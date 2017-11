Don’t stop, get it, get it

כינוי:

השתכרתי על המשוב החיובי אתמול. להתמלא ואז לחזור למציאות. לחייך עם העיניים גם אם המסר הלא נכון מגיע. אני רק נראית רגועה. היא אפילו אמרה שיש בי משהו יציב כשהיה לי יומולדת, בברכה. ואתמול גם המרצה, שאני מחזיקה. הפעם זה בדרך אחרת, אני צריכה לקחת צעד אחורה. לא להישאר אאוטסיידרית כל הזמן בהוויה, אלא לשמור על הזווית ובאותה נשימה לעצור אותה, לצלול פנימה. זה לימודים של היי ולואו, תסכול גדול והצלחות מספקות. כמו המ״ם של אייל שני, הצלחה ענקית או התרסקות איומה. שנתיים שמקפלות בתוכן את כל הרגישות והכאב עם דרישה לעבד ולצאת יותר שלמה. כשאני חוזרת, ובפגישה עצמה זה כל פעם להרחיק את עצמי קצת מההזדהות הזאת המרביצה. חשבתי שהכל ניכר עליי אבל מסתבר שאני משדרת לפעמים את מה שאני רוצה. מצד שני אני מרגישה שאני צריכה להיות אני ולשים זין ענק על מה יצא. רק בעבודה זה משנה בטירוף. אני צריכה את ההפרדה, אבל הכל משתנה והשפה שלי גדלה, והתקשורת שלי אחרת. אני לא יכולה לעצור ולבחון את השידורים שלי כל רגע, זה מתיש, זה מזיק, זה עושה אותי עצורה. כאילו, בסך הכל אני רק צריכה אנטנה ישרה. לא להתעכב יותר מדי על שטויות, יותר מדקה. התחיל איתי שבוע שעבר בחור מאד חמוד בלימודים, בחנייה. הוא היה די גבוה, עם שיניים ממש לבנות והיו לו עיניים צוחקות אז צחקתי איתו בחזרה. ואז הוא שאל ואמרתי שאני נשואה. הוא היה מופתע וקילל את האוניברסיטה כאילו זה היה באשמתה. לא ייבשתי לו את הצורה, הוא אמר שזוגלי זכה. לא יכולתי הפעם להתקע על מה עשיתי ומה בטעות היה. הורדתי מעצמי את האחריות והאשמה למחשבות של אחרים. וראיתי שאם אני מרגיעה, לא מתעכבת על כל מילה. אם רק אפסיק להתאבסס, ראיתי איך כשכיביתי, גם בסדנא, הפסקתי לחשוב ופשוט הרגשתי בקול זה יצא הכי אמיתי וקל. אז גם הפידבק אמיתי או לא. למי אכפת, פחות אכפת, אני אני. אני יודעת מה אני צריכה כדי לא להיות שבירה.

