7/2017

המסע אל ארץ השמש העולה, חלק שני: חתולים, בירה, Lost In Japan

הבוקר הראשון האמיתי שלי בסאפורו מתחיל נפלא. נחזור רגע ללילה, באתי להירדם ב 3:30 בבוקר אבל התחיל להיות אור. אור. הייתי בהלם. השמש באמת עולה מוקדם כל כך. נרדמתי ב 4 וקמתי ב 10. בהתחלה כעסתי על עצמי שישנתי המון ואז הבנתי, אני במסע פה, אחרי טיול של חצי עולם וזה בסדר לישון. אני תמיד בעד לישון כמו בן אדם ולא לרוץ כמו מטורף ולהפסיק הכל על רגל וחצי. אין דבר יותר נוראי מלמהר ולהיות בלחץ בטיול (הדבר היחידי שצריך להיות בלחץ ממנו זה טיסות). שטפתי את הפנים שלי, יצאתי למרפסת במכנס קצר בלבד וללא חולצה, עישנתי סיגריה, אכלתי חצי סושי ושני ביצים קשות שרכשתי ב Lawson בלילה ויצאתי, מצלמה על הכתף, תיק גב קל עם ספרים עליי אל הרכבת התחתית שצמודה לדירה. ב 830 יין קניתי כרטיס לכל היום והחלטתי ליסוע אל מוזיאון הבירה בסאפורו. הבירה של סאפורו, שמה מגיע למרחקים ורציתי גם לעצמי, לראות, לטעום. כולם עוטים פה מסיכות, יש לעיר נופך קצת אפוקליפטי. זה מעניין ויפה ממש. ההליכה למוזיאון הבירה לא קלה, גוגל מפות עשה לי צרות עד שהבנתי אותו נכון (או עד שהורדתי אפליקיה נוספת של גוגל!) במהלך חיפושי מזון לאכול ארוחת בוקר סבירה, עורבים טסים כמטוסי קרב מעל ראשי ועושים קולות איום, אולי הם רוצים עוגיה? יכול להיות. אני רק מקווה שלא יברתו אותי למוות, עורבי הטונגרי הללו. בכל מקרה אין לי שום עוגיה. לצערי. לא נורא. אני נעצר בהתרסה. קט קפה. פשוט ככה. חתולים! מסתבר שזה נורמלי פה! ואני חשבתי לתומי שאגיע לשתות בירה והכל יהיה רגוע... והנה, מולי, בית קפה של חתולים. עם חתולים. מאוכלס חתולים. חתולים. בנסיוני להיכנס הבחור קפץ ואמר לי להוריד נעליים בחדרון בחוץ. עשיתי ונכנסתי. מלא חתולים! בחור צעיר ויפה תואר בקופה, בטח טורו וואטנבה* שכזה רק פחות טראגי לפי החיוך השובה שלו, על הרצפה, יפה ויחפה, מידורי* קטנה שכזו או אף נאוקו* מקומית. אני מצלם ומלטף את הקטנים, החתולים קופצים עליי מכל עבר! הזמנתי תה מנטה, הבחורה משחקת איתם, אני מסתכל ומלטף, הזמן עוצר מלכת והדבר היחידי ששומעים פה זה ״מיאו״ מכל עבר. חלום.

קפה חתולים!





מידורי? יותר מתאים לה מידורי. המתוקה:

החתולים זוממים ומכרסמים:

החתול שכתבתי עליו סיפור קצר יחד עם טורו* (בפרקים הבאים)ֿ:



תינוק!

כשהתקרבתי למוזיאון הבירה, נהייתי רעב וצמא וראיתי בגוגל-מפות שיש מסעדה במתחם. נכנסתי קודם כל למוזיאון והסתכלתי מסביב. לא כל כך התחשק לי לשמוע על ההסטוריה של הבירה אז עברתי לטעימות. בחורה צעירה עמדה מאחורי, לבד ונראית טוב, בתחילת שנות ה 20, שיער בהיר ובגדים של אנימה. כאשר קניתי 2 כוסות בירה לעצמי כי רציתי לטעום, להסתקרן, החלטתי להזמין אותה אבל לצערי לפני שאמרתי מילה היא הספיקה להתיישב עם החברה שלה ומשפחתה. לא נורא. עם הבירה באו בוטנים וחיסלתי אותם חיש מהר, גם את שני הכוסות. אני חושב שלראשונה ראיתי רגיעה אמיתית בפשוט לשתות בירה, להנות מהרגע ולשים פס עצום על העולם והדאגות סביבי. זה היה מדהים, הבועות דגדגו את גרוני ובליל השפות במתחם עשה לי נחמד. כולנו טועמים את הבירה של סאפורו. חלקינו מתאהבים גם בעיר הזו, משניה לשניה. השעה הייתה שעת צהריים בסאפורו ולכן כל החברים והחברות בישראל ישנו. באיזור הזה, של המוזיאון, לראשונה ראיתי אנשים לא אסייתים. גם דוברי אנגלית פגשתי בדרך למוזיאון, הודים, שהם כן אסייתים אבל מבינים אנגלית בצורה חלקה. ביציאה ממתחם המוזיאון תקף אותי הרעב והאלכוהול עלה לראש, המשכתי ללכת למסעדה שנמצאת חצי דקת הליכה ונקראת ״ג׳ינגיס חאן״ הידועה לשמצה. מנות בשריות בטעם אסייתי, המלצרית הציעה לי לקחת ״אכול כפי יכולתך״ וזרמתי, כי זה נראה טעים והמחיר לא יקר, כ 4,000 יין, 40 דולר בערך. השוס הענק שלמרות שאנחנו במבנה, מותר לעשן. הדלקתי סיגריה והמלצרית הבעירה לי אש בשולחן. מסתבר שהפלטה שחשתי שהיא דקורציה הינה אמיתית. היא שמה לי שומן כדי לשמן וחתיכות בשר נא וקפוא, מלח פלפל וקצת ירקות. האוכל היה מעדן, אני יושב עם סיגריה ובירה, הבשר מולי, אני משמן, ממלח, מפלפל, מרטב ואוכל. סיימתי את מה שהיא שמה וביקשתי עוד מנה של בשר נא. סיגריות בין לבין, ריפיל של מיץ תפוזים ושרות שכמותו לא היה ולא יהיה בארץ. ביציאה משם, שאלתי בחורה צעירה איפה זו חנות המזכרות והיא הראתה לי, הלכה לצידי. רק כשהתקרבתי היא שוב הצביעה, ווידאה שנכנסתי ואז פנתה לכיוון אחר! הייתי בהלם. פשוט בשוק. הבחורה פשוט סטתה מהמסלול שלה כדי לכוון אותי. בארץ זה מסתכם בכמה נהמות אעלק גבריות, תנועות ידיים ללא כל הסבר ממשי. בניפון זה לא קורה ולא יקרה.

2 בירות בהתחלה, 2 בירות בסוף:

ואז...

נהייתי רעב, ג׳ינגיס חאן, קפוא וטעים:

שדאקי היקרה אמרה באחת התגובות על מישהו שהיה מהמר, גם אני לקחתי משקה שאין בו אות אחת באנגלית. יצא קפה. לא הכי מזיק! ההליכה לשם לקחה 48 דקות ובדקה ה 20 ומשהו ראיתי חנות ענק בשם Bic camera ונכנסתי. 6 קומות של שיגעון מטורף, שאלתי בקומה הראשונה לגבי מחברת, אחרי דין ודברים בין כ 5 מוכרים שלחו אותי לקומה השנייה. בקומה השנייה לא הבינו מה אני רוצה מהם ולשחו אותי לאגף של העטים. הסתובבתי שם ולא מצאתי מחברת. הלכתי ״להציק״ לעובדים עד שהעובד החמישי בערך הבין ושלח אותי לקומה השלישית. עכשיו, כל קומה של החנות(!) היא עצומה, משהו כמו 15 חנויות ללא דלתות וקירות באותו חלל. בקומה השלישית באתי לבחור צעיר ונמוך עם שיער פרוע ושאלתי אותו "Where can I find a notebook, to write?" ועשיתי קשקוש של עט עם האצבע באוויר, שיבין אותי. הוא עונה לי ״yes yes" ומוביל אותי, אל מחשב נייד של סמסונג. אני מחייך ומסביר ״notebook, to write, with pen" ומקשקש באוויר שוב. ״ah yes yes" אומר הבחור, מוביל אותי לאיזור אחר, נעמד בגאווה מול טאבלטים של לנובו(!) סמסונג(!) ואפל(!!) ומתחיל לצייר על אחד הטאבלטים בגאווה. אני צוחק, מסביר לו שוב עם תנועות ידיים שאני מחפש מחברת. ״aaaa, NOTE book, yes ok" ואז הוא הוביל אותי למקום הנכון. לאחר שלקחתי 5 מחברות, 2 עטים, תיק צד נוסף של מלחמת הכוכבים לכל המתנות וחיפשתי מתנה לחברה הכי טובה. עשיתי איתה שיחת וידאו והראתי לה את החנות, קצת חפרתי לה בשכל על שטויות על הדרך. היה משעשע להיות טוריסט וללכת בכל החנות עם מצלמה ולדבר שפה זרה. משם המשכתי לכיוון חנות בשם Tokyu hands כדי לקנות מחברת כתיבה שאוכל לכתוב וליצור סיפורים. ההמלצה שייכת כמובן לטוני, איש החייכנים ובעל הדירה המדהימה שלי בסוסוקינו. במהלך ההליכה ראיתי מכונת משקאות וכמואמרה באחת התגובות על מישהו שהיה מהמר, גם אני לקחתי משקה שאין בו אות אחת באנגלית. יצא קפה. לא הכי מזיק! ההליכה לשם לקחה 48 דקות ובדקה ה 20 ומשהו ראיתי חנות ענק בשם Bic camera ונכנסתי. 6 קומות של שיגעון מטורף, שאלתי בקומה הראשונה לגבי מחברת, אחרי דין ודברים בין כ 5 מוכרים שלחו אותי לקומה השנייה. בקומה השנייה לא הבינו מה אני רוצה מהם ולשחו אותי לאגף של העטים. הסתובבתי שם ולא מצאתי מחברת. הלכתי ״להציק״ לעובדים עד שהעובד החמישי בערך הבין ושלח אותי לקומה השלישית. עכשיו, כל קומה של החנות(!) היא עצומה, משהו כמו 15 חנויות ללא דלתות וקירות באותו חלל. בקומה השלישית באתי לבחור צעיר ונמוך עם שיער פרוע ושאלתי אותו "Where can I find a notebook, to write?" ועשיתי קשקוש של עט עם האצבע באוויר, שיבין אותי. הוא עונה לי ״yes yes" ומוביל אותי,. אני מחייך ומסביר ״notebook, to write," ומקשקש באוויר שוב. ״ah yes yes" אומר הבחור, מוביל אותי לאיזור אחר, נעמד בגאווה מול טאבלטים של לנובו(!) סמסונג(!) ואפל(!!) ומתחיל לצייר על אחד הטאבלטים בגאווה. אני צוחק, מסביר לו שוב עם תנועות ידיים שאני מחפש מחברת. ״aaaa,book, yes ok" ואז הוא הוביל אותי למקום הנכון. לאחר שלקחתי 5 מחברות, 2 עטים, תיק צד נוסף של מלחמת הכוכבים לכל המתנות וחיפשתי מתנה לחברה הכי טובה. עשיתי איתה שיחת וידאו והראתי לה את החנות, קצת חפרתי לה בשכל על שטויות על הדרך. היה משעשע להיות טוריסט וללכת בכל החנות עם מצלמה ולדבר שפה זרה. המשקה המסתורי (שהתברר כקפה.. ואף טעים!) - תודה לדאקי האדירה עד מאד!

המחברות, שבהן ייכתבו סיפוריי. (סליחה על האיכות, בין הבודדות שצולמו בטלפון...)



לאחר מכן נכנסתי למטרו והחלטתי שבא לי משהו מתוק. יש להם שם סניף של Mister Donut שדי דומה לדאנקן דונאטס. סופגניה ורודה בטעם תות עם קפה קר. בפנים מותר לעשן והם הציעו לי מאפרה, ישבתי ליד צמד נשים בחליפה שדיברו מהר. ביפן לנשים בחליפה קוראים OL כלומר אופיס ליידי והכוונה פה לנשים שעושות תפקידים לרוב פשוטים וחסרי משמעות ועדיין, בתרבות ההיא, יש צורך בנשים הללו ובתפקידים שהן ממלאות. חייכתי אליהם והן חייכן מבויישות כלפיי, מנידות בראשן וחוזרות לשיחה, סיגריית Sebun Suta )Seven stars) דקות ביד שלהן. התרוממתי, החזרתי את המגש ונסעתי לדירה, קניתי ארוחת צהריים/ערב ב Lawson, איטריות עם ביצה עלומה ורצועות חזיר ועליתי למעלה לאכול במרפסת שלי ולהסתכל על העיר. האוכל היה מדהים, בחנות גם חיממו לי אותו. מחר אני חייב לפנות את הדירה המדהימה הזו ולשכור מלון לחמישה לילות ולכן יצאתי שוב מהדירה ונסעתי למרכז העיר, הפכתי את מרכז העיר בחיפוש אחר מלון. בחיפוש הראשון הציעו לי חמישה לילה במחיר של 86,000 יין וזה נראה לי קצת יקר אז המשכתי לחפש. כל הבתי מלון היו בתפוסה מלאה, הרגשתי לראשונה Lost in Japan, ללא מקום לישון בו מחר, מסתובב ברחובות עם מצלמה על הכתף שלי ומצלם עם חיוך שמסתיר קצת את העובדה שדאגתי ולכן פשוט נכנסתי לבוקינג כמוצא אחרון. מצאתי משהו ב 81,000 יין לחמישה לילות ומחר אלך לשם בבוקר, כמובן שהשארתי אשראי לפיקדון ושריינתי את ההזמנה שלי. המשכתי ללכת בעיר לכיוון הדירה. קניתי קפה במכונה ועליתי למעלה, הפעם בלי לעצור ב Lawson. ארזתי את התיקים, מוכן לעזוב על הבוקר לאחר המקלחת. את ארוחת הבוקר אוכל כנראה במרכז העיר, אחרי שאגיע לשם במטרו על דרך Toho line האהוב עליי.

תמונה של הארוחה המוכנה והטעימה מאד מ-Lawson: (פסטה עם ביצה עלומה וגבינה, סושי, בייקון)

ארוחת מיסטר דונאט. (הדרך המושלמת להתחיל את היום, גם אם האוכל אינו יפני, האווירה היא מאד)



מכונת חטיפים. כמו מכונת השתייה, בכל פינה!



הסדר היפני המופתי בכל פינה, גם בקפה החתולים.





זוממים.



אל תאכילו את היונים!





החנות האהובה עליי. הלוואי עליי להיכנס לפה עם כרטיס אשראי ללא הגבלה ולהתפרע. טכנולוגיה ללא גבול.



זה פשוט חמוד ויפני כל כך.





לילה יפיפה.



קראב. יש מלא כאלו פה!





