4/2017

איך מוצאים כוחות ? איך חווים אנרגיות חיוביות גם שאין לך טיפת אנרגיה ? מחר חוזרים ללימודים וכל מה שאני יודעת זה שאם אני לא אחזור עם מצטברים טעונים אני אסבול ולא אצליח לעשות חצי מהמטלות . אני רוצה ... אבל באמת שאין לי איך . אני לא רגועה ,הנפש שלי לא רגועה ,הגוף שלי ממש לא בשיאו . אבל אם אני אשב פה ואתלונן כנראה שלא אגיע לשום מקום . אני לא ילדה קטנה ,עברתי דבר או שתיים בחיי ,אני יודעת שאנרגיות מגיעות מבפנים , מהלב . וכשאתה מקרין דברים טובים לעולם, הם חוזרים אליך . אבל אולי ,JUST FOR NOW ,אני צריכה להשלים עם הרגשות שלי . לקבל את זה שזה המצב הקיים ולהתמודד איתו .אם אני ארצה לברוח שוב ואדמיין את זה כל הזמן ,רק אהיה שבוזה . אבל אם אקבל את זה שאני בלימודים ,סמסטר ב' , וזה מה שיש ,אולי אצליח להוציא את המיטב . אם לא הייתי פה , הייתי כנראה נשארת בעיר הולדתי ואולי לא ,אולי הייתי במקום הרבה יותר טוב , WHO KNOWS? אבל מה שחשוב זה שאני כאן וזה מה שקרה ,זה מה שקיבלתי ,זה השביל שאני עליו ונמאס לי להסתכל לצדדים ולבכות שבטח יש יותר טוב. אני אשתדל לעשות את הכי טוב שלי בסיטואציה הקיימת . אני רוצה להרגיש טוב ? אקפיד לעשות אימונים ולאכול נכון. שיעורים? בקטנה ,אחרי סמסטר א' אין דבר שאי אפשר לעשות . אני לא אותו אדם משנה א' ואפילו לא מסמסטר א' . למדתי כל כך הרבה ולא רק במקצוע שלי אלא גם מבחינה נפשית. נכון שאני מרגישה ריקה,אבל זה לא נכון בכלל ,אני מרגיה שגדלתי ,שהבנתי מה נכון לי ומה לא נכון לי ,מה רלוונטי ומה לא ,מה אני רוצה בחיים ולאן אני רוצה ללכת . יהיה בסדר.

