיק שלי יחד עם הספרים, הרצון והמטרה. אחרי הארוחה הטעימה, המשכתי לשבת שם לא מעט, מחכה. לא היה לי אומץ. אני לא מר מוראקמי הרוקי, מי אני בכלל שאני אעיז לכתוב סיפור על אדמת יפן, מי אני לעזאזל?! התביישתי בעוז שלי, רציתי לעשות את זה ובפנטזיה זה נפלא אבל הבנתי שאני סה״כ בחור בן 29 בצד השני של הגלובוס, לבד שרוצה להגשים את עצמו ולרגע להידמות לגיבורו מזה שנים רבות. מאיפה יש לי זכות ומאיפה התעוזה לחשוב שאצליח לכתוב משהו. אני לא הוא, אני לא בעל מכונת כתיבה ישנה שאתקתק עליה מילים שיהדהדו עשרות שני משנות השבעים עד היום, יתורגמו לעשרות שפות. זה לא אני. אני קטן, אני כלום לעומתו, אני מעריץ אותו בעוד הוא אינו מודע לקיומי וזה בסדר, זה אמור להיות כך. חשבתי על זה עוד קצת, האנשים נכנסו ויצאו מאיזור העישון של מיסוטה דונאטסו. השיר ״דספוסיטו״ התנגן בלופ אינסופי ובכלל, מוזיקה מערבית בלבד, בעיקר פופ. לא הטעם שלי אבל לא רע לי, להיפך, האווירה פיצתה על זה. הוצאתי את המחברת, אחת מחמש המחברות שקניתי ב ביק-קמרה (זוכרים? נוט-בוק!) ועט. רשמתי את התאריך ולא ידעתי איך להתחיל. על מה אכתוב. על המסע עכשיו? על אוכל? על החיים? על סקס? זימה? חברויות? בחורות עם כפות רגליים קטנות וחיוך שובב ושיער בתספורת פיקסי? על הירח הבודד שלי ללא האח הקטן והירקרק? על מה אכתוב. מעניין על מה מר מוראקמי הארוקי חושב לפני שהוא כותב? איך הוא מגיע לזה? חשבתי לי באין ספור שאלות בעוד הדקות חומקות ממני, סיגריות מרעילות את ריאותיי ואז החלטתי, החתול מקפה החתולים יהיה הגיבור שלי. לא, הוא לא יהיה החתול המדבר של מר נקאטה אלא כלי קיבול למחשבות שלי, הסיפור שלי יהיה קצר ללא כלום אבל הוא יהיה שלי, שלי ורק שלי, שלי על אדמת יפן. אני לא יודע אם אהיה סופר כמו שאני חולם אבל אם כן, אם אפרסם ספר ואהיה בראיון וישאלו אותי איפה הכל התחיל, אסתכל בעיני המראיין ואומר בגאווה: ״זה התחיל בתאריך ה 3/7/2017, בסניף של מיסוטה דונאטסו בסאפורו סטיישן בסאפורו, יפן. הוצאתי דף ועט וכמו הסופר שאני מעריץ, העזתי לכתוב משהו, שלי, בלי לפחד עם המון פחד על אדמת יפן, חלום ששנים פחדתי להגשים ותירצתי לעצמי בעשרות תרוצים, הפעם הגשמתי וכתבתי, פה, בעיר שהוא כתב עליה״. הרמתי את העט, חשבתי על החתול והתחלתי לכתוב. לא, הוא לא היה לא גומה ולא מימי, אלא החתול שלי שנתתי לו שם די משעשע (בעיני ובעיני 2 בחורות יפניות). לאחר שסיימתי לכתוב את הסיפור, הסתכלתי עליו וחייכתי. כל כך פשוט, כל כך קצר וכל כך רגיל ועם זאת, שלי, ביפן. הייתי ברקיע השביעי. הסיפור נכתב בעברית כמובן ולכן פניתי בביישנות לבחורה היפנית שישבה בשולחן ליד וביקשתי ממנה בבקשה שתרשום כותרת לסיפור שלי ביפנית. ״******* ***** החתול״ ככה. היא ציחקקה. הסברתי לה שזה הסיפור הראשון שאני כותב והיא הנהנה בחיוך. היא רשמה. ביפנית. לאחר מכן היא אמרה את הכותרת ביפנית. נקו! נזכרתי שחתול זה נקו (Neko) ביפנית. שמעתי את זה לפני. הודיתי לה באנגלית עם קידה קטנה והיא חייכה אליי חיוך יפה, חושפת שיניים לבנות. בגאווה, שמתי את המחברת בתיק שלי, הלב שלי משתולל באטרף מהאומץ לכתוב משהו שם, על האדמה הרחוקה והיפה הזו. התרוממתי ויצאתי מהר מהקפה, הלכתי מספר צעדים בתחנה אל דוכן הכרטיסים, בדרך לקניית כרטיס רכבת לאוטארו.

הגלידה!

הצצה אל הסיפור. ממש הצצה. 2 מילים.





בדוכן הכרטיסים שמעתי אנגלית מושלמת וראיתי בחורה טיפה מלאה מסבירה לתייר כלשהו באנגלית איך להגיע למקום כלשהו. לא רציתי להקשיב להם כי זה לא ענייני לאן הוא נוסע, מה שעניין אותי שהיא יודעת אנגלית. כשהתייר הלך והגיע תורי, היא ניגשה אליי ושאלה ביפנית איך אפשר לעזור לי. אמרתי לה באנגלית ששמעתי אותה מדברת אנגלית והאם היא תוכל לעזור לי בבקשה להגיע לאוטארו. היא אמרה כמובן, שלפה 2 דפים עם לוחות זמנית והסבירה לי שהראשון זה מסאפורו לאוטארו והשני זה חזרה. הראיתי לה את מפת אוטארו שקיבלתי אמש במלון רק כדי לוודא שאכן הדרך אל הים נכונה (כ 10 דק הליכה מהרכבת) והצעירה אימתה את דבריי. עוד לפני שאמרתי מילה היא יצאה יחד איתי מהמקום שבו היא עמדה, ליוותה אותי אל עמדת קניית הכרטיסים, העבירה הכל לאנגלית ואחרי כמה לחיצות כפתורים מהירות, נתבקשתי להכניס 1280 יין למכונה וזוג כרטיסים נפלו. חיש מהר היא רשמה עליהן ״הלוך״, ״חזור״, כיוונה אותי אל הרציפים, אמרה לי תודה רבה וקדה קידה. החזרתי קידה לאישה הנפלאה והנחמדה הזו, הגעתי לרציפים וחיכיתי. לאחר כ 15 דקות הגיעה רכבת נוספת לאוטארו, עליתי עליה והתחלתי להיפרד מסאפורו למשך היום, מנופף לשלם לבניינים, למגדל JR, לשלט הענק של HOTEL עם אותיות יפניות, לפרברים ולשדות הירוקים. לאחר כחצי שעה, מחלון הרכבת, ראיתי את הים.

הכרטיסים.





ההמתנה.





הרכבת. זו לא השינקנסן אבל התאהבתי בה. כל כך.





ים, דקות לפני הכניסה לעיר.

זה אולי נראה מעט אבל בעיני אלו הם המרחבים העצומים שמקיפים את יפן, מקומות שלא דמיינתי שאגיע אליהם והנה, הגעתי, לבד.

העיר, בעצירת הרכבת. כמה ירוק, ההרים של יפן מהפנטים אותי.

מזג האוויר היה קצת קודר, יפיפה. אוטארו חיכתה לבואי ובירכה אותי בשמיים אפורים ועננים מאיימים הגשם. באופק הרחוק, ראיתי את הים ביציאה מהרכבת, הרחק אחרי רחוב בינוני ברוחבו וחנויות משני הצדדים. בחרתי במדרכה הימנית והתחלתי ללכת אל כיוון הים. בדרך עצרתי בהמון חנויות קטנות, בעיקר סובנירים שלא תפסו את עיני יותר מידי אבל כן סיקרנו אותי. המקום הפשוט והצנוע הזה נראה כמוקד התיירות של אוטארו. קניתי זוג מקלות אכילה וקערית לרוטב סויה עם חתול עליה. העיר עצמה קטנה, פחות ממאתיים אלף תושבים ו25 דקות ברכב מסאפורו הופך את העיר הזו לפרבר רחוק, אפשר לומר. ריח הים פה נפלא, עוטף. במהלך ההליכה ראיתי ערוגה יפה עם ברכת ברוכים הבאים באנגלית, על קטע ל מסילת רכבת, כנראה עדות למסילת רכבת היסטורית. בדרך, בדוכן אוכל, אכלתי Manju (אם איני טועה) שזו בעצם עוגיה ממולאת ב Azuki, ממרח מתוק של שעועית אדומה! היה טעים! לפני שהגעתי לים עצמו, ראיתי חנות-מסעדה יפיפיה שהדיפה עז ריח של הים. בכניסה ראיתי מאכלים שלא האמנתי שקיימים במציאות. נכנסתי פנימה והאישה הסבירה לי שיש קומה שנייה שבה אוכלים. בקומה הראשונה יש עשרות גיגיות עם שרימפס, רגלי תמנונים, סרטנים ומה לא. ואז ראיתי את זה. אין לי מושג מה השם של זה. אבו-שרימפ? Big ass shrimp? זה היה... ענקי. ממש. מפחיד. לראשונה בחיי הרגשתי צמרמורת מלהסתכל על אוכל. לצערי הרב, דווקא את זה לא אכלתי. אבל זה בהחלט החומר שממנו עשויים הסיוטים שלי והכמיהות הקולינריות בו זמנית.

האופק הוא עצום ולא נודע, אי שם שוכנת רוסיה בצד הרחוק שלה, ספינות דייגים, עולם שלם.





השלט ליד המסילה.







מלך כל השרימפס, מטיל האימה, פרדי קרוגר של הים ושליט כל האוקיינוסים יחדיו:





צדפות!





דיונויום :)





בקומה השנייה התיישבתי וכמיטב המסורת, המלצרית הנחמדה הגישה לי כוס מים ותפריט ביפנית ואנגלית. משפחה גרמנית צחקה בקולי קולות מאחורי אבל למזלי הם הלכו דקות אחרי שהתיישבתי. התחלתי לעלעל בתפריט, לראות את המוצע ולהסתקרן מהמאכלים. אני בעיר נמל, על הים. הכל טרי פה. יותר טרי מזה לא אמצא. יאללה, יהיה מה שיהיה, אני אוכל, הכל. חי, נא, ימי, יאמי! התפריט היה ענקי אז החלטתי להתפרע והזמנתי בתור התחלה 2 מנות גדולות. המנה הראשונה הייתה ביצי-סלמון וקיפוד ים (כן איגנציוס! זה טעים!) על אורז עם מלפפון וקצת ירקות ומרק מיסו ליד. חייב לציין שבלוגרים אחדים הזהירו אותי שקיפוד ים זה דבר דוחה ומגעיל (כן איגנציוס, אתה!) אבל בקיפוד אין ולו דבר אחד נוראי. וכן, העיסה הכתומה זה קיפוד ים. טעימה בטירוף. אין לי מושג איך זה ״הבשר״ שלו אבל מסתבר שככה זה. לאחר שסיימתי את המנה הזו יחד עם המרק, הגיע הזמן למנה השנייה. הגיעה צלחת נוספת, הפעם עם סשימי עליה, חתיכות דג נא. שלוש חתיכות של טונה כחולת סנפיר, שלוש חתיכות של צ׳וטורו, שזה בעצם חלק שמנמן בטונה וטעים אוח אלוהים כמה שהוא היה טעים, שלוש חתיכות של דיונון שמתפרקות לעשרות חתיכות קטנות כשנאספות עם הצ׳ופסטיקס. אהא. לבן כזה, מדהים. הכל סשימי, נא. נא נא נא. נאנא בננא. טעים. לאחר שסיימתי עם שתי המנות הללו ירדתי לקומה למטה והזמנתי מנה שלישית, זרועות דיונונים על הגריל (חייבים לטגן אותם, הם אמרו) חייב לציין שהם טיגנו יותר מידי את הזרועות והן היו פשוט שרופות. לא נהניתי ממנה יותר מידי. המנה הרביעית הייתה צדפה שהייתה ממש טעימה. ממנה נהניתי. מה שהפתיע אותי זה המיונז ששמו לי עם התמנון. היה לו טעם ״מעושן״ שכזה, מאד שונה מהרגיל. מאד מעניין. החשבון הגיע לדעתי אל מעל עשרת אלפים יין, (מעל מאה דולר). שווה כל יין.





המנה הראשונה, ביצי דגים וקיפוד ים. מתחת לזה יש אורז.

המנה השנייה, סשימי טונה אדומה, סשימי צ׳וטורו וסשימי דיונון.









המנה השלישית, זרועות דיונון מטוגנות.









המנה הרביעית, צדפה!





ביציאה מהמסעדה התיישבתי לעשן בחוץ, המשכתי להתקדם אל הנמל וראיתי תעלה עם ״ספינות״ של תיירים מולי. ספינות קטנות שמחזיקות כעשרה אנשים. צילמתי קצת את התעלה הזו ובחציית הכביש, הגעתי אל הים עצמו. לא, לא מדובר בחוף אלא בנמל. לא רציתי לטבול את רגליי במים, אני לא טיפוס ימי ופשוט רציתי לראות ולעמוד על שפת הים ביפן. הגשמתי את זה. צילמתי קצת, ראיתי ספינות במרחק, את רוסיה אמנם לא ראיתי אבל היא שם, הקצה המזרחי שלה, מה שאנחנו הרוסים קוראים לו ״הקצוות ההם״, הצד המזרחי, שגובל בצפון קוריאה ומנשק את אלסקה. המשכתי לעמוד עוד קצת ולצלם עד שהשמיים בירכו אותי בגשם, רצתי אל סניף Lawson הקרוב, בעיקר כדי לשמור על המצלמה והתיישבתי על הספסל ליד, ממוגן מהגשם על ידי גג הבטון, שותה קפה ממכונה ומחכה שהגשם יעבור. לאחר מכן המשכתי בהליכה, הפעם בצד הנגדי. פסל של כלב וצינור כיבוי אומר לי שכנראה כלב שקשור למכבי האש העירוניים מת פה וככל הנראה עשה מעשה גבורה שבמהלכו מת. לאחר מכן, במהלך ההליכה, אני רואה מקום עם עטלף / גרגוייל וכיתוב, קריוקי האימה (Thriller Karaoke). אני בטוח שאתקל בדבר הכי מטורף בחיי, נכנס בהתרגשות פנימה, המקום ריק ורק בחורה בקבלה. אני ניגש אליה ואומר לה, בזכות האייפון: ״שלום! אני רוצה בבקשה לאכול ולצפות בקריוקי״ ומגיש את הטלפון לאישה הצעירה בדלפק. היא מסתכלת עליי, מחייכת ומדקלמת מונולוג של 30 שניות ביפנית מלווה בתנועות ידיים. מכירים את האימוג׳י הזה "😓"? ככה הרגשתי! אני שוב מסביר לנחמדה את הרצון שלי, לצפות באנשים שרים קריוקי. פה התחילה האימה האמיתית, בערך 20 דקות של אייפון - יפנית ויפנית - אייפון. פתאום הגיעה אישה מבוגרת יותר, בשנות ה 40. "Hello, do you speak English?" היא לא עונה. דממה. אני מראה לה את האייפון והן מדברות ביניהן. אני מנסה וריאציות שונות כמו ״אני רוצה צ׳יפס ובירה וקריוקי״, ״אני רוצה לראות אנשים שרים״, ״איפה הבר שכולם יושבים בו ושרים״, אחרי עוד כמה דקות ואחרי מיליון כאלו 😓😓😓😓😓😓😓😓😓😓😓, האישה המבוגרת יותר פותחת דלת. אני בטוח שזהו, סוף סוף ומה אני רואה? חדר קטן, 3*3 מטר בערך, שולחן בתוכו ומסך טלויזיה. אמרתי לה שאני לא רוצה לשיר אלא לראות אנשים שרים, היא מכוונת אותי לחדר. אני עומד בו. היא מגישה לי תפריט. אז האסימון נפל. לא סתם היא אמרה ״30 דקות״ כמה פעמים. צריך לבוא למקום הזה עם חברים ולשיר לעצמינו בחדר הזה והן מגישות לנו אוכל. ככה זה עובד! קצת התבאסתי שלא יצא לי לראות קריוקי אמיתי אבל ניחא, רק הדיון הזה היה שווה את הכל. חייכתי לנשים הנחמדות ויצאתי, מלווה בקידה וחיוך. בדרך אל הרכבת עברתי בבית קפה קטן, ביתי של שתי נשים מבוגרות. מותר לעשן ולכן עישנתי ואכלתי גלידה ירוקה בטעם מנטה. הנשים הבינו קצת אנגלית ולכן דיברנו לנו. אמרתי שאני מישראל והן חייכו והנהנו. מעולם לא הרגשתי כל כך בנוח להגיד שאני מישראל. הלכתי עוד כמה דקות והגעתי לתחנה, עליתי חזרה על הרכבת לסאפורו בעזרת לוח הזמנים שהבחורה הנחמדה הביאה לי.

התעלה הנחמדה.





ההרים, הערפל הזה, הירוק הזה.

ספינה.





ים, עצום.





הכלב הכבאי ההירואי.

קריוקי האימה!





עוד קצת מאוטארו.

כאשר הגעתי לסאפורו, נהייתי שוב רעב ולכן עצרתי במיסטר דונאט לנשנוש של סופגניה וקפה, משהו קליל וזריז. בחוץ היה חשוך כבר, ראיתי את האורות הירוקים של Daimaru שזו חנות עצומה של ביגוד ואופנה. רציתי ארנק, הארנק שלי ישן ובן 7 שנים. אמנם הוא יפה ועדיין לא נקרע (חוץ מהמקום של המטבעות, לא פעם שקלים מנסים לברוח לי) אבל הגיע הזמן לארנק חדש. עליתי לקומה החמישית עד שהגעתי לאיזור הארנקים. וואו. יפיפיים. הארנקי גברים מדהימים. המחיר? 😓, כזה! מחירים של 15,000 יין לפחות, כ 150 דולר ויותר. כואב לי הלב כרגע להוציא סכום כזה על ארנק, אפילו שהיה לי את הכסף ביין-ים ועוד 300 דולר בכיס. הסתכלתי בזולים שעלו כ 50 דולר אבל הם היו מזעזעים בלשון המעטה. יצאתי משם ללא ארנק אבל עם חיוך. מזג האוויר היה ממש קודר, אהבתי את זה. עישנתי סיגריה ליד המלון, עליתי למעלה, לחדרי הנעים בקומה ה 13 ונפלתי על המיטה. השעה הייתה 21:30 שעון יפן. התסכלתי מחוץ לחלון, רוח נעימה פולשת אל חדרי ועוטפת אותי. הורדתי את כל הבגדים ממני, נשארתי רק בתחתוני הבוקסר שלי. זחלתי מתחת לשמיכה, מותש בצורה הכי נפלאה שיכולה להיות, קרסתי לשינה ארוכה, עד 7 בבוקר למחרת, עם עוז, אומץ וכוחות מחודשים וגם קצת עצבות, בידיעה שמחר יהיה היום המלא האחרון שלי ביפן. לילה טוב. הסיפור הראשון נכתב, על אדמת יפן, יל ידי.