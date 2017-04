4/2017

כל היום הלך לי על דארק סואולס 3.

ממש ככה, מ8 בבוקר עד 10 בלילה.

התעייפתי ממש אבל היה לי כיף.

לומר את האמת, אפילו בימים הכי מעייפים שלי בצבא לא התעייפתי כמו שהתעייפתי מהמשחק הזה... זה הזוי.

כלכך הרבה זמן לא היו לי ימים שבהם שיחקתי במחשב מהבוקר עד הערב חחח

אני בן אדם חסר חיים *צחוק של שיגעון*.

*Insanity fills the air as i go to sleep*