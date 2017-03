.Love Until We Bleed

3/2017

My life is hype my love is hype





חזרתי לאירלנד היפה, אני קרוב לחודש כאן ועדין לא מצאתי עבודה... וזה כבר נראה כחסר סיכוי וזה ממש מדכא אותי, אחד מהמינוס שלי זה שהאנגלית שלי לא פרפקט וזה סוגר לי כל כך הרבה בסדר אני עדין מנסה , גם בנוסף לצאת גם מהתחושה המגעילה הזאת. הכל כל כך נפלא כאן, יש לי כבר כל כך הרבה תכנונים אם לא אמצא עבודה ואחזור לארץ ואני ממש כועסת על עצמי על המחשבה הזאת (כמו להשקיע את כל הכסף שברשותי ,שזה לא הרבה כן, במקומות חדשים שלא הייתי בהם כאן באיזה טיול בודד בכל האי). הייתי בהופעה של TEGAN & SARA היה מדהים מרגש! חבל שטיגן הייתה קצת חולה (אבל הרבה בריאות!) מצחיק שהכרתי אותם לפני רק חצי שנה כשבעצם יש להם שנים של פעילות והסגנון ההתחלתי שלהם אפילו יותר הטעם שלי, ממש מוזר איך לא נקלתי בהם לפני כן. הכל קרה ששמעתי שיר ברדיו והוא היה ממש טוב ואז יצא לי לשמוע אותו שוב ואני כזה חייבת לדעת מה השיר הזה ומצאתי את השם שלו ומשם התאהבתי בהן THE CON. הייתי בהופעה נוספת של KREATOR ביום רביעי האחרון שהופיעו לצד הלהקות : SEPULTURA , SOILWORK וגם ABORTED אבל אותם לא זכיתי לראות כי הרשתי לעצמי לאחר P: היה ברוטלי וטוב כמו שאני אוהבת! העלתי גם פוסט לאינסטגרם כשהייתי פצוצה מכאבים מההופעה על זה שנמאס לי מזכרים שמרגשים שהם יכולים לקחת חסות להגן עליי וואו זה מטריף את דעתי הטעות שלי לפני שטסתי לאירלנד שלחה הודעה שהיא יוצאת עכשיו עם מישהי מהצפון , אז היא אומרת לי את זה לפני שאשמע על כך ממישהו אחר, חח וואו אחותי אני מקווה שתחזיקו מעמד למקרה שאני אחזור לארץ כי אני לא ארצה לקלוט אותך, פשוט היה דיבור כזה שאם אני חוזרת אז אנחנו בטוח מנסות אבל אני כל כך לא ואני כל כך TURN OFF ממנה והיא ON ממני ,אבל אני שחקנית טובה והייתי ניראת כל כך IN , אבל אבל לא רציתי לפגוע O: קניתי כל כך הרבה שטויות באינטרנט , מחכה שההרחבות החדשות יגיעו אני מרחיבה ל12MM בפעם הבאה, ועוד איפור ושיט של בנות, אני דלוקה רצח על הandrogyny של ג'פרי סטאר חייבת את זה! אני חייבת להתחיל לחזור לרוץ בקביעות בקרוב , יש פארק ענקי ומהמם חמש דק מכאן, אם רק הייתם כאן והייתם נושמים את האויר הייתם מרגישים שהריאות שלכם אומרות לכם תודה. אחד אהובים שלי מצמד התאומות, מהראשונים שלהם, הגירסה הזאת של HYPE מהאלבום UNDER FEET LIKE OURS הרבה יותר אהובה עליי מהגירסה באלבום This business of art אני רעבה לסקס או סושי צמחוני ולא תמסרו לכולם שהכל היה שקר







<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי , 5/3/2017 20:09