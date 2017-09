9/2017

Always stay gracious, best revenge is your paper

נשים וגברים הצטרפו לאיחולים רעים ומילים קשות. ושמחתי לא לשנוא לבד לקצת. הרבה מאד כעס אגור יצא ממני. רוקנתי את כל הארס שאני מחזיקה כבר עשר שנים וקיבלתי תמיכה. אני מרגישה עכשיו שאני כבר לא צריכה לחשוב, לעסוק, להיזכר, לאכול את עצמי עם אשמה. פיזרתי רמזים, הלוואי ומישהו יזהה אותך. הלוואי תזהה בעצמך. זו הייתה ההקלה הכי משמעותית וטובה שהרגשתי לאחרונה.

וזה נתן פתח להמון הבנה. זוגלי קרא, עיניו הוצפו דמעות והוא הביט בי רגע. הוא פתח בטון הרציני שלו, והרגשתי איך הכל ממש חשוב עכשיו. כל מילה שהוריד הייתה כבדה ומחממת והגיונית ורגישה. אחרי כל משפט רציתי כבר להתכסות בחיבוק שלו עליו, אבל נתתי קשב רב לדעת את כל המחשבות שלו. הוא משך אותי אליו בסוף. מומחה תקיפה ואבטחת מידע והבטחת שמירה.