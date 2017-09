אז לא ממש הייתי פה , למרות הרבה פעמים שחשבתי לעצמי "שזנחתי תבלוג" פשוט לא היה באלי,והאווירה פה דיי מתה ..

בסוף אפריל חזרתי לארץ אחרי 3 חודש והפתעתי את אחותי ביום הולדתה ... חזרתי עם מיליוני מתנות ומזכרות יפות למשפחה

הספקתי לטייל הרבה באירלנד היפה , הרעיון להגר לעולם לא יעזוב אותי ועוד אשוב.

זה היה מהמם כל החוויה גם הקושי בהתמודדות לבד עם השפה והאנגלית ממוצעת מינוס מצידי, אירלנד מדהימה ויש עוד הרבה להנות ממנה.

אז הרחבתי את הטיול וקניתי כרטיס טיסה הלוך חזור לסקוטלנד למשך שבוע , מצאתי טיולים טובים דרך TIMBERBUSH טיול יום אחד מאורגן ועוד טיול לשלושה ימים מאורגנים לסקיי ושני הימים הנוספים סרקתי את אנדיבורו . הרבהה כיף והרבה יופי וחוויות , הרים מושלגים וכמובן קסם! חזרתי לדבלין ישר קניתי כרטיס טיסה חזרה לארץ לעוד יומיים שאחרי עם טורקיש איירליינס דרך אינסטנבול שהיה אחלה ממש ואוכל טעים.

הייתי מסכמת את זה ב - טבע, לטה , עוגות גזר, אוכל אסייתי, שלווה והעצמת אנרגייה רוחנית.

התחלתי לעבוד ביוני , חוסכת .

עובדת קשה והרבה אבל לתת פייט זה למטרה טובה.

מציירת ויוצרת הרבה בזמן האחרון וזה מעולה, זה גם נראה טוב.

מחכה שהשיער שלי כבר יצמח כדי לצבוע אותו לורוד ...

בא לי כבר מערכת יחסים ואחרי שחייתי לבד דיי זמן והיה לי טוב עם זה מרגישה שעכשיו זה מה שטוב אבל עדיין לא מתאים עד שארגיש מספיק יציבה וגם ניידת לא ניראלי שום דבר בזמן הקרוב

חלמתי על האקס כרגיל אחרי שחשבתי עליו כבר כמה זמן, כמו פעם ב - יוצא לי לחלום על איקסי\ות\מ\ ... וזה היה קצת שונה שכבנו על הגב פנים לשמיים בדשה והייתה הרגשה חמימה כזאת , אחרי עלילה מסובכת ומורכבת שבה גם ג'ונ הופיע ..קמתי והבנתי שאני מתגעגעת התקף געגועים חזקים של יומיים כזה , בעיקר לצחוק האווילי שלו שממש אהבתי והעיניים . בנדאם אחד המאכזבים לדעתי בכל רמה , עדיין יש בפנים משהו

הייתי בהופעה של טאריה טורונן במאי , חלום שהתגשם , כמובן שהיה מגי'קל

קניתי שק אגרוף חדש ואני מאושרת הוא חתיך ושלי

בנוסף מחכה לכרטיס שלי לKREATOR בפעם השלישית. כיף ? פאן אעש

האלבום החדש של PARADISE LOST פגז .

וזהו הפסקתי את פינתי להיום לדבר במשפטים שלא קשורים אחד לשני פשוט המוח שלי מחולק למגירות בארוניות שונות

And in my mind..."

I imagine so many things

Things that aren't really happening

And when they put me in the ground

I'll start pounding the lid

Saying I haven't finished yet

I still have a tattoo to get

That says I'm living in the moment

And it's funny how I imagined

That I could win this, win this fight

But maybe it isn't all that funny

That I've been fighting all my life

But maybe I have to think it's funny

If I wanna live before I die

And maybe it's funniest of all

To think I'll die before I actually see

That I am exactly the person that I want to be





Fuck yes

I am exactly the person that I want to be

''...