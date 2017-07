6/2017

עד כה אני הבן אדם הכי רע בשבילי שפגשתי.

באיטליה נוהגים כל כך נורא, ובינתיים אף אחד לא עשה את המעשה הנכון ודרס אותי (אם כי היו מקרים רבים בהם זה היה קרוב). אני מקווה שמישהו עוד יעשה זאת.

דמיינו פה את האלבום Going to Hell (חה, ממש life goals) של The Pretty Reckless, כיוון שאין לי את האפשרות להעלות שירים דרך הטלפון. זה אמור להתחיל באישה שגונחת מאוד יפה (גם life goals, כנראה) וסירנות.