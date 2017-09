9/2017

look the other way

לא יודעת מאיפה להתחיל. כמה חודשים אני מרגישה בסערת רגשות ,אחת כזו שנמצאת מתחת לשטח ,שמרגישים רק כאשר אתה נדחק לפינה . העצבות לפעמים מחלחלת בי , זורמת לי בדם ,מאז ומעולם. לא משנה איך אסתכל על העולם ,לא אהיה יכולה לשקר , יש משהו בעצבות שאני אוהבת להרגיש . אחרי הכל ,אחרי כל רגע של עצב מגיע רגע קט של תקווה . יצאתי לדייט שלשום, ממש חיכיתי לדייט הזה ,ממש קיוויתי שאולי זה יהיה זה... זה לא קרה. בדייט עצמו אפשר לומר שנהניתי ,אבל בדיעבד אני יכולה לומר שרציתי כל כך שפשוט שיחקתי ושיקרתי אפילו לעצמי ,אשכרה האמנתי לעצמי. כשהגעתי לבית הבטן שלי התחילה להתהפך ,יום למחרת הייתי משותקת מחרדה ,הרגשתי שמשהו לא בסדר , השקר שלי התגלה ,זה לא זה ,אכזבתי את עצמי . בא לי לוותר לגמרי , זה קשה לי . אני נמצאת על צומת דרכים ,קצת מבולבלת ,לא יודעת האם לתת גז בכל הכוח או לשחרר. שמתי לעצמי מטרות מול העיינים ורדפתי אחריהן בכל הכוח עד ששכחתי את עצמי ,בהווה, ברגע זה . מזל שתכף כיפור ,הזמן האולטימטיבי לחשבון נפש. צום קל.