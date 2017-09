קאנג'י, עבודה, לימודים, אלרגיות ועוד.

9/2017

האלרגיות מהשבועיים האחרונים די הורגות אותי. האף נוזל, אני לא מפסיקה להתעטש, והשפתיים, העיניים, הצוואר, האף ומה לא, מגרדים מאוד. זה בלתי נסבל. במיוחד להתעטש כל כך הרבה, זה עולה לי על העצבים, אני יכולה להתעטש עשרים דקות ברצף, והרבה פעמים לקנח את האף לא מפסיק את ההתקף. זה קורה לי בכל העונות למעט החורף, כך שבתקופה בה אני לא מצוננת האלרגיות לא מניחות לי לנוח.

בנוסף, בשבוע האחרון הייתי די מדוכאת, ספק תחושת הבדידות וספק כוננות נפשית ללימודים. כשאני לא מזניחה את עצמי לחלוטין וטובעת ברחמים עצמיים ואוכל, אני נוטה להתעמק במשהו אחר בצורה די מוגזמת.

בשלושת-ארבעת הימים האחרונים למדתי 44 קאנג'י (הסימנים היפניים). באחד מן הימים למדתי 28 או 29, כמעט 30. לרוב הדבר שגורם לי לעצור הוא קאנג'י הנדמים לי מסובכים (אולם לאחר שהם נהיים מוכרים לי הם נראים פשוטים מאוד), או כאשר אין לי רעיון טוב לדבר מה שעליי לעשות כאשר אני לומדת אותם. לפעמים אני מחכה שעות ספורות עד שאני חוזרת ללמודם שוב.

אני מקווה שהשנה, לעומת שנה שעברה, אוכל לשלב את הקאנג'י יחד עם הלימודים. זה לא דורש הרבה זמן.

אמי טסה לחו"ל בקרוב, והציעה לי לקנות מילון יפנית או חוברת לימוד. זה מאוד נחמד מצדה.

סיימתי היום, סוף כל סוף, לקרוא ספר של אפרים קישון. לקח לי זמן מה, היו ימים בהם לא קראתי וימים בהם קראתי באוטובוס בדרך וחזרה מהעבודה בלבד. הוא היה משעשע וגם די מזעזע, בעיקר לקראת הסוף. הביקורת בו הורגשה בבירור. הוא היה טוב, אהבתי אותו.

עכשיו התחלתי את ההוכחה, ספר שני של המחברת הגדולה. אני חושבת שאסיים אותו היום או מחר, לכל היותר ביום ראשון.

ועם הכתיבה הצלחתי להתקדם. הסיפור מתקדם לאט, ואני קופצת מחלק אחד שלו לחלק אחר לגמרי ומשאירה רווחים בכדי שאדע להשלים את מה שחסר, אבל אני מתחילה לצמצם ואף לסגור אותם לחלוטין. אני לא חושבת שאסיים אותו מחר, אבל אם אני אמצא זמן לכתוב בשבוע הבא אני חושבת שאוכל לסיים אותו אז.

מערכת השעות מזעזעת. ארבעה מתוך חמישה ימים בשבוע אני לומדת עשר שעות, עד 16:20, ויום נוסף אני מסיימת ב-13:55 (14:00, if you will). אני חושבת שזו המערכת הכי קשה בכל השכבה, אבל אני גם די בטוחה שזו המגמה הכי קשה ומחורבנת שיש בבית ספר. פשוט נהדר. אני לא יודעת מי חשב על אחת עשרה שעות מחשבים ועוד שש פיזיקה. אין טעם ללמוד פיזיקה, המורה כל כך גרוע שבגרות לא תהיה. את המורים הטובים החליפו לנו במורים שאיני מכירה, אבל אני די בטוחה שהם הרבה פחות טובים מן הקודמים. זה אפילו מתסכל אותי מעט.

עם העבודה סיימתי בינתיים. הם הציעו לי להמשיך, אבל אני רוצה לראות קודם איך תיראה המשכורת. במקום בו עבדתי באופן חד פעמי אתמול ושלשום בערב המנהלת אמרה שההכניסה אותי למאגר הטלפונים שלהם, כך שכאשר תהיה עבודה נוספת בחופשים הקרובים היא תיצור איתי קשר. שאלתי אותה אם ישנה עבודה קבועה, בימי חול, והיא אמרה שתבדוק. זה קרוב לבית ספר שלי ויהיה מאוד נוח, כך שאני מקווה שזה יצא לפועל.

לקחתי מאחותי את שמו ומספר הטלפון של מורה הנהיגה שלה. הוא לא התאים לה, אך היא אמרה שכל חברותיה שלמדו איתו סיימו מהר ועברו בטסט ראשון. זה, מן הסתם, מתאים בשבילי. אני אצור איתו קשר בקרוב, אחרי שהלו"ז השבועי שלי יתבהר מעט יותר.

אכלתי עכשיו אדממה, ואז קינחתי בפסיפלורה. זה היה נהדר. אני אוהבת אדממה, ועוד יותר פסיפלורה. זה לווה בשיחה עם אבי על סרטים. אני אוהבת לשוחח איתו על סרטים, הוא מאוד מתעניין בנושא.