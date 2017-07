7/2017

מחמאות.

עם כל ההערות, ואצל חלקנו השנאה והבקורתיות העצמית, כולנו מקבלים גם מחמאות מדי פעם. מזרים או קרובים, גברים או נשים, אנשים שאוהבים אותנו ולעיתים נדירות, אבל גם זה קורה, מאנשים שלא. אז הנה כמה מחמאות שקיבלתי מאנשים שונים ומשונים, חלקן התאימו לרגע וחלקן נאמרו בצורה ספונטנית ונחמדה ביותר. -את יפה. -יש לך עיניים גדולות. -ויש לך עיניים יפות. -את חכמה. -כיף לי בחברתך. -יש לך שיער יפה ונעים. -את נהדרת. -יש לך חיוך יפה. -יש לך מוח סקסי. -וגם יש לך מוח יפה. -את מוסיפה לסביבה שלך. -את מוכשרת. -את תצליחי בחיים. -יש בך פוטנציאל שאת רק צריכה לממש (נדמה לי שזה היה לעזור לאנשים). -האייליינר שלך מושלם (את זה אמרו לי בעיקר פרחות מהלימודים). -את פאקינג מדהימה. -את אדירה. -את מסוגלת לעשות הכל. -את יפה כלפי פנים וכלפי חוץ. -אני אוהבת את חוש ההומור שלך. -את יודעת להתלבש יפה. -You look sooooo cute (הבחור הנחמד הזה גם הקדיש לי שירים על בחורות של one direction, חמוד*). -I think it's hot (לגבי משהו עלוב שאני עושה). -את כותבת טוב. -אני מת עלייך. -המילים שלך חדות וסקסיות ("כמו המוח שלך"). -זו לא בדיוק מחמאה, אבל חברה שלי כל הזמן "מככבת" הודעות שלי. אני אוהבת את זה. אלה מספר מחמאות או מילים נחמדות שקיבלתי מאנשים שעלו לי לראש עכשיו. זה מאוד נחמד, לקבל מחמאה ספונטנית משום מקום. כשחברה שלי פתאום אומרת "את יפה" והולכת, או כשידיד מעיר שיש לי עיניים יפות. אפילו כשמישהו מגלה שהוא צילם מסך של שיחה שלנו כדי לשמור אותה. זה עושה לי את היום תנסו לעשות רשימה של מחמאות שזכורות לכם. אולי זה יעשה לכם טוב.

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי , 28/7/2017 14:36