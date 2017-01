1/2017

"...I don't want to be your secret anymore"...

הטיסה מתקרבת אני מתרגשת בטירוף, אני חייבת לנצל את מעט הכסף שלי טוב טוב במקומות הנכונים נועה באה אליי בסופש היה ממש נחמד ועשינו טיול בשטחים בשבת שהיה פשוט יום מהמם! יש לי מלא רעיונות ליצירות שונות ואני במירוץ לסיים כמה שיותר ציוד. קניתי כרטיס להופעה של TEGAN & SARA וזה מרגש אפילו יותר , הן מופיעות בדבלין ימים ספורים אחרי הנחיתה שלי ואני חושבת שזאת דרך נפלאה להתחיל ככה את התקופה החדשה. אני לחוצה אבל משתדלת להשאר בשליטה , יש לי עוד כמה סידורים. קניתי צבע לשיער ואני אחזיר את הכחול שהיה אבל הפעם לא כל השיער רק הקצוות והשורשים בשחור מקווה שייצא יפה :) טוב אז עשיתי את המעשה הנכון ויצאתי מזה מהר לפני שהתחיל , הרגשתי שנדחקתי למקום שאני לא רוצה להיות בו, הסברתי אחת מהשתי סיבות כדי לא להכביד נפגשנו יומיים לאחר מכן כידידות ראיתי עלייה שלא הלך לה כל כך והיא גם אמרה לי את זה וחשבה שגם אני באותה מוד אבל לא... ממש לא. עכשיו נראה שהיא מאוכזבת מכל הסטואציה אחרי שאמרה שהיא מקבלת את זה טוב אבל זה לא ניראה ככה עם ההודעות המוזרות האלה ... וואלה נמאס לי בלי קשר שזאת לא הטעם שלי בכלל נמאס לי מבנות תלותיות סוחטות תשומת לב וחסרות מודעות פשוט חלשות , לא אוהבת. יש בי איפושהו כעס למצבים האלה פאק אוף מהחיים שלי לא רוצה. אה וכן אני לא סובלת מיקי מאוס !! יש משהו יותר טוב מלרוץ עם השיר הזה? !

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי , 26/1/2017 00:24