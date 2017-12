12/2017

Is that it?

אני מניח שאני עתיד לגלות עד כמה יחסר לי המקום הזה. אני תוהה אם באמת כדאי לי לגבות את כל מה שכתבתי בכמה שנים שהבלוג הזה קיים... אוליי בכל זאת לתת לזה למות יחד עם הבלוג? קשה לי להתבאס מהעובדה שהבלוג נסגר כי בתוך תוכי אני מאמין שכל סוף הוא הזדמנות להתחלה חדשה. אני מבין למה רוצים לסגור את ישרא. נראה שהפרסומות באתר לא מספיקות כדי לשלם על כל מה שצריך כדי שהאתר הזה יחייה. עצוב. מעניין אילו אלטרנטיבות יש לישרא..? בכל אופן, תודה לישרא ולכל האנשים כאן על זה שהייתם כאן כדי לתמוך ולדבר!