10/2017

One more cup of coffee before I go

אני לא רוצה להחליף טעות אחת בשנייה. אני מרגישה טוטאלית מדי ושבירה להישאר בלי תוכניות בכלל. אתמול הוא לא יכול היה לשמוע איך אני כבר מספידה. הוא כתב לי, ווייק אפ אנד סמל ת׳ה קופי, ואת צעירה. במקרה זה היה הבוקר, כשערבבתי את הקפה במים של המיחם, כשחשבתי כמה אני אוהבת אותה. כמו אחותי הקטנה. אני רואה אותה מהצד משתדלת ומנסה. אני רוצה להגיד לה לשחרר ושהכל מסתדר. ושתלך ושתעשה את שלה, ושלא תחשוב עם אחרים ואם אחרים, שרק תחשוב טוב טוב בעצמה. אני רוצה לקלף ממנה את ציפוי הציפיות החונק ושתעשה מה שהיא היא היא רוצה. אחרי שחשבתי כמה היא צעירה ויפה והכל פתוח לפניה. תפסתי את עצמי. אני טועה תועה כבר הרבה זמן, כאילו בכוונה. אני לא רוצה תוכניות חלופיות. אני רוצה שמיים פתוחים ותעופה משלי. קשרתי את עצמי לזרדים שאני לא מצליחה להקן. היה כיף אבל זה לא המקור שלי. התמקחתי וקיבלתי דברים שחשובים לאחרים. אני רוצה אחרת. אני רוצה לעצמי לתקן. אני לא רוצה כמו שצריך, אלא כמו שאני רוצה.