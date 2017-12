פסיכומטרי, חו"ל, והצעת עבודה

12/2017

הפסיכומטרי הולך להיות ביום שישי בשבוע הבא.

מעולם לא היה רגע נכון יותר בשביל להשתמש בביטוי 'פוש האחרון'.

כרגע בסימולציות שלי אני עומדת על ה720, שזה טוב - מקווה שאצליח להביא את זה לביטוי גם בבחינה עצמה.

קצת קשה, עכשיו זה הפינישים האחרונים ואני מרגישה שאני צריכה להיות סופר על-זה מבחינת טעויות, כי דווקא בציונים האלה כל טעות היא קריטית.

אבל אני מנסה להירגע, אני לא רוצה ללמוד עד אוקטובר 19' נכון לכרגע ואין ממה להילחץ בין כה וכה.

עברתי דברים קצת יותר משמעותיים וקשים בחיים שלי מבחינה ב3 נושאים, טנק יו ורי מאץ'.

מה שכן, אחרי שהערתי לרועי שקשה לי עם זה שהוא לא נפתח ולא מדבר איתי על הרגשות שלו, פשוט כי אני לא יכולה להבין ככה מה הולך אבל גם כי כשאני מתלוננת אני מרגישה הדפוקה, היחידה שקשה לה, מרגישה לבד בסיפור הזה. ובשבוע האחרון - אולי הלחץ הניע אותו - הוא יותר משתף, ואני מרוצה. נפגשנו אתמול אחרי שלא נפגשנו מאז יום שני (למעט שעתיים ברביעי) והיה כיף. לימדתי אותו שעה וחצי איך להשתפר בפרק מילולי, ואז הלכנו לרדת על המבורגר ולראות אמהות רעות 2.

סרט ממש מצחיק, מאוד נהניתי.

ניסינו לשכב אחרי זה ולא הצליח כל כך.

לא שכבנו שבועיים.

האמת היא שאני לא מאוד דואגת מזה, זאת תקופה שאנחנו לא מתראים כל כך הרבה ושנינו טרודים ועדן אמרה לי שלדעתה אחרי הפסיכומטרי העניין ייפתר לנו ואני מאמינה שיש צדק בדבריה.

בכל מקרה סידרתי לנו בית ריק השבוע לשעתיים, אז תחזיקו לי אצבעות שהכל יילך כהלכה!



מעבר לזה, שני עדכונים ממש מגניבים:

1. אני אטוס עם גל (חברה אקראית מהחבורה שאנחנו מסתדרות טוב בסך-הכל) לחו"ל אחרי הפסיכומטרי.

יהיה קריסמס, ושלג, וקרח, והארד-רוק קפה, וסטארבאקס, וכל דבר אירופאי שאני אשמח להתפלש בו קצת כרגע.

זה התחיל לגמרי במקרה, ניפגשנו עם עוד חברה ודיברנו על שטויות והנושא שנטוס לחו"ל עלה, ואז אמרתי בואי והיא אמרה רציני בואי ומפה לשם כבר הזמנו מלון.

WELL. HERE WE GO.



2. היום במקרה יצא לי לדבר קצת עם אחד האחראיים בחברת הפסיכומטרי שלי, ועלה במקרה שהייתי מאבחנת פסיכוטכנית. משהו בעיניים שלו נידלק והוא שאל מה אני עושה אחרי הפסיכומטרי, אמרתי שחו"ל ואז עבודה לחודשיים ואז טיול עם רועי למזרח ואז הוא שאל איזה עבודה. אמרתי שאני לא יודעת, אז הוא שאל אם אני ארצה לעבוד איתם במשהו שקשור להשקה של קורס לקראת המבחן הפסיכוטכני שהם מתכננים לעשות.

אה?

אהה?????!?!!

מי קיבלה הצעת עבודה (ראשונה אי פעם) היום באופן אקראי ומשמח לחלוטין???

לא יודעת כמה אני אועיל לו, אבל קבענו שאתקשר אליו אחרי שאחזור מהשבוע באירופה. האמת שאני אשמח לעבוד איתם, מעבר לזה שאני מאוד אוהבת את החברה ואת הווייב הרגוע שיש לעובדים בה, אני חושבת שזה יהיה מגניב לעבוד בחברה אמיתית בתפקיד אמיתי אחרי השיחרור ולא סתם במלצרות או בחנות בגדים.

לו יהי.

אבל ציפיות יש רק בכריות בינתיים! אז אני מתרכזת בפסיכומטרי, ואז בטיסה, ואז בזה. כל דבר בעיתו, אבל בהחלט כיף שיש לי פתאום שני דברים מרגשים אחרים בחיים שלי מעבר לפסיכומטרי. מרגיע לי את המחשבות שאני שוקעת לתוך הבור הזה.

אוהבת המון המון, סבט.