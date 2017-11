We are all alien to each other.

11/2017

לפני חודש התחלתי להתאמן בחדר כושר ואני חושב שזו בין ההחלטות הכי טובות ונכונות שקיבלתי לאחרונה.

רוב חיי המודעים די התעלמתי מהגוף שלי אז הגיע הזמן לפצות על זה.

האמת, יוצא לי ממש טוב להפוך את זה להרגל קבוע. אם אמשיך כך, אהיה בכושר לעשות כל מיני דברים מגניבים כמו טיולים ספורטיביים קשים, אשתפר ברכיבת אופניים ואצליח לרוץ כמו שצריך והרבה זמן.

חוץ מזה, זה מלמד אותי לאהוב את הגוף שלי. אני זוכר שרופא אמר לי פעם שיש לי מבנה גוף טוב אבל אני צריך להשקיע בו. אבל באותה תקופה זה היה הדבר האחרון שהיה לי אכפת ממנו. כל מה שרציתי זה לחזור הביתה ולשחק במחשב.

אז בינתיים הורדתי 2 קילו והעלתי מסת שריר. 13 more KGs to go ולגבי שרירים, נראה..

אני לא יודע אם לקרוא לזה מזל טוב או נאחס אבל היום בעבודה כמעט שברתי את היד ובדרך מהחדר כושר איזשהו בנאדם פנה לכיווני כשעמדתי על מעבר החצייה עם האוטו ובמזל הספיק לבלום בזמן.

הלוואי וכל פעם שיהיה משהו מסוכן - אצא ממנו בלי פגע או עם חבלות מינימליות.

בחיי שהפוסט הזה שטחי..

אבל על דברים עמוקים קשה לי לדבר.

אוליי פשוט אין לי עם מי לדבר על דברים עמוקים..