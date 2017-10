the white one is evil

10/2017

מנסה לפענח את עצמי . אני יכולה לומר על עצמי שאני בן אדם שהולך אחרי המטרות שלו ,בן אדם שאפתן ,לא מוותרת . אני בחורה שיודעת לעמוד על שלה כשצריך ומצד שני מעדיפה לא להתבלט יותר מידי. אני אוהבת להיות לבד ,תמיד יש לי משהו לעשות. אני לא אוהבת אינטראקציות עם בי אדם (למרות שיש לי משפחה תומכת וחברים מדהימים ) . זה לא שאני לא אוהבת לדבר עם אנשים ,אני פשוט חושבת שברגע שאני פותחת את הפה ,לפעמים יוצאים דברים שהורסים, לפעמים אתה מנהל שיחות עם אנשים שגורמות לך אחר כך להגיע לבית ולהתחרט שבכלל פתחת את הפה ,שבכלל נסחפת עם כל הרגשות האלו ,שנסחפת עם האדם שעמד מולך. אני מעדיפה שתיקות, יש בהן משהו טהור. אני יורדת על עצמי הרבה ,לא נותנת לעצמי מספי קרדיט ,אני מודעת לכך שציירתי את עצמי כרגע כאדם חסר עמוד שדרה ,כמו עלה שנישא ברוח . אני לא באמת חושבתשאני כזו ,אני פשוט לא מרגישה צורך לשחק במשחקים חברתיים . אני לא מחפשת בחיים חברים לשניה וחצי או רומנים קצרים. גיליתי על עצמי שאני בן אדם של קצוות -של שחור או לבן ,של הכל או כלום. או שאתה איתי או שאתה לא ,או שמאה אחוז או שאפס. אני מודעת לכך שלהיות קיצונית לא יביא אותי לשום מקום ,אבל קשה לי לראות את זה מזווית אחרת כשזה מגיע למערכות יחסים וחברויות בעולם הזה . כשזה מגיע למערכות יחסים \גברים אני מיד נכנסת למצב של מגננה , מצב של חוסר קשב ,מצב חירום . לרוב כשאני יוצאת לדייטים אני מרגישה אני בכלל לא ראויה לאדם שיושב מולי למרות שאני יודעת שזה לגמרי לא נכון. הבטן שלי מהתפכת , אני לא מסוגלת להתפשר על משהו פחות ממה שאני רוצה . אבל אם אהיה כנה עם עצמי , אני לא מסתובבת עם רשימת מכולת של תכונות שאני רוצה שיהיו קיימות אצל בחור חלומותיי. למדתי עם השני פשוט לסמוך על תחושת הבטן שלי על האינסטינקטים שלי . אני לא יודעת מה אני רוצה . אני יודעת שהיה אחד שגרם לי להבין שאני כן יכולה לרצות מישהו ולהרגיש רגשות (זה לא הסתדר כי הוא גר בחו"ל) ,אבל לפחות אני יודעת שאני לא באמת אשת קרח ,יש לי רגשות . אני קצת מבולבלת ,ממני ,מהעתיד ,ממה שאני רוצה . אני לא רוצה שאף אחד יעמוד בדרך שלי אל החלומות שלי ,שום הפרעה . מצד שני...כל היופי בחיים הן ההפרעות הקטנות שלא תכננת שיגיעו ..יש כאלו שקוראים להן מתנות . תלוי איך מסתכלים על זה . אני צריכה להתחבר לעצמי , יותר מידי פחד בלב .

נכתב על ידי *Halo* , 2/10/2017 22:58