3/2017

If These Trees Could Talk

מרגישה רע כל כך ורגל אחת בדכאון.. מצד אחר אני לא רוצה להגיע לשם...הייתי שם וזה תהום , עדין זה מנסה לטפס לי בורידים, מזכיר לי את הסרט ההריסות ( the ruins) על צמח מטפס שחודר בצורה מזערית לגוף ומתפתח בתוכך ככה בדיוק מרגיש לי הניסיון של האוירה להפיל אותי לתהום הזאת חזרה, ועברתי הרבה מאז זה לא מתאים לי. הרגשתי אתמול שעשיתי טפשה מעצמי ... מצד אחד קשה לי להתחרט כי ניסתי מצד שני כואב לי להרגיש את הפספוס כל כך הרבה פעמים. אני מרגישה גם לא יפה אפילו שאני יודעת שזה לא נכון,.. נמאס לי לחשוב אני לא מצליחה לישון ככה , ולא מצליחה לעלות את המוטבציה כשאני ערה ככה. חשבתי להתחיל לצייר קומיסים קטנים שזה על 3-6 ריבועים של תחושות ומחשבות שעוברות בראש שלי , ניראה לי שזה יכול להיות מעניין וגם זכרון בשבילי. דיברתי עם אמא שלי היום שגרמה לי להגיש טיפה יותר טוב לגביי כמה מהדברים. אני צריכה לעשות מרתון מחדש של כל סרטי הטורף .