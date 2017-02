2/2017

The best VD a man can get

לא, לא מחלת מין. ולנטיינס דיי. היה פשוט טוב. התקשרתי לחברה טובה, אמרתי לה ״בואי נצא, אנחנו כבר זמן מה לא נפגשנו, נמאס מהטלפון״ והיא הסכימה. ״9:45, תהיה שם. נאכל״. התרגשתי. רציתי לראות אותה. התגעגעתי אליה. אני אוהב לדבר איתה, יש לנו קשר מיוחד. פעם פגעתי בה, הייתי אידיוט ובאיזה מפגש מפגר התחלתי לאתגר אותה עם שאלות פוגעניות, והשיא הגיע כאשר היה צריך להוריד אותה בביתה, חבר רצה להוריד אותה באמצע הכביש ואמרתי שטות כמו ״נו, מקסימום היא תידרס״ באותו הלילה היא שלחה לי הודעה שהיא מתרחקת, שהיא לא רוצה להיות ידידה או חברה שלי יותר. אז אני והיא עבדנו יחד במוקד שרות כלשהו ויותר מזה, באותו הצוות. כמובן שאחרי כמה ימים התנצלתי וביקשתי את סליחתה. היא סלחה.

הגעתי למסעדה ב 21:15 ולמרות שהשולחן הוזמן לשעה 21:45, כאשר ראיתי שהמקום שמור לשנינו כמו בהזמנה הטלפונית, התיישבתי שם וחיכיתי לה. הנוהל הקבוע, מיץ תפוזים, סיגריה, טלפון. חשבתי עליה שהיא תבוא עוד מעט, חשבתי על זה שהיא לא אמרה לי מזל טוב בטלפון והאם היא שכחה? יכול להיות בהחלט. זה הגיוני לשכוח יומולדת של בן אדם ולא קרה כלום, אז היא שכחה. ביג פאקינג דיל. זה הציק לי בצורה דוחה, הרגשתי כמו ג׳ורג׳ קוסטנזה ורק חסר היה שאתחיל ריב מפגר על זה. תודה לאל, לא הזכרתי את זה. זה באמת מיותר.

הרמתי את הראש שלי באינסטינקט והיא עמדה מולי, לבושה כמו שהיא רק יודעת, יפיפיה כובשת, מושא קנאתן של כל הבחורות שהיו במסעדה. התרוממתי וחיבקתי אותה חיבוק חברי, נשיקה על הלחי, שלום שכזה. ברגע שהתיישבתי היא נותרה לעמוד, מוציאה מהתיק שלה משהו עטוף וארוז, ספר או תמונה. מחייכת חיוך יפיפיה, שיניים צחורות, עיניים בורקות, מושיטה לי. חייכתי כמו דביל. היא זכרה. היא פאקינג זכרה. ״סליחה שפספסתי, לא שכחתי אבל!״ והיא מחבקת אותי בחיבוק אוהב, חברי ואמיתי, נותנת לי נשיקה כנה בזיפים על הלחי, אני מודה לה ופותח. ספר. של מוראקמי. ספוטניק אהובתי. ״אני יודעת שאתה מעריץ שלו ובטח יש לך, אז שמתי פתק החלפה!״ האמת שאני לא בטוח שיש לי, לדעתי הוא אבד באחד ממעברי הדירה שלי. את הספר קראתי ממזמן, הוא מדבר על אהבה בין נשים, מתרחש ביוון ודרום קוריאה, זה מה שאני זוכר במעומעם ואמרתי לה. סיפרתי לה שבשיא היו לי 17 ספרים שלו אבל משום מה, יש לי פחות. ספר אחד נתתי במתנה, ספר אחד מושאל למישהי שנים. חסרים עוד איזה שניים לדעתי. גם הספר ״ארץ פלאות קשוחה וסוף העולם״ לא אצלי! כן, הספר עם הנרייטור, הקא״לינגים, התודעה והנערה השמנמנה... הספר הזה לא אצלי. צריך לקפוץ לחנות הספרים הקרובה. פרונטו. הערב עבר מושלם. היא פשוט פירקה המבורגר 300 מולי, מה זה פירקה, טרפה וחיסלה ויותר מזה, היא גם התחרתה בי תוך כדי וסיימה אותו ביס אחד לפניי. אמרתי לה שזה סקסי בטירוף, בחורה שאוכלת, לא מתביישת ותחרותית כמוה. זה מזכיר לי את הפעמים שהיא הייתה נותנת לי בוקס, אומרת ״בוא תחרות״ ודופקת ספרינט. היא ניצחה ולא פעם. אני שונא ריצה. יש לי כח בידיים, כח ברגליים אבל הסטמינה, הסיבולת שלי בקרשים. אני שונא לרוץ, זה עינוי עבורי. ברקע היה המשחק של ברצלונה. כל המשחק חייכתי כי אני לא אוהד אותם (תירגעו, גם לא את ריאל) ואני די חושב שהאהדה לברצלונה היא אהדת הצלחות בזוייה, לפחות בשנים הללו. אחרי שסיימנו את ההמבורגר, נישנשנו כנפיים וצ׳יפס, דיברנו על החיים, סקס, פינוקים, אושר, הלימודים שלה. כמו תמיד, נפתחנו אחת לשני, בכנות ואהבה חברית הדדית. כשהגיע הזמן להיפרד, ליוויתי אותה לרכב שלה והיא נתנה לי טרמפ של 50 מטר, לרכב שלי. זה היה ערב מושלם פשוט. כמה שאני אוהב לצאת איתה.



כדי להנות באמת לא חובה זוגיות, רומנטיקה או אהבה. אפשר פשוט חברה טובה, המבורגר וחיוכים.

נכתב על ידי , 16/2/2017 23:26