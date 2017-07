7/2017

המסע אל ארץ השמש העולה, חלק שלישי(כפול): מלון (לא) דולפין, כבשים, רעידת אדמה ובירה.

לראשונה, מדובר בפרק כפול! - המון טקסט, המון תמונות. יומיים שלמים.

היום השלישי שלי ביפן התחיל בעזיבת דירה, בהתארגנות. היה מאד קשה, לעזוב את הדירה שקיבלה את פניי בעיר הזו אבל בגלל שהזמנתי אותה ברגע האחרון, אז היא הייתה זמינה רק ליומיים. שלחתי הודעה לבעל הדירה בתקווה שהדיירים הבאים שלו ביטלו או משהו כזה אבל נופ, הם מגיעים ועליי לפנות. המזוודה מוכנה ויחד איתה גם התיק של דארת׳ ויידר, החדש שקניתי בביק קמרה, מגניב כזה. המשכתי לדבר עם טוניו הוא מסביר לי איפה להשאיר מה. שנייה לפני שאני יוצא, הודעה מטוני. ״תסתכל על ידית הדלת״ - אוקיי, זה מסתורי... אני פותח את דלת הדירה, מסתכל על הידית ורואה שם שקית מהודרת! אני מכניס אותה לדירה, פותח. אני בהלם, אני רואה שם את ערכות הממתק הללו ששאלתי אותו אתמול היכן קונים והוא אמר לי, ולא מצאתי. בגלל שטוני פיזית לא בסאפורו הוא דאג שחבר שלו יקנה לי, ישים לי אותם בדלת! הייתי בהלם. שלחתי לו הודעת תודה ארוכה מאד. רציתי להשאיר לו כ 2,000 יין על השולחן אבל נזכרתי בכל הכבוד היפני ובזה שהם לא מקבלים טיפ ואני ממש לא רציתי להעליב איש ולכן לא השארתי. יצאתי עם המזוודות, הסתכלתי על הדירה המסודרת שהשארתי, בחיוך עצום טרקתי את הדלת וירדתי למטה, השארתי את המפתחות (כרטיס מפתח) בתיבת הדואר, יצאתי החוצה מהבניין במטרה להמשיך את ההרפתקה העצומה שלי, את המסע הפרטי והנפלא שלי.

בניין פשוט, יפה במרכז בעיר, מוקף בנייני ענק.





הגעתי למלון בערך בשעה 10:30. המלון נראה מאד יפה, מפואר. בקבלה מילאתי כרטיס רישום, שאלתי לגבי התשלום ואמרו לי לשלם כשאקבל את החדר. שמעתי את המשפט הקלאסי שכל אחד שאי פעם ביקר בבית מלון, שמע. ״קבלת חדרים החל מהשעה שלוש״. הו וול, שמתי את כל הדברים שלי באיזור השארת התיקים, לקחתי רק מצלמה על עצמי והתחלתי ללכת. כשהגעתי ל Sapporo Station, הבנתי שאין לי סיגריות כי הן נותרו בתיק שנותר במלון. מה יותר טוב מלקנות סיגריות שזכרתי מספרי מוראקמי בשם Seven Stars)Sebun Suta) ולכן בקיוסק הראשון שראיתי באיזור התחנה, רכשתי לעצמי חבילה. ברגע הזה היו לי כ 5 שעות(+-) לשרוף עד השעה 15, לא באמת ידעתי לאן ללכת ולכן החלטתי להסתובב, ראיתי פארק קטן, הייתי בו כמה דקות, הוא עשה לי נעים, הדממה יותר נכון. לאחר מכן חזרתי לכיוון המרכז, הסתכלתי למעלה וראיתי את ה T38 - מגדל התצפית והנקודה הכי גבוהה בסאפורו. נכנסתי למלון JR TOWER ליד וכששאלתי את הקונסיירז׳ איך אני עולה, היא נתנה לי שובר הנחה ושלחה אותי אל המגדל, לצפות על העיר היפיפיה הזו, מלמעלה. אני מודה, אני לא מטורף על מגדלי תצפית, בברלין לא נהניתי, בפריז על האייפל די השתעממתי, לא נהניתי אבל פה, בסאפורו, נהניתי כל כך!

פארק, תמונה ראשונה:



פארק, תמונה שנייה:



היופי העירוני של סאפורו, מלמעלה:



טבע פראי במרחק:



לאחר מכן ירדתי למטה, לאיזור המסעדות במגדל הזה, שזה בעצם כמה מגדלים, צמודים. קשה להבין באיזה מגדל בדיוק הייתי אבל ראיתי מספר מסעדות ממש נחמדות וקירות מלאים ב Sampuru, הפייק פוד של יפן. ישנה תעשייה שלמה של מזון מזוייף שכל מטרתה היא לתת את המנות למסעדות שידמו בצורה המושלמת את המנות שלהם. זה התחיל בערך בשנות ה 20 במאה הקודמת והיום זה נמצא בכל פינה ביפן. הסתכלתי על שלל הסמפורו ובחרתי לי מנה יפה, נכנסתי פנימה למסעדה ובחרתי אותה מהתפריט. אף אחד מהצוות לא ידע אנגלית, אפילו לא ברמה הבסיסית ביותר ולכן תיקשרנו אך ורק בזכות גוגל טרנסלייט. הזמנתי אורז עטוף בחביתה עם שרימפס מסביב וסלט ירוק עם ביצי סלמון ליד. הארוחה עברה מהר, ישבתי שם, מוקף בנשים מבוגרות, OL's בכל פינה (אופיס ליידיז, זוכרים?) ואפילו איש שמן עד מאד שהשתלט על השולחן לצידי. התענגתי על הארוחה, הדלקתי סיגריה ושתיתי מיץ תפוזים קר. יצאתי משם, החלטתי לשים פעמיי אל המוזיאון לאומנות מודרנית של סאפורו, בעקבות ההמלצה של הזמרת.

תמונות של הSAMPURU המדהימים שראיתי:





עוד!





הארוחה המדהימה:



והסלט.



ההליכה ברחוב הייתה מרגיעה, אני מאד אוהב את הרחובות של סאפורו, נקיים ויפים, ללא פחים וללא ספסלים כמעט. ההליכה נעימה, שתייה בידי, מצלמה על כתפי והמוזיאון לאומנות מודרנית הוא היעד שלי. התקרבתי למוזיאון מימה (Mima) וגני מימה ליד, המשכתי עוד קצת והגעתי למוזיאון לאומנות מודרנית. הפסל בכניסה מאד הזכיר לי את הספר המדהים ׳ספינות טרופות׳ של אקירה יושימורה ונכנסתי פנימה. הייתה בדיוק תערוכה של דה וינצ׳י במקום ורכשתי כרטיס, הסתובבתי קצת במתחם ויצאתי יחסית מהר, לאחר כמה דקות. לא כל כך התחברתי לסוג הזה של אומנות ולכן גם לא רציתי לבזבז את זמני. המלון היה במרחק של 30-40 דקות ממני ברגל והיה לי עוד זמן עד השעה שלוש ולכן, לכן נכנסתי לגני מימה שצמודים למוזיאון מימה, שנמצא מרחק חציית כביש מהמוזיאון לאומנות מודרנית. הסתובבתי שם קצת, המרחבים הירוקים היפים, האנשים, הכלב הרשע שנבח עליי, האוויר הכל כך טהור ומרגיע. זה היה... על טבעי. הנאה טהורה. השעה שלוש התקרבה והגיע הזמן להתקדם לכיוון המלון, לקבלת החדר.

הקטנה תמות בכל רגע.



בגן:



יש שם איש זקן. לא רואים אותו.



נבח עליי מלא, החמוד.



ביציאה.



הגעתי למלון, חזרתי לקבלה ולקחתי את הדברים שלי. בקבלה הוצאתי 81,000 יין והגשתי אותם לפקיד והוא בתמורה הביא לי כרטיס-מפתח לחדר בקומה ה 13 במלון עצמו, שזו הקומה הכי גבוהה (למעט הקומה ה 14 ששם רק אוכלים ארוחת בוקר ולא מתגוררים). החדר מהמם, הנוף יפה וסאפורו פרושה תחתיי. נכנסתי לשרותים וראיתי את חדר האמבטיה הכי יפה שאפשר בבתי מלון, כל כך מסודר, באופן מעורר השתאות. האסלה הייתה אסלת היי טק עם כפתורים, בידה ושאר הדברים שלא תמצאו פה. הכל מסודר, סדר מופתי. הנחתי את המזוודה והתיק, לקחתי את התיק גב עם הדפים והמצלמה, נותרו לי סה״כ כמה אלפי יין בודדים וחיפשתי בנרות צ׳אנג׳ להחלפת כספים. מצאתי אחד במרחק הליכה מהמלון בשער יותר טוב משדה התעופה ואחרי שהחלפתי חמש מאות דולר לכמה עשרות אלפי יין, המשכתי להסתובב בעיר, הרעב מכרסם ולכן החלטתי לאכול מרק ראמן טעים וסושי. אומרים שסאפורו והוקאידו בכלל מאד מפורסמת במנות הראמן שלה ובהחלט לא טעו, היה תענוג, ללא ספק.

תמונה שלי יוצא מהמלון חמוש במצלמה.

תמונה של הראמן ושל הסושי.

מממ טעים! אוף הכל טעים!



במהלך השיטוטים בעיר עצמה, אחרי האוכל, ראיתי חנות ספרים. חנות ספרים יפנית הייתה אחת מהיעדים שלי, מהסיבה הפשוטה שאני מאוהב בקריאה, כתיבה, בספרים ובחנויות הספרים שהם מיני גן עדן עבורי. ראיתי אחת מהרחוב, עצומה בגודלה ונכנסתי פנימה. הייתי קצת בשוק מהגודל אבל זה רק הקדימון למה שראיתי בכניסה. ״פורנו״. הרבה ממנו. אין ספור ספרי אנימציה, עם ציורים של נשים חשופות חזה בפוזות מגרות, ספק לא מובנות או פשוט מוזרות לעין המערבית. גבר בן 40 וילד בן 10 עומדים יחדיו ובוהים בכריכת ספר שלא משאירה מקום לדמיון. ממשיך להסתובב בחנות, נמלא באנרגיות חיוביות מהחוויות, מהפתיחות של המדינה הזו, רואה ספרים מעניינים כל כך, הכל כתוב ביפנים ואיני מבין מילה. אני רואה עורב! שוב עורב וספרים על עורבים! כשהרמתי את ספר העורבים, בדף האחרון היה הסבר באנגלית שהסביר שהספר הזה הוא על התנהגות של עורבים, אם זכרוני אינו מטעני. אהבתי את זה מאד. לאחר שסיימתי לסייר בחנות הענק ובאתי לצאת, הבנתי שיש קומה שנייה, עצומה לא פחות. עליתי למעלה, שוב קצת ספרות ״פורנוגרפית״, חדשה לעין המערבית צרת האופקים שלי. ראיתי שם שורת קופות נוספת וניגשתי אליה. ביקשתי מהמוכר את ״מרדף הכבשה״ של מוראקמי הארוקי, הספר שבזכותו אני כרגע דורך על אדמת יפן. המוכר הביא לי, ביקשתי כמה סימניות במתנה לאנשים יקרים וקיבלתי. לפני ששילמתי החלטתי להעיז וכתבתי בגוגל טרנסלייט ״האם יש לכם ספרים על שיבארי״ - הראיתי למוכר והוא חשב ולא הבין את הכתוב. בדיוק באתי לקחת את המכשיר שלי חזרה מידו והוא פנה לאישה, מוכרת והראה לה. פה האדמתי ממבוכה. האישה הסתכלה עליי ועשתה סימן של ״מה זה?״. כמובן שלא הייתי יכול להסביר לה שמדובר בטכניקות של קשירות ועקידות מורכבות אשר בשילוב עם אין ספור עינויים מיניים קטנים, אפשר להגיע לגבהים מדהימים. חירטטתי באנגלית-יפנית-גוגלית שחבר שלי ביקש ממני ושאין לי מושג מה זה ״שיבארי״. משלא נמצא שום פיתרון בפסגה המשולשת שנוצרה ליד הקופה, החלטתי להפריד כוחות, לשלם על הספר ומחזיק מפתחות יפה וסימבולי ולהמשיך את היום שלי. אה כן, זה רגיל. ממש ליד ספרי בישול.



וזה ליד הלו-קיטי:



החלטתי ללכת לאודורי פארק (Odori Park), ראיתי באינטרנט לא מעט מידע על האיזור והחלטתי לבקר אותו, מה שכן היה ערב שקט ונפלא לבקר בפארק. הלכתי כ 20 דקות עד האודורי פארק, הגעתי וראיתי המון אוהלים בהקמה. הבנתי שמשהו נוצר פה ושאין יותר מידי מה לעשות בשלב זה שם. השעה הייתה באיזור 8 בערב, החלטתי ללכת אל כיוון המלון שלי ושמעתי מוזיקת רוק רועשת באנגלית, כשהלכתי לראות במה מדובר ראיתי יריד בירה מגניב שמגיש בירה ואוכל במחירים סופר נוחים וזולים. ניגשתי אל התור הענק וכאשר הגיע תורי, הזמנתי בירה ושרימפס, קיבלתי את המנה וחיפשתי מקום לשבת. הכל היה תפוס עד אפס מקום ורק לאחר כחמש דקות מצאתי פינה להתיישב בה. לא בדיוק ידעתי איך לאכול את השרימפס שכן הם היו שלמים ומטוגנים, כולל עיניים וכל איברי הפנים שלהם, הכל יחד. ישבתי ואכלתי, עם השרימפס הסתבכתי, אני מודה, לא באמת אכלתי אבל את הבירה חיש מהר סיימתי, קמתי והלכתי אל המלון. בדרך עצרתי מול ״Bic Camera״, נכנסתי וקניתי כמה מתנות נוספות לאנשים בארץ. עליתי אל חדרי החדש בקומה ה-13, אל ״דירתי״ היפה אבל המלאכותית מידי אשר מחליפה את הפנינה הקטנה בעלת החדר אחד ברובע סוסוקינו האפל, המסתורי. הוצאתי ערימת דפים, התחלתי לסמן מקומות שווים בסאפורו היפה ולהתכונן לשינה וידעתי, מחר אני עומד להגשים חלום, בלי קשר לדפים. מחר, אגשים הספר, מחר אראה את הכבשה.

היריד:

הפינוק:







>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> חלק שני >>>>>>>>>>>>>>>>







בבוקר של היום הרביעי תכננתי לקום באיזור 7. בפועל קמתי באמת ב 7 בבוקר, כיביתי את השעון המעורר וקמתי שוב ב 9:15. ארוחת הבוקר של המלון נסגרת עוד רבע שעה ולכן פשוט התגלחתי, צחצחתי שיניים והתקלחתי, לבשתי בגדים יפים ויצאתי לחפש אוכל טוב. מצאתי מסעדת ראמן שמגישה רק בירה או מים ומנות יפניות מסורתית. לא מחכים שמלצרית תיגש. משלמים במכונה, יוצא קופון, לוקחים ומגישים למלצרית. הזמנתי אורז וביצה חיה מעל. כן, חיה. מודה, לא ידעתי שהיא חיה במעמד ההזמנה. חשבתי פשוט שזו תמונה שצולמה טוב מידי אבל מסתבר שהיא באמת... חיה. פשוט שברו אותה ויאללה תאכל. טוב... התחלתי לאכול, היה טעים ומדהים ממש! כל התענוג עלה לי 330 יין בלבד לקערת האורז המשביעה הזו. שזה פחות מ 15 שקל. מדהים.

מעדן.



רציתי משהו מתוק אז הלכתי לחפש את מיסטר דונאט, הפכתי את התחנת מטרו ולא מצאתי אז שאלתי מוכרת בזמן שקניתי כמה מתנות קטנות. למזלי יפנית דוברת האנגלית הייתה ליד והסבירה לי. אכלתי שם דונאט ושני ״עיגולים״ קטנים, קפה קר וסהכ עלה לי 520 יין. התיישבתי ועישנתי, קראתי את ״מרדף הכבשה״. ידעתי שאקבל עוד השראה מהספר הזה, במהלך הקריאה ידעתי, ידעתי שאראה כבשים בקרוב ואכן, לאחר מספר דקות שמתי פעמיי לפארק הכבשים, אל Hitsujigaoka Observation Hill. הלכתי לתחנת האוטובוס שצמודה לרכבת ושאלתי בחור על ידי הצגת מסך האייפון שלי עם השאלה ביפנית. הוא אמר לי ״Subway, Toho line״ וקפצתי מאושר כי זה קו שאני חורש אותו ומכיר טוב מאד. שאלתי איזו תחנה והוא אמר Fukuzumi, התחנה האחרונה. העזרה של האיש שהציע לרדת איתי למטרו ולכוון אותי אל הקו הפעימה אותי. הפצרתי בו שהבנתי הכל ושאין צורך שיקטע את עיסוקיו וירד ויסביר לי, הוא בתמורה אמר ״האי״ בפנים רציניות. לחצתי לו את היד, המחווה הייתה זרה לו שכן הוא הסתכל עליי קצת באי נעימות. לאחר מכן התחרטתי על זה אבל זה כבר היה מאוחר מידי. רצתי פנימה, קניתי כרטיס יומי ב 520 יין ונסעתי לשם. ירדתי באמת בתחנת פוקוזומי שהיא התחנה האחרונה (או הראשונה) בקו טוהו, יצאתי אל פאתי סאפורו וראיתי חנות ספורט ענקית. נכנסתי פנימה, הסתובבתי וראיתי מסעדונת קטנה שמגישה כריכים. לקחתי כריך בסגנון איטלקי כלשהו עם נקניקים בתוכו, כוס קפה קר והתיישבתי בחדר העישון. לאחר מספר דקות, התרוממתי משם ויצאתי על הרחוב. כדי להגיע למצפה, להיטסוג׳יגאוקה, צריך ללכת כ 40 דקות בקו ישר. התחלתי ללכת ברגל לכיוון המצפה והגעתי אחרי כ 40 דקות. בדרך עצרתי בחנות מאד מיוחדת שמכרה לובסטרים, סרטנים וביצי דגים חיים. ראיתי את ה Sapporo Dome, האיצטדיון של העיר. בדקתי בגוגל אם יש משחק כלשהו ומסתבר שכבר היה משחק! באותו היום! אוי היגון. ההליכה עצמה הייתה פסטורלית, אני רואה את השכונות היוקרתיות של פאתי סאפורו, בתים קטנים, בעלי קומה אחת, מקסימום שתיים, מטופחים עם גינות קטנות ורכבים משפחתיים קטנים מוקפים בנוף ירוק, ענק, עוטף ומגונן. החיים פה עצרו בזמן, זו אינה סאפורו המלאה בבירה ומוזיקת רוק וסארארי מן ומכוניות בלילות ומוניות בכל פינה ומלונות אהבה של סוסוקינו. זה לא. זה פשוט לא. ההתפעמות שלי ממשיכה, איזה מקום יפה. ההליכה ממשיכה, הדקות עוברות עד שהשלט מולי.



ההליכה הארוכה:

פרברים שקטים:

טניס:

השלט מולי!



בכניסתי אל המתחם, המשכתי ללכת בפסטורליה הירוקה עוד כ 5-10 דקות, הכי ברוגע עד אשר ראיתי את האנשים, את הפסל המפורסם עם הכיתוב. הפסל הוא של ד״ר קלארק, אמריקאי שפקידים יפניים התעניינו בעבודתו והביאו אותו להוקאידו לפתח את החקלאות. כמובן שזה הכי על קצה המזלג ומי שרוצה מוזמן לקרוא בויקיפדיה על פועלו (William S clark), ד״ר קלארק היה אומר לתלמידיו "Boys be ambitious" והמוטו הזה מוטבע על הפסל שלו, לזכרו, במצפה. לאחר שהסתובבתי באיזור, ראיתי את הכבשים, הסוריאליזם וההלם בעיצומם, צילמתי ובעיקר דמעתי מרוב אושר על מזלי הטוב ועל הזכות שנפלה, בידיי, להיות בסאפורו ולראות כבשים, ממש כמו גיבור הספר... הלכתי לבניין הראשי, נכנסתי לחנות מזכרות וביזבזתי מעל 10,000 יין למתנות לי בעיקר אבל גם לאחרים, ירדתי קומה לבית הקפה שם וקניתי מנה קטנטנה של בשר איילים ובירה סאפורו קלאסיק שהתאהבתי בה, התיישבתי פשוט וכמעט עצמתי את עיניי, מרוב אושר.

יש לי קטע ״מפגר״ ביפן. בכל פעם שאני רואה זקן שנראה מגניב (שיער ארוך, פרצוף יפני אקסטרה יפני, קצת זקן[כולם חלקים פה מאד]) אני ממציא לו שם ואומר אותו בשקט. ״שלום לך, מר מטצודה״, ״ערב טוב, אדון יושידה״, ״מה שלומך, מיסטר טצומירו?״, ככה. ממש כך. את ההודעה הזו שלחתי לזמרת, מה שגרם לה להגיד שאושיקאווה עשה את זה ב 1Q84 - נכון! הייתי בהלם. פשוט בשוק. נכון. אושי עשה את זה. האם אני אושי? אני לא אושי. אני מגשים את המספר, את הנרייטור מהטטרלוגיה המושלמת של מר מוראקמי הארוקי ולא את אושי הרשע. אבל הנה, התנהגתי כמוהו. זה גרם לי לחייך. איני מעוות, איני מכה את אישתי וסופי שונה מסופו. אוח אושי.

הפסל המפורסם של ד״ר קלארק. לצערי בגלל הגבלות גודל תמונה, הפיקסליזציה נדפקה קצת.

העיר, האצטדיון - Sapporo Dome, היופי בקצה השני של העולם, מתוך חוות כבשים בפאתי סאפורו. בעוד מספר דקות, אראה כבשים, אשתה בירה.

כבשים. איפה איש הכבשה או דוקטור הכבשים?

חמוד. (כל המתחם הוא... כבשים, זה פשוט מתוק)

אח. חשבתי שזה ייקח לי כמה דקות וסיגריה, בפועל ישבתי פה מעל 3 שעות, בדממה ונהניתי מכל רגע. מזהים את מותג הבירה כבר?

ישבתי בשלווה קרוב לשלוש שעות, בבית הקפה של החנות מזכרות, בחוץ, הכבשים מרחוק, נראות לעיתים או שאולי בלתי נראות ורק הבריזה של הוקאידו העושה לי נעים בנשמה, שיחות עם אנשים מישראל בוואטסאפ, הבירה מתחלפת כל הזמן בכוס חדשה והשיחות ביפנית סביבי לא מפסיקות. שתי נשים יפניות מבוגרות התיישבו לידי לעשן. התחיל גשם, בהתחלה די חזק, חיש מהר נחלש והפסיק. התחיל שוב, די חזק כחצי שעה לאחר מכן למשך חצי שעה. מרוב הירוק והרוגע לא הייתי מסוגל בכלל לקום. פשוט ישבתי שם, מצלמה, תיק ושקית מתנות מתחת לשולחן. ישבתי מתחת לשמשיה בחוץ, לא באמת מוסתר מהגשם. כמה שזה היה מדהים, היה נפלא. הכל היה מואר וירוק, הגשם שטף את הזוהמה של החיים שלי, את הטינופת החוצה ממני ובעוד אנשים ניסו להתחבא מהגשם, לא זזתי מכיסאי וכל גבי היה רטוב וספוג. החלטתי על נסיעה באוטובוס חזרה כי אני לא הייתי מסוגל מרוב המנוחה והנעימות להיסחב ארבעים דקות ברגל. ישנם קווים שיוצאים מהמצפה ומגיעים ישירות לתחנת פוקוזומי, נכנס למטרו וקדימה, לסאפורו סטיישן, הליכה 3 דקות ולמלון. תמונה אחרונה מהיטסוג׳יגאוקה. (צולם באייפון, אפשר לראות את הפסל ברקע)

החלטתי לנוח מספר דקות בלבד בחדר, קפצתי וירדתי למטה לפסטיבל הבירה. הזמנתי שלוש מנות (שיפודי עוף, דגים מצופים וצדפות) בירה, התיישבתי עם סיגריה. הפעם היה לי קל יותר למצוא מקום, להבדיל מאתמול, באתי לשם מוקדם יותר. ישבתי והרהרתי, הסתכלתי על האנשים, על הסאראראימן הסובבים אותי, מידי פעם ראיתי תיירים אירופאיים קונים חביות בירה. אני רק אומר ״סאפורו קלאסיק״ ומצביע על גודל הכוס. זהו. בסיום הארוחה, היה צריך לפנות... אוח זה היה מאתגר. יש חמישה פחים. בפח הראשון שופכים את הבירה. בשני זורקים כוס בירה. בשלישי זורקים את האוכל. ברביעי את החלק התחתון של קופסאות האוכל. בחמישי את החלק העליות של קופסאות האוכל. יפן, חברים.

השעה הייתה מאוחרת, לקראת חצות, שכבתי במיטה ודיברתי עם חברים. הכל היה רגוע, דממה מופתית והייתי מכוסה שמיכה. המכה הראשונה גרמה לי לקפוץ עם זיעה קרה, הרגשתי את המיטה זזה ורעש פילח את האיזור, צופרים של מכוניות וצרחות של נשים וגברים כאחד. זינקתי מהמיטה, נזכר שאני בקומה ה 13 ואני כרגע נמצא בליבה של רעידת אדמה, בפאקינג בירת רעידות האדמה העולמית, יפן. כשאני עומד על הרצפה, אני מרגיש עוד גל של רעד, אני רץ לכיוון הדלת ודממה. אני מחכה. דממה. אני מסתכל מהחלון. התנועה זורמת. הכל רגוע. אין זכר. אני מנגב את הזיעה הקרה, נכנס לאינטרנט ורושם "Earthquake in Hokkaido", הלב עדיין דופק מהר מאד. ממשיך לחפש ורואה איזכורים שונים במבזקים. נכנס לאתר של NHK, סוכנות החדשות היפנית, הכל ביפנית, לא מוצא את הדגלון באנגלית, נכנס ומרפרש בגוגל ורואה, 30 קילומטר מסאפורו, 5.2 בסולם ריכטר, האדמה רעדה. אני פאקינג הייתי ברעידת אדמה ביפן! באופן חולני במקצת שצטערתי שריקוד האדמה של קובה לא התרחש על בשרי ועם זאת אני מודה לכוחות היקום שחסו על חיי בקומה ה-13 במלון MyStays Hotel Sapporo Station. ההרגשה היא שאין זכר לרעידת האדמה, לריקוד האדמה הכל כך סימבולי בביקור שלי. התחלתי לקרוא על רעידת האדמה הקטלנית בקובה ועל רעידות אדמה נוספות שפקדו את יפן (פוקושימה לדוגמא) ונרדמתי, מתאהב מחדש בארץ הזו, מודה לה שהרשתה לי לחלוק עימה את הכאב של האדמה, את הבעתה והבהלה של האנשים. באופן אירוני, בעוד מספר ימים, יוקי (שם אמיתי הפעם) תספר לי שזו הייתה דווקא רעידה די חזקה אבל הם לא מפחדים. הם לא. הם רגילים. הלוואי שיום אחד אהיה חלק מ ״הם״. לילה טוב לך, סאפורו היפה שלי, רועדת שלי. רעידת האדמה:

תפוחים בעריסה!

אבטיחים בעריסה! (אבטיחים קטנים!)

ארוחת שלוש מנות א-לה-נרייטור: (כמו תמיד, סאפורו קלאסיק צמודה אליי)

הספר, לפני היציאה להיטסוג׳יגאוקה, אל הכבשים. אני אוהב לקרוא בשפה זרה כשלא מבינים מה אני קורא.





יפנים. הלוואי שכל העולם ינהגו כך.

הנוף ביציאה מפוקוזומי:





אריזות לחגים. פאק שזה יקר אבל כמה שזה אלגנטי.

האסלה במלון שלי. כן, כזו אסלה ראוייה לצילום בהחלט. רק חסר לה מוט הילוכים והיא הופכת לפרארי.





Odori Park. ספסלים, מצרך נדיר ברחוב אבל בפארקים לא חסר.

הצבעוניות הזו.

אין לי מושג מה כתוב שם אבל זה יפה.

העורבים מחנות הספרים. יש פה מלא עורבים. עורבי טונגרי?



