קטע קצר - לכבוד So Good!

3/2017

אוקיי, אז אם אתם לא יודעים, היום יצא לזארה לארסון

אלבום חדש - So Good! אני ממש אוהב אותו ובכללי את השירים

שלה. למרות שלא ידעתי שהוא צריך לצאת ספציפית היום, ממש התלהבתי

כשהוא יצא! אני ממש אוהב אותו וכל השירים בו ממש טובים! השיר האהוב עליי

הוא Sundown ואני ממש ממליץ לשמוע אותו! בכללי אני ממליץ על כל האלבום 3>

אולי חלק מכם לא מזהים אותה לפי השם, אבל אתם בטוח מכירים את השיר שלה

Lush Life שהיה ממש להיט! אני ממליץ ממש על האלבום, ובמיוחד על השירים האלה:

Sundown, Don't Let Me Be Yours, Only You ו- TG4M!

(כל השירים שאמרתי הם לא סינגלים, כי את כל הסינגלים שמעתי

כבר לפני אז ההתלהבות פחות גדולה חחח)

הכנתי כמה דברים שהספקתי להכין היום, אז מקווה שתהנו!



מעוצבות

תוצרת אישית לתצוגה בלבד (לחצו להגדלה)

האלבום להורדה

האלבום תוצרת חוץ, שימוש חופשי

השלט זה מטמלפלט שלקח לי זמן למצוא, אז הוא לתצוגה בלבד



הפונט של האלבום

תוצרת חוץ שימוש חופשי

אוקיי, אז זה לא בדיוק הפונט של האלבום, אבל זה הכי קרוב שאני מצאתי

ואם אתם מרזים אותו הוא ממש דומה וכמעט בול הפונט



הסטייל של האלבום

תוצרת אישית לשימוש אישי בלבד



אני בבלוגים הפעילים - תודה רבה רבה!!



משהו שאני ממש אשמח שתקראו

כמו שאמרתי, ידעתי על זה שהוא יוצא ספציפית

היום רק היום, אז לא הספקתי להכין פוסט שלם עליה/על האלבום, אז הייתי ממש שמח

רוצה להכין פוסט עליה, והייתי שמח לבקשות או אם מישהו רוצה לעשות עליה פוסט משותף

זה ממש יקל עליי ויעזור לי להכין פוסט שלם עליה/על האלבום!

ולגבי הפעילויות, אני אמשיך אם זה בקרוב, אני פשוט מנסה לתכנן לו"ז מסודר להן :)

אז אם יש לכם רעיונות לדברים, או שאתם רוצים לעשות פוסט משותף תגידו לי בתגובות 3>