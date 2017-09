I'm on my way

Down the rabbit hole

השבוע הזה לא היה כמו שהוא היה אמור להיות. ראיתי יותר מידי אנשים מהעבר, אנשים שלמדתי איתם בתיכון ,חלקם אהבתי בתקופה מסויימת בחיי, חלקם תמיד שנאתי. זה היה יותר מידי עבורי ,בייחוד בגלל שפשוט בשלב מסויים הוצאתיאת כולם מחיי. אולי זה פאק בי ואולי זה בהם, אבל באיזשהו שלב בחיי הגעתי למסקנה שאם אדם לא עושה לי טוב אני פשוט מוציאה אותו מחיי. יכול להיות שידי הייתה קצרה על ההדק ,אבל אני לא מרגישה שום חרטה בקשר לזה . עשה לי רע שהעבר דפק לי בדלת השבוע ,הזכיר לי איך הרגשתי בתיכון ,כמה קטנה וכמה אפסית הרגשתי. מצד שני ,אולי זה שיעור . לאחרונה אני מרגישה שאיני עומדת בציפיות החברה . לפעמים זה הפריע לי ולפעמים זה ממש לא . אבל בזמן האחרון זה קצת יושב לי על הראש ,מרגישהאת המבטים שלהם כאשר אני עונה שאני בת 26 בלי חתן או בלי חבר אפילו באופק. אבל כמו שאמרתי ,כנראה שלפגוש את כל האנשים הללו מהעבר באו כשיעור , כדי להזכיר לי איך הרגשתי בתיכון ,כמה חרת ביטחון הייתי אבל שמעולם לא הפסקתי לחלום , והנה אני היום , עפה על החלומות שלי ,מגשימה אותם ONE BY ONE וממשיכה כל יום לגדול ולהתפתח. אני לא אותה נערה כואבת ואבודה ולא באמת אכפת לי מה אנשים שאני לא אוהבת חושבים עלי . אני לא מתחמקת יותר מאף אחד ,אני חייה את חיי ואם לא בא לי לומר לאשים מהעבר שלום צבוע זה גם בסדר. אין לי כוח למשחק החברתי הזה . אני יודעת מי אני ,אני מאמינה בעצמי בלב שלם וזה הדבר הכי חשוב . אני כלכך גאה בעצמי על הדרך שאני עוברת ולא אתן לאף אדם לגרום לי להרגיש פחות ממה שאני באמת . אלו החיים שלי ,הבמה שלי ואני אעשה מה שאני רוצה ולא אתן לחברה להחליט את הדרך בחיי. You can go your own way עריכה: ערב ראש השנה היום. אני רוצה לאחל לעצמי שנה של התחלות חדשות ,אהבות חדשים אנשים חדשים עם חיוכים חדשים. אני רוצה לאחל לעצמי שנה בלי פחדים וחרדות ,שנה מלאה בתודעה נקייה וחזקה ,שנה בעלת ערך שהוא לא מוחשי ,שנה של אושר ,שמחה ,של גדילה ,צמיחה ,למידה ,של התגברות על היצרים הרעים . רוצה לאחל לעולם ולאנשים הסובבים סביבי ,אלו שאני מכירה ואלו שלא ... שנה של אהבה ,של לתת מבלי לרצות לקבל דבר ,שנה של הפצת שמחה ואנרגיות חיוביות ואופטימיות .

