שנת 2016 עברה הרבה נעשה הרבה עברתי , השנים הארונות ניהיות כל כל משמועותיות בשבילי על עיצוב האופי . יש הרבה מתח בבית של ההורים ידעתי שזה אחד הדברים שאצטרך להתגבר עליהם כשאשר הגעתי להתגורר ליד לתקופה, ותמיד יש בי תקווה שאולי יהיה בסדר יום אחד. סיימתי לעבוד בסוף חודש שעבר , האוירה הייתה שונה אהבתי את זה , אני בחודש חופש מתגברת את האומנות שלי, מחזקת את הצרפתית והאנגלית ומקווה מאד לעבוד את התאוריה החודש. קניתי כרטיס ! אני טסה לאירלנד חזרה , one way בתקווה שאצליח להגר , tel aviv - dublin עם החלפה של כמה שעות באמסטרדם, מפחדת מתרגשת כי יש לי עכשיו מטרה אבל אני לא רוצה להיות הטיפוס שיצטער בעתיד שלא ניסה להגשים חלום קטן. ראיתי בפייסבוק בקבוצה של מזל דגים פוסט שלשנה הזאת אין סיכוי לאהבה , ועכשיו גם כשאנסה להגיד שזה רק שטויות ובטח מישהו משועמם פירסם את זה אני כבר אחשוש מהעיניין בכל דייט. למרות שאני מקבלת את זה כמצב מאד אידיאלי להיות לבד בתקופה הזאת , עוד משהו חדש למדתי עם עצמי שתמיד לשאוף להיות במערכת יחסים ולא להשאר לבד זאת פיקציה . הזמנתי הרבה שטויות מהאינטרנט מחכה להם בקוצר רוח :) חייבת לציין בפוסט שאני מאוהבת במוזיקת במבוקים אינדיאנית רוחנית כזאת שלוקחת אותי הרחק הרחק למקום חם בלב, בדומה לנגנים שמנגנים בחליל לתוך נחש בסל והנחש יוצא החוצה כולו פיתולים אז ככה גם נראת הנפש שלי שלווה בניגון והגוף נותן לי לרקוד בדרכי וזה עושה לי טוב :) קאבר ענוג

7/1/2017 22:41