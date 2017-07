7/2017

the one who slips away -

אצבעות מוכרות לא מוכרות מטיילות על הירך

שאריות של זמן נמרחות בין כותלי הרגע

יד מחזקת

יד בוטחת

יד עוטפת

יד בוגדת וסותרת

כתר מוזהב מעטר אותה עכשיו

היד כבר לא תהיה שלי ולא של אחרת.