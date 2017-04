4/2017

מפריעה לי ההתייחסות והאובססיה המיותרת לגוף האדם בכלל ונשים בפרט.

כל העודף חוסר בטחון הזה.

כל העיסוק המיותר הזה ב"לרזות לרזות לרזות" מעצבן אותי נורא. הוא חודר לכל שכבת גיל ואף אחד לא מחוסן.

הגוף שלי בצורת שעון חול ואני שלמה עם העודפים והחוסרים שיש בו. וכן, כשאני מסתכלת במראה יש דברים שהייתי רוצה שיהיו שונים, אבל זה סתם כי המוח האנושי מחפש סימטריה ופרופורציה. ועם כל זה שהייתי רוצה שינוי בדברים מסויימים אני עדיין שלמה איתו, עם הגוף שלי. יש לי את הקימורים שלי וברוך הג׳ה יש מה לתפוס.

אני זוכרת בזמני כשגברים שהכרתי היו שואלים אותי על המשקל שלי ואחכ מתפלאים כמה לא רואים שאני שוקלת ככה.

קודם כל זה לא עניינכם. הייתי בהלם שהייתה להם החוצפה לשאול את זה בכלל. בואו תשאלו אותי עוד שאלות שחודרות לפרטיות שלי.

דבר שני, מה זה משנה מה מסת העצמות והשומן שלי? זה הופך אותי לבנאדם פחות טוב או יותר טוב?

זה הגוף שלי.

love it or shove it.