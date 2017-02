פוליטיקלי קורקט? יותר כמו זין.

2/2017

(בקשה למטה, לאנשים שהחפירה הזאת לא מעניינת אותם דלגו ישר לשם, למרות שחבל, כי אומרים שאני חמודה כשאני עצבנית, וזה פוסט עצבים.)

הפוסט הזה לא נועד לפגוע באף אחד, כמובן. אם נפגעתם... באסה, אין לכם באמת סיבה.

נמאס לי מהפוליטיקלי קורקט הזה שנהיה מלא בבולשיט. כבר אי אפשר להגיד שום דבר על אף אחד, גם לא דברים טובים כי כולם חושבים שזה נגד מי שהם, וכולם חיים בסרט שמגיעות להם פריווילגיות, בלי להבין שככה הם מודים שמי שהם הופך אותם לחלשים (הרי מה שהם אומרים זה שהם צריכים זכויות יתר כדי להיות שווים לאחרים, כמו אנשים עם בעיות קשב וריכוז שצריכים הארכות זמן). לא מבינים שהם יוצאים כאלה 'פגרים, ושהם פוגעים בעצמם בעצם.

היה איזה קטע, אני מניחה שהוא רק הולך ומתפתח, בארה"ב שהשחורים התחילו לעבור את הגבול. היו אפילו שחורים שטענו שהעובדה שמבקשים מהם לעשות מבחן במתמטיקה, כמו שמבקשים מכל אחד אחר לעשות, זאת הדרך של "בעלי הפריווילגיות" להוציא אותם מטומטמים וחלשים. מה אתם רוצים, אם לא שוויון? שיעשו לכם חיים קלים עכשיו? שיתנו לכם לעבור ראיונות עבודה כי אתם שחורים, ולא כי יש לכם את הידע והיכולות המתאימות כדי לעבוד בעבודה? סורי, זה לא עובד ככה, גם לא עם לבנים, גברים, נשים, מזרחים, אשכנזים, ותאמינו או לא- אפילו לא אסקימוסים.

וגם יש איזה קטע מגעיל לנשים, שהן טוענות שהן רוצות שוויון זכויות בינן לבין הגברים, אבל ברגע שזה אומר שגם הן צריכות להתאמץ? לא לא, חס וחלילה, אנחנו חלשות, שגברים יעשו את העבודה, כמו הארכת השירות הצבאי לנשים (או שכבר ויתרו על זה? אני לא יודעת, אני לא כ"כ בעניינים, ניסיתי להתעדכן אבל כל הכתבות שמצאתי הן משנים קודמות, אבל אני יודעת שדיברו על זה המון זמן), או אפילו דברים מאוד פשוטים כמו "יאללה כולם לעזור להזיז את הרהיטים." זה לא סקסיזם ולא שוביניזם ואלוהים יודע מה, זאת צביעות ועצלנות. שוב- על מה את נלחמת? על שוויון או חיים קלים? רוצה משכורת כמו של גבר? תוותרי על כל ההקלות שהגבר לא קיבל. או שתעשו ההפך, ותעניקו את ההקלות האלו גם לגברים (אני מניחה שככה כולם יהיו מרוצים חוץ ממעניקי ההקלות).

כאילו, כוסאמק, כבר יש תחושה שאלה שנחשבים ל"בעלי פריווילגיות" (או "גבר אשכנזי לבן", במילים אחרות) הם המופקרים. אפשר לראות את זה בסרטונים של באזפיד, מי שמכיר (מי שלא, שלא יטרח, לא שווה את זה). לדוגמא, יש להם סרטון בו נשים שואלות גברים 36 שאלות (לא מישהו ספציפי, ולא כדי לקבל תשובה), ואם אני לא טועה זה גם הסרטון עם הכי הרבה דיסלייקים שלהם- 250K דיסלייקים לעומת 40K לייקים.

איך זה מתחיל? ב-"How does is feel to be the same sex as Donald Trump?" אוי, באמת. אני כבר לא אדבר על זה שהם מהללים את קלינטון ועושים מטראמפ מפלצת, זה נושא אחר לגמרי שיגרום לי כנראה לחנוק מישהו מעצבים כי הם פשוט מדברים כל הזמן על שוויון ואז משתיקים את כל מי שבעד מישהו שהם לא אוהבים, אבל... באמת. אני חושבת שזאת שאלה מאוד מאשימה ומכלילה. "כל הגברים אנסים חרמנים שרוצים לזיין את הבנות שלהם." אבל באמת. חשבתי שאתם בעד שוויון. והם כל הזמן מראים דברים כאלה, בעד שחורים, בעד נשים, הומוסקסואלים ומיעוטים. אבל הם עושים את זה בעזרת הורדת המעמד של "בעלי הפריווילגיות" והפקרתם. אני לא אומרת שאני בעד המצב עכשיו, כן? לא תזיק לאף אישה העלאה במשכורת אם זה מה שיעמיד אותה לצד הגבר ולא מתחתיו, אבל בחייאת. לא להוריד מאחרים. אתם נלחמים בגזענות, סקסיזם וכו', עם... טוב, עם גזענות, סקסיזם וכו' כלפי הצד השני! מה ההיגיון? בקרוב נצטרך לראות דברים כמו "זה בסדר להיות לבן" ו-"זה בסדר להיות גבר" ו-"זה בסדר להיות רזה ולאכול בריא" ואפילו "זה בסדר להיות רוב"?!

כל העניין הזה מעצבן אותי. נכון, יש מקום לשיפור, אבל אל תבקשו מעבר למה שמגיע לכם, ואל תנסו להתעלות מעל אחרים (או להגיע לרמה שלהם) בכך שתנמיכו אותם. די. תהיו הגיוניים.

אז תעשו לי טובה, במקום להתבכיין על שטויות ועל דברים מצוצים מן האצבע, ורק לדרוש ולהאשים, פשוט תהיו מיעוט, נשים, שחורים, הומוסקסואלים, שמנים, מה שאתם רק רוצים, עם המון חזון ותקווה לשוויון, ותפעלו הוגן כדי להגיע לשוויון הזה.

אל תהפכו את הפוליטיקלי קורקט הזה לבולשיט חסר משמעות. אל תהרסו את המונח הזה.

סיימתי (בערך, תקראו גם את החלק השני הקצר יותר).

טוב, לנושא פחות מעניין, אני תקועה בבית כבר 6 ימים, ואני אמשיך להיות תקועה שם עוד כמה ימים, ומשעמם לי ורע לי ועצוב ובודד לי, ואני טובעת ברחמים עצמיים ומטפסת על הקירות ולא יודעת מה לעשות עם עצמי, אז אם מישהו רוצה לשעשע, לשמח, לארח חברה, לדבר ולהיות נחמד, המייל שלי נמצא ברשימות, אל תתביישו (אם המישהו הזה זה הזין שלכם, תשמרו אותו לעצמכם בבקשה).