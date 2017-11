We are all alien to each other.

11/2017

מתוך שעמום שחזרתי את הבלוג הזה וקראתי כמה קטעים שכתבתי לפני כמה שנים.

חייב לומר שנשארתי ברגשות מעורבים.

מצד אחד זה נחמד שהייתי כלכך תמים אך מצד שני בא לי להרביץ לעצמי כי הייתי כלכך מטומטם ולא הבנתי את העולם כמו שאני מבין אותו עכשיו.

אבל אם אני אמשיך לכתוב בתדירות סבירה ואקרא את מה שכתבתי היום לאחר כמה שנים אני עלול למצוא את עצמי עם אותה הרגשה.

הבעייה שלי עם הבלוגים שהיו לי היא שבמקום לכתוב את מה שאני באמת חושב\מרגיש\חווה כתבתי על מה שחשבתי שאחרים ירצו לקרוא אצלי או בצורה כזו שתוציא אותי באור טוב יותר.

נסחפתי מקיצון יחסי אחד שבו הייתי די תמים לקיצון אחר שבו אני ציני.

באיזושהי מידה אפילו רציתי להכיר אנשים מישרא כי הרי אנשים כותבים פה על עצמם כלכך הרבה אז יהיה יותר קל להתחבר אליהם אנד שיט. בשתי מילים: רעיון גרוע.

אני תוהה אם זה חלק מתהליך ההתבגרות, להפסיק להנות מדברים שפעם הייתי נהנה מהם, כשהייתי תמים יותר? להסתכל על אותם דברים בשיעמום טוטאלי..

אבל בעצם מה בכלל מעניין אותי היום?

במצב רוח טוב אני יכול לומר שיש מלא דברים שאני רואה כמעניינים (לפחות קצת) אבל כשזה מגיע ללעשות את הצעד לקראתם... NOPE אני פשוט מעדיף להשאיר את זה בתור מחשבה.

אוליי אם אהיה יותר כנה עם עצמי זה יעזור לי לראות עד כמה אני במקום גרוע וידחוף אותי קדימה? או שאוליי זה יגרום לי לחשוב שאני נמצא בכזה חור שכבר אי אפשר לצאת ממנו יותר?

רטרוספקטיבית אני חייב לומר שהייתי ילד\נער\בחור די מטומטם. הייתי חי בעולם משלי במעין בועה שדרכה המציאות הייתה נורא מעוותת. חשבתי שהמציאות נראת ככה גם מחוץ לבועה אז לא טרחתי לצאת ממנה.

אוליי כל הדברים הרעים שאמרו עליי מאז שהייתי קטן היו נכונים לפחות במידה מסויימת? שלא יצא ממני כלום? שאני מעופף ושהמציאות תשבור אותי?

למרות שגם אמרו עליי דברים טובים. אמרו שאני חכם\אינטליגנטי\יש לי פוטנציאל ליהיות מישהו או משהו טוב\שווה בעתיד? אבל חכמה זה כלי. מה אם אני לא יודע איך להשתמש בו? מה אם כל דבר שאני מנסה לעשות איתו יוצא מגעיל או לא מספיק טוב? ואז זה מייאש אותי. אני נחבט מכל הכיוונים ומנסה למצוא מקום טוב לחזור אליו. משהו שאני כן טוב בו, משהו שאני יכול להסתמך עליו... אבל הדברים האלה חסרי תועלת. הם לא ישימו לי יותר אוכל על השולחן מהאדם הממוצע.. הם לא יעזרו לי לממש את הפוטנציאל שבי.

אתם בטח רואים שיש בפוסט הזה המון חורים ודברים שלא מסתדרים ואתם יודעים מה? העצלנות שלי מונעת ממני לערוך אותו כדי שיהיה מובן יותר. אוליי זה הצעד הנכון לעשות במקרה הספציפי הזה שבו אין לי יותר מידי מה ללמוד מזה שאערוך את הפוסט שלי כדי שיהיה קצת יותר קריא והגיוני. אבל הגישה הזאת - היא הבעייה (לפחות אחת מהן) כי מה ימנע ממני להפליץ תירוץ כלשהו ולא לעשות משהו אחר כמו שצריך? לאן נעלם הפרפקציוניזם שלי לעזעזל?!? אני רוצה אותו חזרה! לפחות חלק ממנו.

נהייתי כלכך גרוע בתקשורת בין-אישית שאני אפילו לא מצליח לחשוב על רעיונות סבירים לשיחות עם אנשים. איבדתי את היכולת שלי לנעל שיחה עמוקה (לפחות כזאתי שאני לא אצחק ממנה מרוב לעג וציניות).

אוליי שכחתי עוד בעייה או שתיים שיש לי אבל הן כנראה לא חשובות כלכך כדי שאזכור לרשום אותן.

אבל אם אני אצליח לפתור (או לפחות להשלים עם חלק) מהבעייות שציינתי כאן? שיט THAT WILL BE GREAT.